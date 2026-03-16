Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৩৭
পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছেন আকমল। ফাইল ছবি

একের পর এক হতাশ করে যাচ্ছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট থেকে বিদায় নেওয়ার পর এবার বাংলাদেশের কাছে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে তারা। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ক্রিকেট হাসির পাত্র হয়ে গেছে বলে মনে করছেন দেশটির সাবেক উইকেটরক্ষক ব্যাটার কামরান আকমল।

প্রথম দুই ওয়ানডে শেষে ১-১ সমতায় ছিল বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। সিরিজের শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নেয় অলিখিত ফাইনালে। যেখানে রোমাঞ্চকর লড়াই শেষে সফরকারী দলকে ১১ রানে হারিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজরা। বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হেরে সাবেক ক্রিকেটারদের তোপের মুখে পড়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদিরা। শহিদ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আমিরের পর পাকিস্তান ক্রিকেট দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা করেছেন আকমল।

এক ইউটিউব চ্যানেলে আকমল বলেন, ‘পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে। নেদারল্যান্ডসও এখন ভাবছে পাকিস্তানের সঙ্গে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলে টেস্ট স্ট্যাটাস মজবুত করবে। সিলেকশনে কোনো মেধা নেই, শুধু এক্সপেরিমেন্ট চলছে। এভাবেই চলতে থাকলে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।’

আকমলের মতে, বাংলাদেশকে হালকাভাবে নেওয়ায় কাল হয়েছে পাকিস্তানের জন্য, ‘পাকিস্তান ম্যানেজমেন্ট আসলে কী ভেবেছে জানেন? দ্বিতীয় ম্যাচে যখন বাংলাদেশকে ১১৪ রানে আউট করে কামব্যাক করল, তারা ক্রিকেটকে খুব হালকাভাবে নিয়েছে। তারা ভেবেছে যে কাউকে নামিয়ে দিলেই জিতে যাবে।’

শুধু অন্য দেশে নয়, নিজেদের মাঠে সিরিজ খেললেও নাজেহাল অবস্থা হবে পাকিস্তান—এমনটাই মনে করেন আকমল। তিনি বলেন, ‘আপনাকে বুঝতে হবে এটা ঢাকা। এটা ঢাকা, লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়াম নয় যে যা ইচ্ছা করবেন আর জিতে যাবেন। এই বাংলাদেশ দল যদি লাহোরেও আসে, তারা পাকিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে হারাবে।’

