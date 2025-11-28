মার্কিন প্রস্তাব না মানলে ইউক্রেনের আরও ভূমি দখলের হুমকি পুতিনের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করেছে, তা ভবিষ্যৎ চুক্তির ভিত্তি হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন—দখল করা অঞ্চল থেকে কিয়েভ সেনা না সরালে রুশ সেনারা জোর করেই আরও ভূখণ্ড দখল করবে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুতিন জানান, আগামী সপ্তাহের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মস্কো সফরে যাবে। তিনি বলেন, ‘ক্রেমলিন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য প্রস্তুত।’
এই বিষয়ে সিএনএন জানিয়েছে, দ্রুত কোনো অগ্রগতির সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ পুতিন আবারও তাঁর সর্বোচ্চ দাবিটিকেই সামনে এনেছেন। তিনি ইউক্রেনের সেনাদের দখলকৃত অঞ্চল থেকে পুরোপুরি সরে যেতে বলেছেন।
পুতিন সতর্ক করে বলেছেন, ‘যদি তারা না সরে, আমরা সামরিক উপায়ে তা নিশ্চিত করব।’
বর্তমানে রাশিয়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইউক্রেনের প্রায় ২০ শতাংশ ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে লুহানস্ক অঞ্চলের প্রায় পুরোটা এবং দোনেৎস্ক, খেরসন ও জাপোরিঝঝিয়ার কিছু অংশ। মস্কো এই চারটি অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে ইউক্রেনকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়া পূর্ব ফ্রন্টে কিছু অগ্রগতি করেছে, বিশেষ করে পোকরভস্ক শহর ঘিরে। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার বলেছে, রাশিয়ার অগ্রগতির হার দেখে মনে হচ্ছে না, তারা খুব দ্রুত পুরো দোনেৎস্ক দখল করে নিতে পারবে না।
রাশিয়ার দাবি করা এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউক্রেনের ‘ফরট্রেস বেল্ট’ বা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন—যা ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে মার্কিন প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ইউক্রেন ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা জানিয়ে দিয়েছে, ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।
যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া শান্তি পরিকল্পনায় রাশিয়ার বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম খসড়ায় ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ছোট করা এবং ন্যাটোতে যোগদান নিষিদ্ধ করার বিষয়ও ছিল। সংশোধিত খসড়া নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু হবে বলে পুতিন জানান এবং বলেন, এই পরিকল্পনা ‘ভবিষ্যৎ সমঝোতার ভিত্তি’ হতে পারে।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করেছে, তা ভবিষ্যৎ চুক্তির ভিত্তি হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন—দখল করা অঞ্চল থেকে কিয়েভ সেনা না সরালে রুশ সেনারা জোর করেই আরও ভূখণ্ড দখল করবে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুতিন জানান, আগামী সপ্তাহের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মস্কো সফরে যাবে। তিনি বলেন, ‘ক্রেমলিন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য প্রস্তুত।’
এই বিষয়ে সিএনএন জানিয়েছে, দ্রুত কোনো অগ্রগতির সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ পুতিন আবারও তাঁর সর্বোচ্চ দাবিটিকেই সামনে এনেছেন। তিনি ইউক্রেনের সেনাদের দখলকৃত অঞ্চল থেকে পুরোপুরি সরে যেতে বলেছেন।
পুতিন সতর্ক করে বলেছেন, ‘যদি তারা না সরে, আমরা সামরিক উপায়ে তা নিশ্চিত করব।’
বর্তমানে রাশিয়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইউক্রেনের প্রায় ২০ শতাংশ ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে লুহানস্ক অঞ্চলের প্রায় পুরোটা এবং দোনেৎস্ক, খেরসন ও জাপোরিঝঝিয়ার কিছু অংশ। মস্কো এই চারটি অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে ইউক্রেনকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রাশিয়া পূর্ব ফ্রন্টে কিছু অগ্রগতি করেছে, বিশেষ করে পোকরভস্ক শহর ঘিরে। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার বলেছে, রাশিয়ার অগ্রগতির হার দেখে মনে হচ্ছে না, তারা খুব দ্রুত পুরো দোনেৎস্ক দখল করে নিতে পারবে না।
রাশিয়ার দাবি করা এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউক্রেনের ‘ফরট্রেস বেল্ট’ বা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন—যা ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে মার্কিন প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ইউক্রেন ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা জানিয়ে দিয়েছে, ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।
যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া শান্তি পরিকল্পনায় রাশিয়ার বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম খসড়ায় ইউক্রেনের সেনাবাহিনী ছোট করা এবং ন্যাটোতে যোগদান নিষিদ্ধ করার বিষয়ও ছিল। সংশোধিত খসড়া নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু হবে বলে পুতিন জানান এবং বলেন, এই পরিকল্পনা ‘ভবিষ্যৎ সমঝোতার ভিত্তি’ হতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাড়তে থাকা সামরিক উত্তেজনার জেরে একযোগে ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের অবতরণ ও উড্ডয়নের অনুমতি বাতিল করেছে ভেনেজুয়েলা। এর আগে মার্কিন সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসগামী ফ্লাইটগুলো স্থগিত করেছিল এই এয়ারলাইনগুলো।২ ঘণ্টা আগে
ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলার সময় এমন হামলা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর প্রভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। টানা ভারী বর্ষণে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০-এ, আর নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ২১ জন। সপ্তাহজুড়ে চলমান প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সংখ্যা আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। নতুন আইনে ১০ ডিসেম্বর থেকে মেটা, টিকটক, ইউটিউবসহ সব বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিশ্চিত করতে হবে, অস্ট্রেলিয়ার ১৬ বছরের কম বয়সী কেউ তাদের প্ল্যাটফর্মে নেই।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাড়তে থাকা সামরিক উত্তেজনার জেরে একযোগে ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের অবতরণ ও উড্ডয়নের অনুমতি বাতিল করেছে ভেনেজুয়েলা। এর আগে মার্কিন সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসগামী ফ্লাইটগুলো স্থগিত করেছিল এই এয়ারলাইনগুলো। পরে ভেনেজুয়েলা তাদেরকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়। সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় বুধবার (২৭ নভেম্বর) থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে।
নিষিদ্ধ হওয়া এয়ারলাইনগুলো হলো—আইবেরিয়া, টিএপি পর্তুগাল, গোল, লাতাম, আভিয়াঙ্কা এবং টার্কিশ এয়ারলাইনস। ভেনেজুয়েলার এই সিদ্ধান্তে হাজারো যাত্রী বিপাকে পড়েছেন। তবে কিছু ছোট ছোট এয়ারলাইন এখনো দেশটিতে যাতায়াত করছে।
সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান সাগরে ভেনেজুয়েলার উপকূলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ঘিরে এই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার উপকূলীয় এলাকায় ১৫ হাজার সেনা এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী জাহাজ ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড মোতায়েন করেছে। ওয়াশিংটন বলছে, এই অভিযান মাদকবিরোধী তৎপরতার অংশ। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদকবিরোধী অভিযানে এত বড় সামরিক উপস্থিতি সাধারণত দেখা যায় না।
অভিযানের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত অন্তত ২১টি নৌকা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এতে ৮০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। তবে ওই নৌকাগুলোতে মাদক ছিল—এমন কোনো প্রমাণ এখনো উপস্থাপন করতে পারেনি মার্কিন কর্তৃপক্ষ।
ভেনেজুয়েলার মতে, এই সামরিক অভিযান আসলে তাদের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা। গত বছর তাঁর পুনর্নির্বাচনকে বিরোধী দল ও যুক্তরাষ্ট্র সহ বহু বিদেশি সরকার ‘কারচুপির মাধ্যমে জয়’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিবিসি জানিয়েছে, মার্কিন সামরিক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতেই গত শুক্রবার ভেনেজুয়েলার মাইকেতিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন আকাশপথে সতর্কতা জারি করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অথোরিটি (এফএএ)। সংস্থাটি জানিয়েছিল, ভেনেজুয়েলায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে এবং সামরিক তৎপরতা বেড়ে গেছে। তাই সব উচ্চতায় সতর্কতার সঙ্গে ফ্লাইট পরিচালনা করতে হবে। এই সতর্কতার পরই ভেনেজুয়েলাগামী ফ্লাইট স্থগিত করেছিল নিষিদ্ধ হওয়া এয়ারলাইনগুলো।
এদিকে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা আইএটিএ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেও ভেনেজুয়েলা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। তবে উত্তেজনার মাঝেও দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব কিছুটা কূটনৈতিক সংকেত দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘সহজ উপায়ে হোক বা কঠিন উপায়ে’ প্রয়োজনে তিনি মাদুরোর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অন্যদিকে মাদুরো সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, রাজধানী কারাকাসের জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাড়তে থাকা সামরিক উত্তেজনার জেরে একযোগে ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের অবতরণ ও উড্ডয়নের অনুমতি বাতিল করেছে ভেনেজুয়েলা। এর আগে মার্কিন সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসগামী ফ্লাইটগুলো স্থগিত করেছিল এই এয়ারলাইনগুলো। পরে ভেনেজুয়েলা তাদেরকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয়। সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় বুধবার (২৭ নভেম্বর) থেকে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হয়েছে।
নিষিদ্ধ হওয়া এয়ারলাইনগুলো হলো—আইবেরিয়া, টিএপি পর্তুগাল, গোল, লাতাম, আভিয়াঙ্কা এবং টার্কিশ এয়ারলাইনস। ভেনেজুয়েলার এই সিদ্ধান্তে হাজারো যাত্রী বিপাকে পড়েছেন। তবে কিছু ছোট ছোট এয়ারলাইন এখনো দেশটিতে যাতায়াত করছে।
সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান সাগরে ভেনেজুয়েলার উপকূলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ঘিরে এই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার উপকূলীয় এলাকায় ১৫ হাজার সেনা এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী জাহাজ ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড মোতায়েন করেছে। ওয়াশিংটন বলছে, এই অভিযান মাদকবিরোধী তৎপরতার অংশ। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদকবিরোধী অভিযানে এত বড় সামরিক উপস্থিতি সাধারণত দেখা যায় না।
অভিযানের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত অন্তত ২১টি নৌকা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এতে ৮০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। তবে ওই নৌকাগুলোতে মাদক ছিল—এমন কোনো প্রমাণ এখনো উপস্থাপন করতে পারেনি মার্কিন কর্তৃপক্ষ।
ভেনেজুয়েলার মতে, এই সামরিক অভিযান আসলে তাদের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা। গত বছর তাঁর পুনর্নির্বাচনকে বিরোধী দল ও যুক্তরাষ্ট্র সহ বহু বিদেশি সরকার ‘কারচুপির মাধ্যমে জয়’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিবিসি জানিয়েছে, মার্কিন সামরিক তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতেই গত শুক্রবার ভেনেজুয়েলার মাইকেতিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন আকাশপথে সতর্কতা জারি করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অথোরিটি (এফএএ)। সংস্থাটি জানিয়েছিল, ভেনেজুয়েলায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে এবং সামরিক তৎপরতা বেড়ে গেছে। তাই সব উচ্চতায় সতর্কতার সঙ্গে ফ্লাইট পরিচালনা করতে হবে। এই সতর্কতার পরই ভেনেজুয়েলাগামী ফ্লাইট স্থগিত করেছিল নিষিদ্ধ হওয়া এয়ারলাইনগুলো।
এদিকে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা আইএটিএ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেও ভেনেজুয়েলা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। তবে উত্তেজনার মাঝেও দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব কিছুটা কূটনৈতিক সংকেত দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘সহজ উপায়ে হোক বা কঠিন উপায়ে’ প্রয়োজনে তিনি মাদুরোর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অন্যদিকে মাদুরো সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও প্রকাশ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, রাজধানী কারাকাসের জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলছে।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করেছে, তা ভবিষ্যৎ চুক্তির ভিত্তি হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন—দখল করা অঞ্চল থেকে কিয়েভ সেনা না সরালে রুশ সেনারা জোর করেই আরও ভূখণ্ড দখল করবে।৯ মিনিট আগে
ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলার সময় এমন হামলা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর প্রভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। টানা ভারী বর্ষণে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০-এ, আর নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ২১ জন। সপ্তাহজুড়ে চলমান প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সংখ্যা আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। নতুন আইনে ১০ ডিসেম্বর থেকে মেটা, টিকটক, ইউটিউবসহ সব বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিশ্চিত করতে হবে, অস্ট্রেলিয়ার ১৬ বছরের কম বয়সী কেউ তাদের প্ল্যাটফর্মে নেই।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলার সময় এমন হামলা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে।
ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন পিরো বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে জানান, গুলিবিদ্ধ দুই গার্ড সদস্য হলেন—স্পেশালিস্ট সারা বেকস্ট্রোম (২০) এবং স্টাফ সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু উলফ (২৪)। বুধবার দুপুরের দিকে হওয়া এই হামলার পর তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পিরো বলেন, সন্দেহভাজন রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে পয়েন্ট ৩৫৭ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভার দিয়ে ‘অ্যামবুশ-স্টাইলে’ হামলা চালান। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা ও সহিংস অপরাধে অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে তিনি জানান, হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।
পিরো আরও বলেন, আহত দুই সৈন্য যদি প্রাণ হারান, তাহলে অভিযোগ ফার্স্ট-ডিগ্রি মার্ডার (হত্যার উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিত হামলা) হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা প্রার্থনা করছি, তারা বেঁচে থাকবেন।
থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের ঠিক আগের দিন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর এ ধরনের হামলা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বিরল। এমন পরিস্থিতিতে অপরাধ দমনের কাজে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে এবং নীতিগত পর্যায়ে বিতর্ক চলছে।
এদিকে, হামলার পরপরই ট্রাম্প প্রশাসন আরও ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য ওয়াশিংটনে পাঠানোর আদেশ দেয়।
লাকানওয়াল ২০২৪ সালে ‘অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে চলতি বছরের শুরুর দিকে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়। লাকানওয়াল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের বেলিংহামে তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর সাবেক বাড়িওয়ালি ক্রিস্টিনা উইডম্যান।
প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৭৬ হাজার আফগানকে যুক্তরাষ্ট্রে আনেন।
যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে লাকানওয়াল কান্দাহারে সিআইএর একটি বাহিনীতে কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জন র্যাটক্লিফ। তিনি বলেন, লাকানওয়ালের সঙ্গে তাদের কার্যক্রম আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের পরই শেষ হয়ে যায়। তবে লাকানওয়াল ঠিক কোন কাজ করতেন, তা তিনি উল্লেখ করেননি।
কান্দাহার তালেবানের মূল ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (নাইন/ইলেভেন) হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে অভিযান শুরু করলে এই এলাকাটি ছিল তীব্র সংঘাতের কেন্দ্রে। অনুবাদ, প্রশাসনিক সহায়তা এবং সামনের সারির লড়াইসহ সব ক্ষেত্রেই সিআইএ আফগানকর্মী ব্যবহার করত।
বুধবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিওবার্তায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সব আফগান শরণার্থীকে পুনরায় যাচাই করা প্রয়োজন। যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসে না, তাদের আমরা চাই না।
ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলার সময় এমন হামলা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে।
ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার মার্কিন অ্যাটর্নি জিনিন পিরো বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সংবাদ সম্মেলনে জানান, গুলিবিদ্ধ দুই গার্ড সদস্য হলেন—স্পেশালিস্ট সারা বেকস্ট্রোম (২০) এবং স্টাফ সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু উলফ (২৪)। বুধবার দুপুরের দিকে হওয়া এই হামলার পর তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
পিরো বলেন, সন্দেহভাজন রহমানুল্লাহ লাকানওয়াল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে পয়েন্ট ৩৫৭ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভার দিয়ে ‘অ্যামবুশ-স্টাইলে’ হামলা চালান। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা ও সহিংস অপরাধে অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে তিনি জানান, হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।
পিরো আরও বলেন, আহত দুই সৈন্য যদি প্রাণ হারান, তাহলে অভিযোগ ফার্স্ট-ডিগ্রি মার্ডার (হত্যার উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিত হামলা) হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা প্রার্থনা করছি, তারা বেঁচে থাকবেন।
থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের ঠিক আগের দিন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর এ ধরনের হামলা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বিরল। এমন পরিস্থিতিতে অপরাধ দমনের কাজে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহারে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে এবং নীতিগত পর্যায়ে বিতর্ক চলছে।
এদিকে, হামলার পরপরই ট্রাম্প প্রশাসন আরও ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য ওয়াশিংটনে পাঠানোর আদেশ দেয়।
লাকানওয়াল ২০২৪ সালে ‘অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে চলতি বছরের শুরুর দিকে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়। লাকানওয়াল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের বেলিংহামে তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর সাবেক বাড়িওয়ালি ক্রিস্টিনা উইডম্যান।
প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৭৬ হাজার আফগানকে যুক্তরাষ্ট্রে আনেন।
যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে লাকানওয়াল কান্দাহারে সিআইএর একটি বাহিনীতে কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জন র্যাটক্লিফ। তিনি বলেন, লাকানওয়ালের সঙ্গে তাদের কার্যক্রম আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের পরই শেষ হয়ে যায়। তবে লাকানওয়াল ঠিক কোন কাজ করতেন, তা তিনি উল্লেখ করেননি।
কান্দাহার তালেবানের মূল ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (নাইন/ইলেভেন) হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে অভিযান শুরু করলে এই এলাকাটি ছিল তীব্র সংঘাতের কেন্দ্রে। অনুবাদ, প্রশাসনিক সহায়তা এবং সামনের সারির লড়াইসহ সব ক্ষেত্রেই সিআইএ আফগানকর্মী ব্যবহার করত।
বুধবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিওবার্তায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে আসা সব আফগান শরণার্থীকে পুনরায় যাচাই করা প্রয়োজন। যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসে না, তাদের আমরা চাই না।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করেছে, তা ভবিষ্যৎ চুক্তির ভিত্তি হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন—দখল করা অঞ্চল থেকে কিয়েভ সেনা না সরালে রুশ সেনারা জোর করেই আরও ভূখণ্ড দখল করবে।৯ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাড়তে থাকা সামরিক উত্তেজনার জেরে একযোগে ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের অবতরণ ও উড্ডয়নের অনুমতি বাতিল করেছে ভেনেজুয়েলা। এর আগে মার্কিন সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসগামী ফ্লাইটগুলো স্থগিত করেছিল এই এয়ারলাইনগুলো।২ ঘণ্টা আগে
ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর প্রভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। টানা ভারী বর্ষণে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০-এ, আর নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ২১ জন। সপ্তাহজুড়ে চলমান প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সংখ্যা আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। নতুন আইনে ১০ ডিসেম্বর থেকে মেটা, টিকটক, ইউটিউবসহ সব বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিশ্চিত করতে হবে, অস্ট্রেলিয়ার ১৬ বছরের কম বয়সী কেউ তাদের প্ল্যাটফর্মে নেই।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর প্রভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। টানা ভারী বর্ষণে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০-এ, আর নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ২১ জন। সপ্তাহজুড়ে চলমান প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সংখ্যা আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।
বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীলঙ্কার পত্রিকা নিউজফার্স্ট জানিয়েছে—দেশটির বাদুল্লা, ক্যান্ডি, কেগালে, কুরুনেগালা, মতালে, মনারাগালা ও নুয়ারা এলিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা তীব্র হয়ে ওঠায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। অন্তত ২০টি জেলায় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বাদুল্লা, ক্যান্ডি, নুয়ারা এলিয়া, চিলাও, পুত্তালাম ও আম্পারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তবে সর্বোচ্চ ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বাদুল্লায়। ক্যান্ডি জেলায় পাঁচজন নিহত ও দুজন নিখোঁজ হওয়ার পর সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। জেলাটিতে ১ হাজার পরিবারের সাড়ে তিন হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে ৩৭টি বাড়ি এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯৯ টি।
নুয়ারা এলিয়ায় ছয়জনের মৃত্যু ও চারজন নিখোঁজ রয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ১৭১ পরিবারের ৬১৩ জনকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৮৪টি বাড়ি।
আম্পারায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে ২ হাজার ৩০০ পরিবারের ৭ হাজার ৪০০ জন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কুরুনেগালায় ১ হাজার ৫৩৬ পরিবারের ৫ হাজার ৪০১ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭৭টি বাড়ি। মতালেও এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬৮৮টি পরিবার। রত্নাপুরায় ১০৮ পরিবারের ৭৬৮ জন এবং গলে এক মৃত্যুসহ ৫৩৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কলম্বোয় ১২১ পরিবারের ৫০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, দুজন আহত হয়েছেন এবং ১১৬টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
শ্রীলঙ্কার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে জাফনা রুট ছাড়া রাতের সব মেল ট্রেন বাতিল করেছে। বিদ্যুৎবিভ্রাটেও দেশজুড়ে দুর্ভোগ চলছে। সিলন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের তথ্যমতে, ৪৫ হাজার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও প্রায় ২৮ হাজার সংযোগ পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে।
শিশুদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ২৮ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দেশব্যাপী সব প্রি-স্কুল ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রান্না করা খাবার, শুকনো খাদ্যসামগ্রী ও চিকিৎসা সহায়তা বিতরণ করছে বিভিন্ন সংস্থা। জরুরি পরিস্থিতিতে নাগরিকদের ১১৭ নম্বরে কল করতে এবং সম্ভাব্য বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর প্রভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। টানা ভারী বর্ষণে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০-এ, আর নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ২১ জন। সপ্তাহজুড়ে চলমান প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সংখ্যা আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।
বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীলঙ্কার পত্রিকা নিউজফার্স্ট জানিয়েছে—দেশটির বাদুল্লা, ক্যান্ডি, কেগালে, কুরুনেগালা, মতালে, মনারাগালা ও নুয়ারা এলিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা তীব্র হয়ে ওঠায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। অন্তত ২০টি জেলায় ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বাদুল্লা, ক্যান্ডি, নুয়ারা এলিয়া, চিলাও, পুত্তালাম ও আম্পারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তবে সর্বোচ্চ ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বাদুল্লায়। ক্যান্ডি জেলায় পাঁচজন নিহত ও দুজন নিখোঁজ হওয়ার পর সেখানে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। জেলাটিতে ১ হাজার পরিবারের সাড়ে তিন হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে ৩৭টি বাড়ি এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯৯ টি।
নুয়ারা এলিয়ায় ছয়জনের মৃত্যু ও চারজন নিখোঁজ রয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ১৭১ পরিবারের ৬১৩ জনকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৮৪টি বাড়ি।
আম্পারায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সেখানে ২ হাজার ৩০০ পরিবারের ৭ হাজার ৪০০ জন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কুরুনেগালায় ১ হাজার ৫৩৬ পরিবারের ৫ হাজার ৪০১ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৭৭টি বাড়ি। মতালেও এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬৮৮টি পরিবার। রত্নাপুরায় ১০৮ পরিবারের ৭৬৮ জন এবং গলে এক মৃত্যুসহ ৫৩৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কলম্বোয় ১২১ পরিবারের ৫০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, দুজন আহত হয়েছেন এবং ১১৬টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
শ্রীলঙ্কার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে জাফনা রুট ছাড়া রাতের সব মেল ট্রেন বাতিল করেছে। বিদ্যুৎবিভ্রাটেও দেশজুড়ে দুর্ভোগ চলছে। সিলন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের তথ্যমতে, ৪৫ হাজার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও প্রায় ২৮ হাজার সংযোগ পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে।
শিশুদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ২৮ নভেম্বর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দেশব্যাপী সব প্রি-স্কুল ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রান্না করা খাবার, শুকনো খাদ্যসামগ্রী ও চিকিৎসা সহায়তা বিতরণ করছে বিভিন্ন সংস্থা। জরুরি পরিস্থিতিতে নাগরিকদের ১১৭ নম্বরে কল করতে এবং সম্ভাব্য বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করেছে, তা ভবিষ্যৎ চুক্তির ভিত্তি হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন—দখল করা অঞ্চল থেকে কিয়েভ সেনা না সরালে রুশ সেনারা জোর করেই আরও ভূখণ্ড দখল করবে।৯ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাড়তে থাকা সামরিক উত্তেজনার জেরে একযোগে ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের অবতরণ ও উড্ডয়নের অনুমতি বাতিল করেছে ভেনেজুয়েলা। এর আগে মার্কিন সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসগামী ফ্লাইটগুলো স্থগিত করেছিল এই এয়ারলাইনগুলো।২ ঘণ্টা আগে
ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলার সময় এমন হামলা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। নতুন আইনে ১০ ডিসেম্বর থেকে মেটা, টিকটক, ইউটিউবসহ সব বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিশ্চিত করতে হবে, অস্ট্রেলিয়ার ১৬ বছরের কম বয়সী কেউ তাদের প্ল্যাটফর্মে নেই।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। নতুন আইনে ১০ ডিসেম্বর থেকে মেটা, টিকটক, ইউটিউবসহ সব বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিশ্চিত করতে হবে, অস্ট্রেলিয়ার ১৬ বছরের কম বয়সী কেউ তাদের প্ল্যাটফর্মে নেই।
বিষয়টি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সরকার বলছে—শিশুরা যেন ক্ষতিকর কনটেন্ট, অ্যালগরিদমিক ঝুঁকি ও অনলাইন শিকারিদের হাত থেকে নিরাপদ থাকে, সেই লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
তবে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশটির সর্বোচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছে নোয়া জোন্স ও ম্যাসি নেইল্যান্ড নামে ১৫ বছর বয়সী দুই কিশোর-কিশোরী। নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজনীতিবিদ জন রাডিকের নেতৃত্বে অধিকারভিত্তিক সংগঠন ডিজিটাল ফ্রিডম প্রজেক্ট (ডিএফপি) তাদের এই আইনি লড়াইয়ে সহায়তা করছে। কিশোরদের যুক্তি, এই নিষেধাজ্ঞা তাদের বাক্স্বাধীনতা ও স্বাধীন যোগাযোগের অধিকারকে খর্ব করবে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নোয়া জোন্স মত দিয়েছে—অনলাইনে সমস্যার রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সমাধান শিশু-কিশোরদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা নয়। নোয়ার ভাষায়, ‘সরকারের জরিমানা এড়াতে প্ল্যাটফর্মগুলোকে টাকা খরচ করতে বাধ্য করার বদলে একই খরচে শিকারি ও ক্ষতিকর কনটেন্ট সরানোই উচিত।’
নোয়ার সহ চ্যালেঞ্জকারী ম্যাসি নেইল্যান্ডও স্বীকার করেছে—সোশ্যাল মিডিয়া, গেমিং ও অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইমে নানা সমস্যা আছে। তবে সে মনে করে, এসব প্ল্যাটফর্ম শিক্ষা, যোগাযোগ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও তথ্যপ্রাপ্তিতে বিশাল ভূমিকা রাখে। তাই পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বদলে প্রয়োজন অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা, কার্যকর বয়স যাচাই ব্যবস্থা এবং নিরাপদ ব্যবহারের নিয়মকানুন।
নেইল্যান্ড আরও মত দেয়, নিষেধাজ্ঞা তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জনের পথ সংকুচিত করবে। সে বলে, ‘গণতন্ত্র ১৬ বছর বয়স থেকে শুরু হয় না।’
আইনি চ্যালেঞ্জের খবর প্রকাশের পর অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী আনিকা ওয়েলস সংসদে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার অবস্থান পরিবর্তন করবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা হুমকি, মামলা কিংবা বিগ টেকের চাপ—কোনো কিছুকেই ভয় পাই না। অস্ট্রেলিয়ার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমরা কঠোর অবস্থানে থাকব।’
এদিকে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো অস্ট্রেলিয়ার এই আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। তবে জরিপগুলোতে দেখা গেছে, জনসাধারণের বড় একটি অংশ এই নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করছে। তবে কিছু মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সতর্ক করে বলেছেন—সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা কিশোরদের সমবয়সীদের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং তাদের আরও অনিয়ন্ত্রিত, ঝুঁকিপূর্ণ ইন্টারনেট দুনিয়ায় ঠেলে দিতে পারে।
অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। নতুন আইনে ১০ ডিসেম্বর থেকে মেটা, টিকটক, ইউটিউবসহ সব বড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিশ্চিত করতে হবে, অস্ট্রেলিয়ার ১৬ বছরের কম বয়সী কেউ তাদের প্ল্যাটফর্মে নেই।
বিষয়টি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সরকার বলছে—শিশুরা যেন ক্ষতিকর কনটেন্ট, অ্যালগরিদমিক ঝুঁকি ও অনলাইন শিকারিদের হাত থেকে নিরাপদ থাকে, সেই লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
তবে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশটির সর্বোচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছে নোয়া জোন্স ও ম্যাসি নেইল্যান্ড নামে ১৫ বছর বয়সী দুই কিশোর-কিশোরী। নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজনীতিবিদ জন রাডিকের নেতৃত্বে অধিকারভিত্তিক সংগঠন ডিজিটাল ফ্রিডম প্রজেক্ট (ডিএফপি) তাদের এই আইনি লড়াইয়ে সহায়তা করছে। কিশোরদের যুক্তি, এই নিষেধাজ্ঞা তাদের বাক্স্বাধীনতা ও স্বাধীন যোগাযোগের অধিকারকে খর্ব করবে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নোয়া জোন্স মত দিয়েছে—অনলাইনে সমস্যার রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সমাধান শিশু-কিশোরদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা নয়। নোয়ার ভাষায়, ‘সরকারের জরিমানা এড়াতে প্ল্যাটফর্মগুলোকে টাকা খরচ করতে বাধ্য করার বদলে একই খরচে শিকারি ও ক্ষতিকর কনটেন্ট সরানোই উচিত।’
নোয়ার সহ চ্যালেঞ্জকারী ম্যাসি নেইল্যান্ডও স্বীকার করেছে—সোশ্যাল মিডিয়া, গেমিং ও অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইমে নানা সমস্যা আছে। তবে সে মনে করে, এসব প্ল্যাটফর্ম শিক্ষা, যোগাযোগ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও তথ্যপ্রাপ্তিতে বিশাল ভূমিকা রাখে। তাই পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার বদলে প্রয়োজন অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা, কার্যকর বয়স যাচাই ব্যবস্থা এবং নিরাপদ ব্যবহারের নিয়মকানুন।
নেইল্যান্ড আরও মত দেয়, নিষেধাজ্ঞা তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জনের পথ সংকুচিত করবে। সে বলে, ‘গণতন্ত্র ১৬ বছর বয়স থেকে শুরু হয় না।’
আইনি চ্যালেঞ্জের খবর প্রকাশের পর অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী আনিকা ওয়েলস সংসদে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার অবস্থান পরিবর্তন করবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা হুমকি, মামলা কিংবা বিগ টেকের চাপ—কোনো কিছুকেই ভয় পাই না। অস্ট্রেলিয়ার অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমরা কঠোর অবস্থানে থাকব।’
এদিকে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো অস্ট্রেলিয়ার এই আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। তবে জরিপগুলোতে দেখা গেছে, জনসাধারণের বড় একটি অংশ এই নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করছে। তবে কিছু মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সতর্ক করে বলেছেন—সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা কিশোরদের সমবয়সীদের সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং তাদের আরও অনিয়ন্ত্রিত, ঝুঁকিপূর্ণ ইন্টারনেট দুনিয়ায় ঠেলে দিতে পারে।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রস্তাব করেছে, তা ভবিষ্যৎ চুক্তির ভিত্তি হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তিনি ইউক্রেনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন—দখল করা অঞ্চল থেকে কিয়েভ সেনা না সরালে রুশ সেনারা জোর করেই আরও ভূখণ্ড দখল করবে।৯ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাড়তে থাকা সামরিক উত্তেজনার জেরে একযোগে ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের অবতরণ ও উড্ডয়নের অনুমতি বাতিল করেছে ভেনেজুয়েলা। এর আগে মার্কিন সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে ভেনেজুয়েলার কারাকাসগামী ফ্লাইটগুলো স্থগিত করেছিল এই এয়ারলাইনগুলো।২ ঘণ্টা আগে
ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউসের কাছে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনায় এক আফগান নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক চলার সময় এমন হামলা নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
ঘূর্ণিঝড় ডিটওয়াহর প্রভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। টানা ভারী বর্ষণে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০-এ, আর নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ২১ জন। সপ্তাহজুড়ে চলমান প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সংখ্যা আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।৩ ঘণ্টা আগে