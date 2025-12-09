লিথুয়ানিয়ার আকাশে বেলারুশের ‘চোরাচালানের বেলুন’, জরুরি অবস্থা জারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পূর্ব ইউরোপের দেশ লিথুয়ানিয়ার আকাশে প্রতিবেশী দেশ বেলারুশ থেকে চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত বেলুন বারবার ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ করেছে ভিলনিয়াস। লিথুয়ানিয়া জানাচ্ছে, বেলারুশ থেকে আসা চোরাচালানের বেলুন আকাশপথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই আজ মঙ্গলবার লিথুয়ানিয়ার সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সরকার সামরিক বাহিনীকে পুলিশ ও সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে কাজ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে। লিথুয়ানিয়া বলছে, সিগারেট পাচারকারীরা আবহাওয়ার বেলুন পাঠাচ্ছে। এই ধরনের বেলুন রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র বেলারুশের পক্ষ থেকে একটি ‘হাইব্রিড আক্রমণ।’ এ কারণে ভিলনিয়াস বিমানবন্দর বারবার বন্ধ করতে হয়েছে।
লিথুয়ানিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্লাদিস্লাভ কন্দ্রাতোভিচ মঙ্গলবার এক সরকারি বৈঠকে বলেছেন, ‘কেবল বেসামরিক বিমান চলাচলে বিঘ্নের জন্য নয়, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেও এই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।’
বেলারুশ এই বেলুনের দায় অস্বীকার করেছে এবং লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে উসকানির অভিযোগ এনেছে, যার মধ্যে ‘উগ্রবাদী বস্তু’ ফেলার জন্য একটি ড্রোন পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে, যা লিথুয়ানিয়া অস্বীকার করেছে।
কন্দ্রাতোভিচ জানিয়েছেন, লিথুয়ানিয়া সরকার জরুরি অবস্থার সময় পুলিশ, সীমান্তরক্ষী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য এবং প্রয়োজনে নিজস্বভাবে কাজ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দেওয়ার অনুরোধ করেছে সংসদের কাছে।
যদি পার্লামেন্ট এতে সম্মত হয়, তবে সেনাবাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশাধিকার সীমিত করা, যানবাহন থামানো ও তল্লাশি করা, লোকজনকে পরীক্ষা করা, তাদের কাগজপত্র ও জিনিসপত্র পরীক্ষা করা এবং যারা প্রতিরোধ করবে বা অপরাধে সন্দেহভাজন তাদের আটক করার অনুমতি দেওয়া হবে।
দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্টাস কাউনাস বলেছেন, এই কাজগুলোর জন্য সামরিক বাহিনী শক্তি ব্যবহার করার অনুমতি পাবে। সাবেক সরকার যত দিন না তুলে নিচ্ছে, তত দিন এই জরুরি পদক্ষেপগুলো বহাল থাকবে।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়ন গত ১ ডিসেম্বর বলেছিলেন, সীমান্তে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে এবং বেলুনের অনুপ্রবেশকে বেলারুশের একটি ‘সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হাইব্রিড আক্রমণ’ বলে অভিহিত করেছিলেন।
অবৈধভাবে সীমান্ত পার করে অভিবাসী পাঠানোর জন্য বেলারুশের একটি অভিযানের কারণে লিথুয়ানিয়া ২০২১ সালেও বেলারুশ সীমান্ত অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল। এর পরের বছর, রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর লিথুয়ানিয়াও লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এই আশঙ্কায় ভিলনিয়াস জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল।
পূর্ব ইউরোপের দেশ লিথুয়ানিয়ার আকাশে প্রতিবেশী দেশ বেলারুশ থেকে চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত বেলুন বারবার ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ করেছে ভিলনিয়াস। লিথুয়ানিয়া জানাচ্ছে, বেলারুশ থেকে আসা চোরাচালানের বেলুন আকাশপথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই আজ মঙ্গলবার লিথুয়ানিয়ার সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সরকার সামরিক বাহিনীকে পুলিশ ও সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে কাজ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে। লিথুয়ানিয়া বলছে, সিগারেট পাচারকারীরা আবহাওয়ার বেলুন পাঠাচ্ছে। এই ধরনের বেলুন রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র বেলারুশের পক্ষ থেকে একটি ‘হাইব্রিড আক্রমণ।’ এ কারণে ভিলনিয়াস বিমানবন্দর বারবার বন্ধ করতে হয়েছে।
লিথুয়ানিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্লাদিস্লাভ কন্দ্রাতোভিচ মঙ্গলবার এক সরকারি বৈঠকে বলেছেন, ‘কেবল বেসামরিক বিমান চলাচলে বিঘ্নের জন্য নয়, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেও এই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।’
বেলারুশ এই বেলুনের দায় অস্বীকার করেছে এবং লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে উসকানির অভিযোগ এনেছে, যার মধ্যে ‘উগ্রবাদী বস্তু’ ফেলার জন্য একটি ড্রোন পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে, যা লিথুয়ানিয়া অস্বীকার করেছে।
কন্দ্রাতোভিচ জানিয়েছেন, লিথুয়ানিয়া সরকার জরুরি অবস্থার সময় পুলিশ, সীমান্তরক্ষী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য এবং প্রয়োজনে নিজস্বভাবে কাজ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দেওয়ার অনুরোধ করেছে সংসদের কাছে।
যদি পার্লামেন্ট এতে সম্মত হয়, তবে সেনাবাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশাধিকার সীমিত করা, যানবাহন থামানো ও তল্লাশি করা, লোকজনকে পরীক্ষা করা, তাদের কাগজপত্র ও জিনিসপত্র পরীক্ষা করা এবং যারা প্রতিরোধ করবে বা অপরাধে সন্দেহভাজন তাদের আটক করার অনুমতি দেওয়া হবে।
দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্টাস কাউনাস বলেছেন, এই কাজগুলোর জন্য সামরিক বাহিনী শক্তি ব্যবহার করার অনুমতি পাবে। সাবেক সরকার যত দিন না তুলে নিচ্ছে, তত দিন এই জরুরি পদক্ষেপগুলো বহাল থাকবে।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়ন গত ১ ডিসেম্বর বলেছিলেন, সীমান্তে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে এবং বেলুনের অনুপ্রবেশকে বেলারুশের একটি ‘সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হাইব্রিড আক্রমণ’ বলে অভিহিত করেছিলেন।
অবৈধভাবে সীমান্ত পার করে অভিবাসী পাঠানোর জন্য বেলারুশের একটি অভিযানের কারণে লিথুয়ানিয়া ২০২১ সালেও বেলারুশ সীমান্ত অঞ্চলে জরুরি অবস্থা জারি করেছিল। এর পরের বছর, রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর লিথুয়ানিয়াও লক্ষ্যবস্তু হতে পারে এই আশঙ্কায় ভিলনিয়াস জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মহাত্মা গান্ধী ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তা জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও মুসলিম লিগের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেন জওহরলাল নেহরু। নেতাজিকে চিঠি লিখে নেহরু বলেন১ ঘণ্টা আগে
কৃষি আমদানির ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই সঙ্গে তিনি জানান, মার্কিন কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকিও রেখেছেন তিনি। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।২ ঘণ্টা আগে
৪৬ কেজি গাঁজাসহ ভারতের মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী প্রতিমা বাগরির ভাই অনিল বাগরিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ মামলায় আরও এক অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংহকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সাটনা জেলায় মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
আরও একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য পেল চীন। দেশটি তারহীন এক স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক মালবাহী ট্রেনকে একই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে একযোগে চালিয়েছে। গত সোমবার চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ার বাওশেন রেলপথে এই পরীক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন হয়।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লোকসভায় বিশেষ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্কিমচন্দ্রকে চারবার ‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধন করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মহাত্মা গান্ধী ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তা জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও মুসলিম লিগের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেন জওহরলাল নেহরু। নেতাজিকে চিঠি লিখে নেহরু বলেন, তিনি জিন্নার ভাবনার সঙ্গে সহমত, আনন্দমঠের পৃষ্ঠভূমি মনে রাখলে বন্দে মাতরম মুসলিমদের ইরিটেট করতে পারে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বন্দে মাতরমকে টুকরো করা হলো। বন্দে মাতরম এত মহান হওয়া সত্ত্বেও কেন তার প্রতি অন্যায় করা হলো, কেন বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো, কোন শক্তি যার ইচ্ছা পূজ্য বাপুর ভাবনাকেও বাতিল করে দিল। কংগ্রেস বন্দে মাতরমকে বাতিল করে দিল। তুষ্টীকরণের রাজনীতি করল। তাই কংগ্রেসকে ভারতের বিভাজনও মেনে নিতে হয়েছে। কংগ্রেসের নীতি সে রকমই আছে, আজও কংগ্রেস বন্দে মাতরমের বিরোধ করে যাচ্ছে।’
নরেন্দ্র মোদি তাঁর ভাষণে বার চারেক বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘বঙ্কিমদা’ বলে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন, ‘বঙ্কিমদা যখন বন্দে মাতরম লিখলেন, তখন তা দেশের স্বর হয়ে উঠল।’ একাধিকবার বঙ্কিমদা বলার পর তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায় বলেন, ‘অন্ততপক্ষে বঙ্কিমবাবু বলুন।’ মোদি বলেন, ‘আমি আপনার ভাবনাকে সমর্থন করি। বঙ্কিমবাবু বলছি।’ তারপর তিনি বলেন, ‘আমি আপনাকে তো দাদা বলি। সেটা বলব তো। নাকি তাতেও আপনি আপত্তি করবেন?’
বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অভ্র ঘোষ বলেছেন, ‘এমন ধৃষ্টতা কেমন করে হয়? বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ কখনো বঙ্কিমদা বলেছেন বলে শুনিনি। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৫ সালে প্রথমে বলেন ঋষি বঙ্কিম। তার পর থেকে অনেকেই তাঁকে ঋষি বঙ্কিম বলেন, বঙ্কিমদা কেউ বলেননি।’ প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেছেন, ‘হয়তো প্রধানমন্ত্রী একটু বেশি বাঙালি হতে চেয়েছেন।’
মোদি তাঁর ভাষণে বলেন, ‘বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরের যাত্রা অনেক পর্বের মধ্যে দিয়ে গেছে। এই গান যখন লেখা হয়, তখন দেশ পরাধীন ছিল। এই গান লেখার ১০০ বছর যখন পূর্ণ হলো, তখন দেশ জরুরি অবস্থার শিকলে বন্দী ছিল। তখন সংবিধানের গলা চেপে ধরা হয়েছিল। দেশভক্তির জন্য যাঁরা বাঁচতেন, মারা যেতেন, তাঁদের জেলে বন্দী করি হলো। দুর্ভাগ্য, বন্দে মাতরমের ১০০ বছরে এই কালখণ্ডও ইতিহাসে ঢুকে গেল।’
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বন্দে মাতরম কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার মন্ত্র ছিল না, তার থেকে আরও বেশি কিছু ছিল। দেশবাসীর গর্ব হওয়া উচিত।’ তাঁর ভাষ্য, ‘জওহরলাল নেহরুর উচিত ছিল, জিন্নার আধারহীন বক্তব্যের কঠোর জবাব দেওয়া, নিন্দা করা। কিন্তু তিনি জিন্নার ভাবনার সঙ্গে সহমত হলেন। কংগ্রেস মুসলিম লিগের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল।’ মোদির দাবি, ‘বন্দে মাতরম রাস্তা তৈরি করেছে, তাই আমরা এখানে এসেছি। বন্দে মাতরম আমাদের প্রেরণা।’
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র প্রশ্ন করেন, ‘আজ এই বিতর্কের প্রয়োজন কী? বন্দে মাতরম তো দেশের সর্বত্র মানুষের মনে আছে। আমাদের জাতীয় গান নিয়ে কিসের বিতর্ক? তা-ও এ নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে তার প্রথম কারণ, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আসছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের ভূমিকা পালন করতে চান। দ্বিতীয় কারণ, একটা পুরোনো উদ্দেশ্য, যারা স্বাধীনতার লড়াই লড়েছে, তাদের বদনাম করা। দেশের জ্বলন্ত সমস্যার থেকে মানুষের নজর ঘোরানো।’
প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মহাপুরুষদের অপমান করেছেন। সংবিধান সভাকে অপমান করেছেন। তিনি যত দিন প্রধানমন্ত্রী আছেন, তত দিন নেহরু জেলে ছিলেন। এরপর ১৭ বছর ধরে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নেহরু দেশের জন্য বেঁচেছেন, দেশের সেবা করতে করতে মৃত্যু হয়েছে। এর থেকে ভালো হবে, স্পিকার সময় ঠিক করে দিন। যতক্ষণ তিনি শান্ত না হচ্ছেন, আমরা কথা বলব। নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব, পরিবারবাদ নিয়ে তাঁর যা বলার একবারে বলে দিন। তারপর বিষয়টি ক্লোজ করুন। তারপর বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলুন। নারীদের অবস্থা নিয়ে কথা বলুন।’
তৃণমূল সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র বলেন, ‘যখন বেকারি ২০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, দিল্লিতে বায়ুদূষণের পরিমাণ ৮০০ ছাড়িয়েছে, বিরোধী রাজ্যগুলোতে ১০০ দিনের কাজ, গরিবদের জন্য বাড়ি ও জলের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না, যখন লাখ লাখ মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, বিরোধীরা সংসদে জাতীয় বিষয়গুলো তুলতে পারছে না, তখন সরকার কেন বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা এতটা জরুরি ও এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করল। দুই সপ্তাহ আগে রাজ্যসভার বুলেটিন বলেছে, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ ও অন্য স্লোগান দেওয়া যাবে না। সরকার মনে করছে বন্দে মাতরম স্লোগানও নন সিরিয়াস।’
বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লোকসভায় বিশেষ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্কিমচন্দ্রকে চারবার ‘বঙ্কিমদা’ সম্বোধন করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মহাত্মা গান্ধী ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তা জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও মুসলিম লিগের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেন জওহরলাল নেহরু। নেতাজিকে চিঠি লিখে নেহরু বলেন, তিনি জিন্নার ভাবনার সঙ্গে সহমত, আনন্দমঠের পৃষ্ঠভূমি মনে রাখলে বন্দে মাতরম মুসলিমদের ইরিটেট করতে পারে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বন্দে মাতরমকে টুকরো করা হলো। বন্দে মাতরম এত মহান হওয়া সত্ত্বেও কেন তার প্রতি অন্যায় করা হলো, কেন বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো, কোন শক্তি যার ইচ্ছা পূজ্য বাপুর ভাবনাকেও বাতিল করে দিল। কংগ্রেস বন্দে মাতরমকে বাতিল করে দিল। তুষ্টীকরণের রাজনীতি করল। তাই কংগ্রেসকে ভারতের বিভাজনও মেনে নিতে হয়েছে। কংগ্রেসের নীতি সে রকমই আছে, আজও কংগ্রেস বন্দে মাতরমের বিরোধ করে যাচ্ছে।’
নরেন্দ্র মোদি তাঁর ভাষণে বার চারেক বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘বঙ্কিমদা’ বলে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন, ‘বঙ্কিমদা যখন বন্দে মাতরম লিখলেন, তখন তা দেশের স্বর হয়ে উঠল।’ একাধিকবার বঙ্কিমদা বলার পর তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায় বলেন, ‘অন্ততপক্ষে বঙ্কিমবাবু বলুন।’ মোদি বলেন, ‘আমি আপনার ভাবনাকে সমর্থন করি। বঙ্কিমবাবু বলছি।’ তারপর তিনি বলেন, ‘আমি আপনাকে তো দাদা বলি। সেটা বলব তো। নাকি তাতেও আপনি আপত্তি করবেন?’
বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অভ্র ঘোষ বলেছেন, ‘এমন ধৃষ্টতা কেমন করে হয়? বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ কখনো বঙ্কিমদা বলেছেন বলে শুনিনি। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৫ সালে প্রথমে বলেন ঋষি বঙ্কিম। তার পর থেকে অনেকেই তাঁকে ঋষি বঙ্কিম বলেন, বঙ্কিমদা কেউ বলেননি।’ প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র বলেছেন, ‘হয়তো প্রধানমন্ত্রী একটু বেশি বাঙালি হতে চেয়েছেন।’
মোদি তাঁর ভাষণে বলেন, ‘বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরের যাত্রা অনেক পর্বের মধ্যে দিয়ে গেছে। এই গান যখন লেখা হয়, তখন দেশ পরাধীন ছিল। এই গান লেখার ১০০ বছর যখন পূর্ণ হলো, তখন দেশ জরুরি অবস্থার শিকলে বন্দী ছিল। তখন সংবিধানের গলা চেপে ধরা হয়েছিল। দেশভক্তির জন্য যাঁরা বাঁচতেন, মারা যেতেন, তাঁদের জেলে বন্দী করি হলো। দুর্ভাগ্য, বন্দে মাতরমের ১০০ বছরে এই কালখণ্ডও ইতিহাসে ঢুকে গেল।’
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বন্দে মাতরম কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার মন্ত্র ছিল না, তার থেকে আরও বেশি কিছু ছিল। দেশবাসীর গর্ব হওয়া উচিত।’ তাঁর ভাষ্য, ‘জওহরলাল নেহরুর উচিত ছিল, জিন্নার আধারহীন বক্তব্যের কঠোর জবাব দেওয়া, নিন্দা করা। কিন্তু তিনি জিন্নার ভাবনার সঙ্গে সহমত হলেন। কংগ্রেস মুসলিম লিগের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল।’ মোদির দাবি, ‘বন্দে মাতরম রাস্তা তৈরি করেছে, তাই আমরা এখানে এসেছি। বন্দে মাতরম আমাদের প্রেরণা।’
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র প্রশ্ন করেন, ‘আজ এই বিতর্কের প্রয়োজন কী? বন্দে মাতরম তো দেশের সর্বত্র মানুষের মনে আছে। আমাদের জাতীয় গান নিয়ে কিসের বিতর্ক? তা-ও এ নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে তার প্রথম কারণ, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আসছে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের ভূমিকা পালন করতে চান। দ্বিতীয় কারণ, একটা পুরোনো উদ্দেশ্য, যারা স্বাধীনতার লড়াই লড়েছে, তাদের বদনাম করা। দেশের জ্বলন্ত সমস্যার থেকে মানুষের নজর ঘোরানো।’
প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী মহাপুরুষদের অপমান করেছেন। সংবিধান সভাকে অপমান করেছেন। তিনি যত দিন প্রধানমন্ত্রী আছেন, তত দিন নেহরু জেলে ছিলেন। এরপর ১৭ বছর ধরে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নেহরু দেশের জন্য বেঁচেছেন, দেশের সেবা করতে করতে মৃত্যু হয়েছে। এর থেকে ভালো হবে, স্পিকার সময় ঠিক করে দিন। যতক্ষণ তিনি শান্ত না হচ্ছেন, আমরা কথা বলব। নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব, পরিবারবাদ নিয়ে তাঁর যা বলার একবারে বলে দিন। তারপর বিষয়টি ক্লোজ করুন। তারপর বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলুন। নারীদের অবস্থা নিয়ে কথা বলুন।’
তৃণমূল সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র বলেন, ‘যখন বেকারি ২০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, দিল্লিতে বায়ুদূষণের পরিমাণ ৮০০ ছাড়িয়েছে, বিরোধী রাজ্যগুলোতে ১০০ দিনের কাজ, গরিবদের জন্য বাড়ি ও জলের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না, যখন লাখ লাখ মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, বিরোধীরা সংসদে জাতীয় বিষয়গুলো তুলতে পারছে না, তখন সরকার কেন বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা এতটা জরুরি ও এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করল। দুই সপ্তাহ আগে রাজ্যসভার বুলেটিন বলেছে, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ ও অন্য স্লোগান দেওয়া যাবে না। সরকার মনে করছে বন্দে মাতরম স্লোগানও নন সিরিয়াস।’
পূর্ব ইউরোপের দেশ লিথুয়ানিয়ার আকাশে প্রতিবেশী দেশ বেলারুশ থেকে চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত বেলুন বারবার ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ করেছে ভিলনিয়াস। লিথুয়ানিয়া জানাচ্ছে, বেলারুশ থেকে আসা চোরাচালানের বেলুন আকাশপথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই আজ মঙ্গলবার লিথুয়ানিয়ার সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।১৮ মিনিট আগে
কৃষি আমদানির ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই সঙ্গে তিনি জানান, মার্কিন কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকিও রেখেছেন তিনি। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।২ ঘণ্টা আগে
৪৬ কেজি গাঁজাসহ ভারতের মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী প্রতিমা বাগরির ভাই অনিল বাগরিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ মামলায় আরও এক অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংহকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সাটনা জেলায় মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
আরও একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য পেল চীন। দেশটি তারহীন এক স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক মালবাহী ট্রেনকে একই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে একযোগে চালিয়েছে। গত সোমবার চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ার বাওশেন রেলপথে এই পরীক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন হয়।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কৃষি আমদানির ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই সঙ্গে তিনি জানান, মার্কিন কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকিও রেখেছেন তিনি। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।
স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে ট্রাম্প এ ঘোষণা দেন। অন্য দেশের সুরক্ষামূলক কৃষি নীতির সমালোচনা করে এই ঘোষণা দেন তিনি। ট্রাম্প জানান, শুল্ক আয় থেকেই এই ১২ বিলিয়ন ডলারের তহবিলে অর্থের যোগান দেওয়া হবে।
ট্রাম্প বলেন, ‘এই সহায়তা কৃষকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এর সহায়তায় তারা এ বছরও ফসল বাজারে আনতে পারবে এবং আগামী বছরের ফসলের প্রস্তুতিও করতে পারবে। পাশাপাশি মার্কিন ভোক্তাবাজারে পণ্যের দাম কমানোর প্রচেষ্টায়ও কাজে আসবে।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘কৃষকেরা সাহায্য চায় না। তারা চায় সমান সুযোগের মাঠ। আমরা কৃষকদের এত শক্তিশালী করব যে এটি কৃষকদের জন্য স্বর্ণযুগের মতো হবে।’
কৃষি সচিব ব্রুক রোলিন্স জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য ‘ব্রিজ পেমেন্ট’ হিসেবে ১১ বিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে, যা এককালীন। বাকি তহবিল অন্যান্য ফসলের জন্য পরবর্তীতে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দেওয়া হবে।
এই অর্থ ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে জানান রোলিন্স। তিনি বলেন, কত অর্থের জন্য আবেদন করতে পারবেন তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কৃষকদের জানানো হবে।
চীন ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে কৃষি আমদানি নিয়ে বাণিজ্য বিরোধ এবং একটি অস্থির শুল্ক প্রক্রিয়ার প্রভাবের কারণে যে ক্ষতি তা পোষাতে এই তহবিল দেওয়া হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এখন যাচাই করছে, এই শুল্ক প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনের আওতায় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অতিক্রম করছে কি না।
তবে চীন সম্প্রতি আবার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সয়াবিন কেনা শুরু করেছে। এর আগে তারা আর্জেন্টিনার মতো অন্যান্য উৎপাদক থেকে সরবরাহ নিয়েছিল। গত অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। ওই চুক্তির ফলে মূলত শুল্কের হার পুনর্নির্ধারিত হয়। বিনিময়ে বেইজিং অবৈধ ফেন্টানিল চালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বিরল মৃত্তিকা খনিজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে।
তবে ট্রাম্প এখনো শুল্ক নীতিকে অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং এটি নিয়ে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেন। কৃষকদের সমস্যার কারণ হিসেবে এ বিষয়টির কথা বলা হলে তিনি বলেন, ‘তারা আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ মুদ্রাস্ফীতি ও জ্বালানি, পানি এবং অগণিত কৃষিজীবনের অপরিহার্য জিনিসপত্রের ক্রমাগত সীমাবদ্ধতার কারণে পীড়িত হয়েছে।’
উল্লেখ্য, সাবেক প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শাসনামলে মুদ্রাস্ফীতি ৪৮ বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এক বছর ধরে হ্রাস পেতে শুরু করে।
২০১৮ সালে প্রথম মেয়াদে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধের সময় কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকি ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এই তহবিল তারই পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
কৃষি আমদানির ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই সঙ্গে তিনি জানান, মার্কিন কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকিও রেখেছেন তিনি। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।
স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে ট্রাম্প এ ঘোষণা দেন। অন্য দেশের সুরক্ষামূলক কৃষি নীতির সমালোচনা করে এই ঘোষণা দেন তিনি। ট্রাম্প জানান, শুল্ক আয় থেকেই এই ১২ বিলিয়ন ডলারের তহবিলে অর্থের যোগান দেওয়া হবে।
ট্রাম্প বলেন, ‘এই সহায়তা কৃষকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এর সহায়তায় তারা এ বছরও ফসল বাজারে আনতে পারবে এবং আগামী বছরের ফসলের প্রস্তুতিও করতে পারবে। পাশাপাশি মার্কিন ভোক্তাবাজারে পণ্যের দাম কমানোর প্রচেষ্টায়ও কাজে আসবে।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘কৃষকেরা সাহায্য চায় না। তারা চায় সমান সুযোগের মাঠ। আমরা কৃষকদের এত শক্তিশালী করব যে এটি কৃষকদের জন্য স্বর্ণযুগের মতো হবে।’
কৃষি সচিব ব্রুক রোলিন্স জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য ‘ব্রিজ পেমেন্ট’ হিসেবে ১১ বিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে, যা এককালীন। বাকি তহবিল অন্যান্য ফসলের জন্য পরবর্তীতে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দেওয়া হবে।
এই অর্থ ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে জানান রোলিন্স। তিনি বলেন, কত অর্থের জন্য আবেদন করতে পারবেন তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কৃষকদের জানানো হবে।
চীন ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে কৃষি আমদানি নিয়ে বাণিজ্য বিরোধ এবং একটি অস্থির শুল্ক প্রক্রিয়ার প্রভাবের কারণে যে ক্ষতি তা পোষাতে এই তহবিল দেওয়া হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এখন যাচাই করছে, এই শুল্ক প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনের আওতায় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অতিক্রম করছে কি না।
তবে চীন সম্প্রতি আবার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সয়াবিন কেনা শুরু করেছে। এর আগে তারা আর্জেন্টিনার মতো অন্যান্য উৎপাদক থেকে সরবরাহ নিয়েছিল। গত অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। ওই চুক্তির ফলে মূলত শুল্কের হার পুনর্নির্ধারিত হয়। বিনিময়ে বেইজিং অবৈধ ফেন্টানিল চালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বিরল মৃত্তিকা খনিজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে।
তবে ট্রাম্প এখনো শুল্ক নীতিকে অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং এটি নিয়ে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেন। কৃষকদের সমস্যার কারণ হিসেবে এ বিষয়টির কথা বলা হলে তিনি বলেন, ‘তারা আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ মুদ্রাস্ফীতি ও জ্বালানি, পানি এবং অগণিত কৃষিজীবনের অপরিহার্য জিনিসপত্রের ক্রমাগত সীমাবদ্ধতার কারণে পীড়িত হয়েছে।’
উল্লেখ্য, সাবেক প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শাসনামলে মুদ্রাস্ফীতি ৪৮ বছরের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এক বছর ধরে হ্রাস পেতে শুরু করে।
২০১৮ সালে প্রথম মেয়াদে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধের সময় কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকি ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এই তহবিল তারই পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
পূর্ব ইউরোপের দেশ লিথুয়ানিয়ার আকাশে প্রতিবেশী দেশ বেলারুশ থেকে চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত বেলুন বারবার ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ করেছে ভিলনিয়াস। লিথুয়ানিয়া জানাচ্ছে, বেলারুশ থেকে আসা চোরাচালানের বেলুন আকাশপথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই আজ মঙ্গলবার লিথুয়ানিয়ার সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।১৮ মিনিট আগে
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মহাত্মা গান্ধী ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তা জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও মুসলিম লিগের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেন জওহরলাল নেহরু। নেতাজিকে চিঠি লিখে নেহরু বলেন১ ঘণ্টা আগে
৪৬ কেজি গাঁজাসহ ভারতের মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী প্রতিমা বাগরির ভাই অনিল বাগরিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ মামলায় আরও এক অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংহকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সাটনা জেলায় মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
আরও একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য পেল চীন। দেশটি তারহীন এক স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক মালবাহী ট্রেনকে একই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে একযোগে চালিয়েছে। গত সোমবার চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ার বাওশেন রেলপথে এই পরীক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন হয়।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
৪৬ কেজি গাঁজাসহ ভারতের মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী প্রতিমা বাগরির ভাই অনিল বাগরিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ মামলায় আরও এক অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংহকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সাটনা জেলায় মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, অনিল বাগরি ও পঙ্কজ সিংহের কাছ থেকে ৪৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা গাঁজার মূল্য ৯ লাখ ২২ হাজার রুপি। পঙ্কজের মারৌনহা গ্রামের বাড়িতে ধানের বস্তার ভেতর গাঁজাগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটি আরেক অভিযুক্ত শৈলেন্দ্র সিংহ রাজাওয়াতের। তিনি বর্তমানে পলাতক।
এ ঘটনার কয়েকদিন আগে প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা বাগরির দেবর শৈলেন্দ্র সিংহকে উত্তর প্রদেশের বান্দায় ১০.৫ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এরই মধ্যে এনডিপিএস আইনের আরেক মামলায় বান্দা কারাগারে আছেন শৈলেন্দ্র। এর আগে সাটনায় প্রায় ৫.৫ কোটি টাকার কফ সিরাপ পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
মাদক মামলায় ভাই ও দেবরের গ্রেপ্তারের ঘটনায় মন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রভাব, তদারকি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খাজুরাহোতে মন্ত্রী প্রতিমা বাগরিকে সাংবাদিকেরা এ অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করলে বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি বলেন, ‘জবরদস্তি কি বাত কিউ কারতে হো তুমলোগ?’ অর্থাৎ তোমরা অকারণে এসব কথা বলো কেন?
এই ঘটনার সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিরোধী দলগুলো তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে।
ক্লিপটি পোস্ট করে কংগ্রেস লিখেছে, ‘মাদক পাচার মামলায় গ্রেপ্তার ভাইয়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করায় দেখুন মন্ত্রীর রাগ! বিজেপি সরকারের মন্ত্রীদের স্বজনেরা এখন প্রকাশ্যেই পাচারে ধরা পড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন— রাজ্যকে আর কতটা অপরাধের গভীরে ঠেলে দেওয়া হবে?’
সাটনা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকালে পঙ্কজ সিংহের মারৌনহা গ্রামের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। ধানের স্তরের নিচে লুকানো চারটি বড় বস্তার মধ্যে ৪৮টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে পঙ্কজ পুলিশকে জানান, অনিল বাগরি ও শৈলেন্দ্র সিংহ রাজাওয়াত তাঁকে এগুলো রাখতে দিয়েছিল।
এমডিপিএস আইনের তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তারদের ১২ দিনের জন্য কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
৪৬ কেজি গাঁজাসহ ভারতের মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী প্রতিমা বাগরির ভাই অনিল বাগরিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ মামলায় আরও এক অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংহকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সাটনা জেলায় মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।
পুলিশ জানায়, অনিল বাগরি ও পঙ্কজ সিংহের কাছ থেকে ৪৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা গাঁজার মূল্য ৯ লাখ ২২ হাজার রুপি। পঙ্কজের মারৌনহা গ্রামের বাড়িতে ধানের বস্তার ভেতর গাঁজাগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটি আরেক অভিযুক্ত শৈলেন্দ্র সিংহ রাজাওয়াতের। তিনি বর্তমানে পলাতক।
এ ঘটনার কয়েকদিন আগে প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা বাগরির দেবর শৈলেন্দ্র সিংহকে উত্তর প্রদেশের বান্দায় ১০.৫ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এরই মধ্যে এনডিপিএস আইনের আরেক মামলায় বান্দা কারাগারে আছেন শৈলেন্দ্র। এর আগে সাটনায় প্রায় ৫.৫ কোটি টাকার কফ সিরাপ পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
মাদক মামলায় ভাই ও দেবরের গ্রেপ্তারের ঘটনায় মন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রভাব, তদারকি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খাজুরাহোতে মন্ত্রী প্রতিমা বাগরিকে সাংবাদিকেরা এ অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করলে বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি বলেন, ‘জবরদস্তি কি বাত কিউ কারতে হো তুমলোগ?’ অর্থাৎ তোমরা অকারণে এসব কথা বলো কেন?
এই ঘটনার সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিরোধী দলগুলো তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে।
ক্লিপটি পোস্ট করে কংগ্রেস লিখেছে, ‘মাদক পাচার মামলায় গ্রেপ্তার ভাইয়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করায় দেখুন মন্ত্রীর রাগ! বিজেপি সরকারের মন্ত্রীদের স্বজনেরা এখন প্রকাশ্যেই পাচারে ধরা পড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী, আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন— রাজ্যকে আর কতটা অপরাধের গভীরে ঠেলে দেওয়া হবে?’
সাটনা পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকালে পঙ্কজ সিংহের মারৌনহা গ্রামের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। ধানের স্তরের নিচে লুকানো চারটি বড় বস্তার মধ্যে ৪৮টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে পঙ্কজ পুলিশকে জানান, অনিল বাগরি ও শৈলেন্দ্র সিংহ রাজাওয়াত তাঁকে এগুলো রাখতে দিয়েছিল।
এমডিপিএস আইনের তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তারদের ১২ দিনের জন্য কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পূর্ব ইউরোপের দেশ লিথুয়ানিয়ার আকাশে প্রতিবেশী দেশ বেলারুশ থেকে চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত বেলুন বারবার ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ করেছে ভিলনিয়াস। লিথুয়ানিয়া জানাচ্ছে, বেলারুশ থেকে আসা চোরাচালানের বেলুন আকাশপথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই আজ মঙ্গলবার লিথুয়ানিয়ার সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।১৮ মিনিট আগে
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মহাত্মা গান্ধী ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তা জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও মুসলিম লিগের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেন জওহরলাল নেহরু। নেতাজিকে চিঠি লিখে নেহরু বলেন১ ঘণ্টা আগে
কৃষি আমদানির ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই সঙ্গে তিনি জানান, মার্কিন কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকিও রেখেছেন তিনি। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।২ ঘণ্টা আগে
আরও একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য পেল চীন। দেশটি তারহীন এক স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক মালবাহী ট্রেনকে একই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে একযোগে চালিয়েছে। গত সোমবার চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ার বাওশেন রেলপথে এই পরীক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন হয়।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আরও একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য পেল চীন। দেশটি তারহীন এক স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক মালবাহী ট্রেনকে একই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে একযোগে চালিয়েছে। গত সোমবার চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ার বাওশেন রেলপথে এই পরীক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন হয়।
হংকং থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, পাঁচ হাজার টন ওজনের সাতটি ট্রেন একই সঙ্গে একটি রেলপথে চলেছিল এবং তারা গতিশীলভাবে নিজেদের মধ্যেকার দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করছিল। এর ফলে নতুন করে রেলপথ পাতার প্রয়োজন কমবে এবং অর্থও সাশ্রয় হবে।
এই ট্রেন বহর নিয়ন্ত্রণ করতে যে তারহীন ব্যবস্থাটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা তৈরি করেছে চায়না শেনহুয়া এনার্জি। এটি রাষ্ট্রায়ত্ত খনি ও জ্বালানি সংস্থা সিএইচএন এনার্জির একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। চিনা সংস্থাটি যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তা গাড়িতে ব্যবহৃত জনপ্রিয় ‘অ্যাডভান্সড ড্রাইভার-অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম বা এডিএএস’—এর মতোই। এই প্রযুক্তিটি ‘অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল’-এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, যা গাড়িকে গতিশীলভাবে গতি সামঞ্জস্য করতে সাহায্য করে।
সাধারণ রেল পরিচালন ব্যবস্থায়, নিরাপত্তার খাতিরে ট্রেনগুলোকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। দ্রুতগামী (বা এক্সপ্রেস) এবং ভারী ট্রেনের ক্ষেত্রে, ঠিকমতো ব্রেক করার জন্য এই দূরত্ব আরও বেশি রাখতে হয়। কিন্তু চিনের এই ‘ভার্চুয়াল কাপলিং’ ব্যবস্থাটি হয়তো সেই দূরত্ব কমাতে সাহায্য করবে। কারণ, এই ব্যবস্থায় ট্রেনগুলো গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ব্রেকিং ক্ষমতাকে মেপে নিতে পারে।
এক বিবৃতিতে সিএইচএন এনার্জি বলেছে, ‘ট্রেন-থেকে-ভূমি এবং ট্রেন-থেকে-ট্রেন যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে এই প্রযুক্তি আপেক্ষিক গতি এবং চরম দূরত্বকে একত্রিত করে একটি দ্বি-মাত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর ফলে কাছাকাছি থাকা ট্রেনগুলো গতিশীলভাবে কাজ করতে পারে।’
এই নতুন ব্যবস্থাটির দৌলতে নতুন লাইন না বাড়িয়েও আরও বেশি মালগাড়ি চালানো সম্ভব হবে। পরীক্ষামূলক দৌড়ে, মালগাড়িগুলোর সম্মিলিত পণ্য বহন ক্ষমতা ছিল ৩৫ হাজার টন এবং এগুলো পৃথকভাবে চলা ট্রেনের চেয়ে অনেক কাছে থেকে চলেছে।
নিরাপদ, সুলভ এবং পরিবেশবান্ধব সুবিধার জন্য চীন মালগাড়ির নেটওয়ার্ক বাড়াতে বিস্তর বিনিয়োগ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত পত্রিকা চায়না ডেইলির মতে, এই বছরের প্রথম তিন ত্রৈমাসিকে চীন তিন বিলিয়ন টনের বেশি পণ্য পরিবহন করেছে মালগাড়ি দিয়ে।
আরও একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য পেল চীন। দেশটি তারহীন এক স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক মালবাহী ট্রেনকে একই লাইনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে একযোগে চালিয়েছে। গত সোমবার চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ার বাওশেন রেলপথে এই পরীক্ষামূলক কাজ সম্পন্ন হয়।
হংকং থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, পাঁচ হাজার টন ওজনের সাতটি ট্রেন একই সঙ্গে একটি রেলপথে চলেছিল এবং তারা গতিশীলভাবে নিজেদের মধ্যেকার দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করছিল। এর ফলে নতুন করে রেলপথ পাতার প্রয়োজন কমবে এবং অর্থও সাশ্রয় হবে।
এই ট্রেন বহর নিয়ন্ত্রণ করতে যে তারহীন ব্যবস্থাটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা তৈরি করেছে চায়না শেনহুয়া এনার্জি। এটি রাষ্ট্রায়ত্ত খনি ও জ্বালানি সংস্থা সিএইচএন এনার্জির একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। চিনা সংস্থাটি যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তা গাড়িতে ব্যবহৃত জনপ্রিয় ‘অ্যাডভান্সড ড্রাইভার-অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেম বা এডিএএস’—এর মতোই। এই প্রযুক্তিটি ‘অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল’-এর সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, যা গাড়িকে গতিশীলভাবে গতি সামঞ্জস্য করতে সাহায্য করে।
সাধারণ রেল পরিচালন ব্যবস্থায়, নিরাপত্তার খাতিরে ট্রেনগুলোকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। দ্রুতগামী (বা এক্সপ্রেস) এবং ভারী ট্রেনের ক্ষেত্রে, ঠিকমতো ব্রেক করার জন্য এই দূরত্ব আরও বেশি রাখতে হয়। কিন্তু চিনের এই ‘ভার্চুয়াল কাপলিং’ ব্যবস্থাটি হয়তো সেই দূরত্ব কমাতে সাহায্য করবে। কারণ, এই ব্যবস্থায় ট্রেনগুলো গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ব্রেকিং ক্ষমতাকে মেপে নিতে পারে।
এক বিবৃতিতে সিএইচএন এনার্জি বলেছে, ‘ট্রেন-থেকে-ভূমি এবং ট্রেন-থেকে-ট্রেন যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে এই প্রযুক্তি আপেক্ষিক গতি এবং চরম দূরত্বকে একত্রিত করে একটি দ্বি-মাত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর ফলে কাছাকাছি থাকা ট্রেনগুলো গতিশীলভাবে কাজ করতে পারে।’
এই নতুন ব্যবস্থাটির দৌলতে নতুন লাইন না বাড়িয়েও আরও বেশি মালগাড়ি চালানো সম্ভব হবে। পরীক্ষামূলক দৌড়ে, মালগাড়িগুলোর সম্মিলিত পণ্য বহন ক্ষমতা ছিল ৩৫ হাজার টন এবং এগুলো পৃথকভাবে চলা ট্রেনের চেয়ে অনেক কাছে থেকে চলেছে।
নিরাপদ, সুলভ এবং পরিবেশবান্ধব সুবিধার জন্য চীন মালগাড়ির নেটওয়ার্ক বাড়াতে বিস্তর বিনিয়োগ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত পত্রিকা চায়না ডেইলির মতে, এই বছরের প্রথম তিন ত্রৈমাসিকে চীন তিন বিলিয়ন টনের বেশি পণ্য পরিবহন করেছে মালগাড়ি দিয়ে।
পূর্ব ইউরোপের দেশ লিথুয়ানিয়ার আকাশে প্রতিবেশী দেশ বেলারুশ থেকে চোরাচালানের কাজে ব্যবহৃত বেলুন বারবার ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ করেছে ভিলনিয়াস। লিথুয়ানিয়া জানাচ্ছে, বেলারুশ থেকে আসা চোরাচালানের বেলুন আকাশপথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই আজ মঙ্গলবার লিথুয়ানিয়ার সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।১৮ মিনিট আগে
ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মহাত্মা গান্ধী ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, বন্দে মাতরম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। তা জাতীয় সংগীত হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও মুসলিম লিগের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেন জওহরলাল নেহরু। নেতাজিকে চিঠি লিখে নেহরু বলেন১ ঘণ্টা আগে
কৃষি আমদানির ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরই সঙ্গে তিনি জানান, মার্কিন কৃষকদের জন্য ১২ বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকিও রেখেছেন তিনি। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।২ ঘণ্টা আগে
৪৬ কেজি গাঁজাসহ ভারতের মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী প্রতিমা বাগরির ভাই অনিল বাগরিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ মামলায় আরও এক অভিযুক্ত পঙ্কজ সিংহকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সাটনা জেলায় মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে