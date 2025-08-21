Ajker Patrika
সমুদ্রের তলদেশে জার্মানির গ্যাস পাইপলাইন বিস্ফোরণ, ইতালিতে এক ইউক্রেনীয় গ্রেপ্তার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে যাওয়া চারটি গ্যাস পাইপলাইনের তিনটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ছবি: বিবিসি
বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে যাওয়া চারটি গ্যাস পাইপলাইনের তিনটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ছবি: বিবিসি

জার্মান প্রসিকিউটরেরা জানিয়েছেন, নর্ড স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় এক ইউক্রেনীয় নাগরিককে ইতালিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের কয়েক মাস পর বাল্টিক সাগরের নিচে এই পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটে, যা ইউরোপের জ্বালানি সংকটকে আরও গভীর করে তোলে।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে তাকে ‘সেরহি কে’ নামে শনাক্ত করা হয়েছে। ইতালির রিমিনি প্রদেশে সামরিক পুলিশ তাঁকে আটক করে।

প্রসিকিউটরেরা দাবি করেছেন, রাশিয়া থেকে জার্মানির উদ্দেশ্যে চলা নর্ড স্ট্রিম–১ ও নর্ড স্ট্রিম–২ পাইপলাইনে যারা বিস্ফোরক স্থাপন করেছিল, সেরহি সেই দলে ছিলেন।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা জার্মানির রোস্টক বন্দর থেকে একটি ইয়ট ভাড়া করে যাত্রা শুরু করেন এবং ডেনমার্কের বর্নহলম দ্বীপের কাছাকাছি বাল্টিক সাগরে বিস্ফোরণটি ঘটান। নর্ড স্ট্রিম–২ লাইনটি কখনো কার্যক্রম শুরু করতে না পারলেও নর্ড স্ট্রিম–১ লাইনটি ছিল জার্মানিতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের প্রধান উৎস।

২০২২ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর একাধিক বিস্ফোরণে চারটি পাইপলাইনের মধ্যে তিনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি। এই ঘটনার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো প্রথম থেকেই রাশিয়ার দিকে আঙুল তোলে। আবার মস্কো এই হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যকে দায়ী করে। এই ঘটনাকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই রহস্য বজায় রয়েছে।

গত বছর জার্মান গণমাধ্যমে দাবি করা হয়, ইউক্রেনীয় ডুবুরিদের একটি দল ভাড়া করা ইয়টে করে এই হামলা চালায়। এরপর গত আগস্টে জার্মান প্রসিকিউটরেরা ইউক্রেনীয় ‘ভ্লাদিমির জি’ (ছদ্মনাম)-এর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

বিবিসি জানিয়েছে, সর্বশেষ অভিযুক্ত সেরহিকে ইতালি থেকে জার্মানিতে প্রত্যর্পণ করা হবে এবং সেখানে তদন্তকারী বিচারকের সামনে হাজির করা হবে। তবে এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা ইউক্রেন, রাশিয়া বা অন্য কোনো রাষ্ট্রকে সরাসরি এই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

পাইপলাইনজার্মানিইউক্রেনগ্রেপ্তারইতালিগ্যাস
