Ajker Patrika
ইউরোপ

ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডকে ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করছে ইইউ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডকে ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করছে ইইউ
ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

ইরানে চলমান শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমনে নজিরবিহীন নৃশংসতা এবং রাশিয়াকে ড্রোন সরবরাহ করে ইউক্রেন যুদ্ধে সহযোগিতার দায়ে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস বা আইআরজিসিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। আজ বৃহস্পতিবার ব্রাসেলসে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে তাঁরা এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে জানা গেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর ফলে আইআরজিসি এখন থেকে আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মতো আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলোর সমপর্যায়ের বলে গণ্য হবে।

দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশগুলো ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক পথ খোলা রাখার স্বার্থে আইআরজিসিকে সন্ত্রাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইরানে বিক্ষোভকারীদের ওপর চালানো নির্বিচার দমন-পীড়ন ও গণহারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘটনায় ইউরোপের দেশগুলোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

ইইউর পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক প্রধান কাজা কালাস ব্রাসেলসে সাংবাদিকদের বলেন, ‘আপনি যদি সন্ত্রাসীদের মতো আচরণ করেন, তবে আপনাকে সন্ত্রাসী হিসেবেই গণ্য করা উচিত। আইআরজিসিকে সন্ত্রাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা ইরানের নেতৃত্বের প্রতি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতীকী বার্তা।’ স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেস এই পদক্ষেপকে ইউরোপের ‘দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আইআরজিসিকে সন্ত্রাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি ইইউ আরও ২১ জন ইরানি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। এই তালিকায় ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও রয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিষেধাজ্ঞার ফলে এই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ইউরোপে থাকা সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ইইউ-ভুক্ত দেশগুলোতে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে।

ট্রিগারে আঙুল রাখা আছে—ট্রাম্পের ‘ভয়াবহ হামলার’ হুমকির জবাবে ইরানট্রিগারে আঙুল রাখা আছে—ট্রাম্পের ‘ভয়াবহ হামলার’ হুমকির জবাবে ইরান

আইআরজিসির ক্ষমতা ও প্রভাব

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর দেশটির ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা রক্ষার জন্য আইআরজিসি গঠন করা হয়। বর্তমানে এটি কেবল একটি সামরিক বাহিনী নয়, বরং ইরানের অর্থনীতি ও রাজনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক। ইরানের কৌশলগত খাতের সিংহভাগ ব্যবসা ও শিল্প এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। সামরিক সক্ষমতার দিক থেকে ইরানের ব্যালেস্টিক মিসাইল ও পরমাণু কর্মসূচির মূল তদারকি করে আইআরজিসি।

এ ছাড়া আঞ্চলিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে আইআরজিসির হাত। হিজবুল্লাহ, হামাস ও হুতি বিদ্রোহীদের অর্থ এবং অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে। তবে ইইউ নেতারা জানিয়েছেন, আইআরজিসিকে কালো তালিকাভুক্ত করলেও ইরানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক পথগুলো পুরোপুরি বন্ধ হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই সিদ্ধান্ত ইরানকে আন্তর্জাতিকভাবে আরও কোণঠাসা করে ফেলবে। বিশেষ করে পারমাণবিক চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার যেকোনো কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এখন আরও জটিল হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকেরা।

বিষয়:

ইউরোপীয় ইউনিয়নজার্মানিসন্ত্রাসীনিষেধাজ্ঞাফ্রান্সইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

গোপনে উইঘুর মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ভিডিও করা চীনাকে আশ্রয় দিল যুক্তরাষ্ট্র

গোপনে উইঘুর মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের ভিডিও করা চীনাকে আশ্রয় দিল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডকে ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করছে ইইউ

ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডকে ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করছে ইইউ

চীন ভ্রমণে ভিসা লাগবে না ব্রিটিশদের, বেইজিংয়ে ১০ চুক্তি

চীন ভ্রমণে ভিসা লাগবে না ব্রিটিশদের, বেইজিংয়ে ১০ চুক্তি