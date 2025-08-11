৬৫ বছর পর অ্যান্টার্কটিকায় পাওয়া গেল ব্রিটিশ অভিযাত্রীর দেহাবশেষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলার ফলে ১৯৫৯ সালে দুর্ঘটনায় নিহত এক ব্রিটিশ অভিযাত্রীর দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ৬৫ বছর পর। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) বিবিসি জানিয়েছে, গত জানুয়ারি মাসে পোল্যান্ডের একটি অভিযাত্রী দল অ্যান্টার্কটিকার কিং জর্জ দ্বীপের ইকোলজি গ্লেসিয়ারে কিছু হাড়, একটি হাতঘড়ি, রেডিও ও পাইপ খুঁজে পেয়েছিল। পরীক্ষার পর জানা গেছে, এগুলো ব্রিটিশ অভিযাত্রী ডেনিস টিঙ্ক বেলের। মাত্র ২৫ বছর বয়সে বরফের একটি ফাটলে (ক্রেভাস) পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনি।
ডেনিস বেল ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সে কাজের পর তিনি আবহাওয়া বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ নেন এবং ফকল্যান্ড আইল্যান্ডস ডিপেনডেন্সিস সার্ভের হয়ে ১৯৫৮ সালে অ্যান্টার্কটিকায় যান। সেখানে কিং জর্জ দ্বীপে একটি ছোট ব্রিটিশ ঘাঁটিতে তিনি দুই বছরের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। মূলত বেলুন উড়িয়ে আবহাওয়ার তথ্য পাঠানো, খাবারের সরবরাহ তত্ত্বাবধান ও কুকুরের স্লেজ গাড়ি পরিচালনা—এসবই ছিল তাঁর দায়িত্ব। সহকর্মীদের কাছে তিনি হাস্যরসিক, পরিশ্রমী ও দক্ষ রাঁধুনি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
১৯৫৯ সালের ২৬ জুলাই বেল ও সহকর্মী জেফ স্টোকস একটি হিমবাহ পরিমাপের অভিযানে বের হন। যাত্রাপথে স্লেজ টানা কুকুরগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়লে বেল স্কি ছাড়া সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং হঠাৎ এক গভীর ফাটলে পড়ে যান। এই অবস্থায় প্রথমে রশি দিয়ে তাঁকে টেনে তুলতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোমরে বাঁধা বেল্ট ছিঁড়ে গেলে তিনি আরও গভীরে পড়ে যান এবং আর কোনো সাড়া দেননি। পরে তীব্র শীত ও ঝুঁকির কারণে উদ্ধার অভিযানও বন্ধ করতে হয়।
ডেনিসের বড় ভাই ডেভিড বেল জানিয়েছেন, ১৯৫৯ সালের সেই সংবাদ ছিল পরিবারের জন্য অকল্পনীয় এক বেদনার মুহূর্ত। তাঁদের মা কখনোই এই ক্ষতি মেনে নিতে পারেননি।
পোলিশ দলটি জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইকোলজি গ্লেসিয়ার দ্রুত গলছে এবং বরফের স্রোতের সঙ্গে বেলের দেহাবশেষ স্থান পরিবর্তন করেছে। বিপজ্জনক ওই এলাকা থেকে চার দফা অভিযানে সতর্কতার সঙ্গে তাঁর হাড়, ব্যবহৃত সামগ্রী ও অন্যান্য নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে।
ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক মনুমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রড রিস জোন্স বলেছেন, এটি শুধু এক অভিযাত্রীর মরদেহ ফেরানোর ঘটনা নয়, বরং এটি বিজ্ঞান ও অ্যান্টার্কটিক অনুসন্ধানের দীর্ঘ অবদানকে নতুন করে তুলে ধরার সুযোগ।
ভাই ডেভিড বেল জানান, পোলিশ বিজ্ঞানীদের প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞ। শিগগির তিনি ও তাঁর বোন ভ্যালেরি ইংল্যান্ডে গিয়ে ডেনিসকে যথাযথভাবে সমাহিত করবেন। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘আমরা আনন্দিত, কারণ, অবশেষে আমার ভাই ঘরে ফিরেছে।’
অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলার ফলে ১৯৫৯ সালে দুর্ঘটনায় নিহত এক ব্রিটিশ অভিযাত্রীর দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ৬৫ বছর পর। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) বিবিসি জানিয়েছে, গত জানুয়ারি মাসে পোল্যান্ডের একটি অভিযাত্রী দল অ্যান্টার্কটিকার কিং জর্জ দ্বীপের ইকোলজি গ্লেসিয়ারে কিছু হাড়, একটি হাতঘড়ি, রেডিও ও পাইপ খুঁজে পেয়েছিল। পরীক্ষার পর জানা গেছে, এগুলো ব্রিটিশ অভিযাত্রী ডেনিস টিঙ্ক বেলের। মাত্র ২৫ বছর বয়সে বরফের একটি ফাটলে (ক্রেভাস) পড়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনি।
ডেনিস বেল ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সে কাজের পর তিনি আবহাওয়া বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ নেন এবং ফকল্যান্ড আইল্যান্ডস ডিপেনডেন্সিস সার্ভের হয়ে ১৯৫৮ সালে অ্যান্টার্কটিকায় যান। সেখানে কিং জর্জ দ্বীপে একটি ছোট ব্রিটিশ ঘাঁটিতে তিনি দুই বছরের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। মূলত বেলুন উড়িয়ে আবহাওয়ার তথ্য পাঠানো, খাবারের সরবরাহ তত্ত্বাবধান ও কুকুরের স্লেজ গাড়ি পরিচালনা—এসবই ছিল তাঁর দায়িত্ব। সহকর্মীদের কাছে তিনি হাস্যরসিক, পরিশ্রমী ও দক্ষ রাঁধুনি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
১৯৫৯ সালের ২৬ জুলাই বেল ও সহকর্মী জেফ স্টোকস একটি হিমবাহ পরিমাপের অভিযানে বের হন। যাত্রাপথে স্লেজ টানা কুকুরগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়লে বেল স্কি ছাড়া সামনের দিকে এগিয়ে যান এবং হঠাৎ এক গভীর ফাটলে পড়ে যান। এই অবস্থায় প্রথমে রশি দিয়ে তাঁকে টেনে তুলতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোমরে বাঁধা বেল্ট ছিঁড়ে গেলে তিনি আরও গভীরে পড়ে যান এবং আর কোনো সাড়া দেননি। পরে তীব্র শীত ও ঝুঁকির কারণে উদ্ধার অভিযানও বন্ধ করতে হয়।
ডেনিসের বড় ভাই ডেভিড বেল জানিয়েছেন, ১৯৫৯ সালের সেই সংবাদ ছিল পরিবারের জন্য অকল্পনীয় এক বেদনার মুহূর্ত। তাঁদের মা কখনোই এই ক্ষতি মেনে নিতে পারেননি।
পোলিশ দলটি জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইকোলজি গ্লেসিয়ার দ্রুত গলছে এবং বরফের স্রোতের সঙ্গে বেলের দেহাবশেষ স্থান পরিবর্তন করেছে। বিপজ্জনক ওই এলাকা থেকে চার দফা অভিযানে সতর্কতার সঙ্গে তাঁর হাড়, ব্যবহৃত সামগ্রী ও অন্যান্য নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে।
ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক মনুমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রড রিস জোন্স বলেছেন, এটি শুধু এক অভিযাত্রীর মরদেহ ফেরানোর ঘটনা নয়, বরং এটি বিজ্ঞান ও অ্যান্টার্কটিক অনুসন্ধানের দীর্ঘ অবদানকে নতুন করে তুলে ধরার সুযোগ।
ভাই ডেভিড বেল জানান, পোলিশ বিজ্ঞানীদের প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞ। শিগগির তিনি ও তাঁর বোন ভ্যালেরি ইংল্যান্ডে গিয়ে ডেনিসকে যথাযথভাবে সমাহিত করবেন। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘আমরা আনন্দিত, কারণ, অবশেষে আমার ভাই ঘরে ফিরেছে।’
সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনার কয়েক সপ্তাহ পরই ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশ আরব সাগরে পৃথক নৌ মহড়া শুরু করেছে। প্রতিরক্ষা সূত্রের খবর অনুযায়ী, আজ সোমবার থেকে এই মহড়া শুরু হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
সম্প্রতি কুয়েতের প্রায় ৫০ হাজার মানুষের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ ফাহাদ ইউসুফ সউদ আল সাবাহ। আল-কাবাস পত্রিকাকে তিনি জানান, কয়েকটি দেশের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বহু ‘প্রতারক’ শনাক্ত করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী; তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতা দেব; সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব; শিবসেনার সঞ্জয় রাউতসহ অন্যান্য দলের শীর্ষ নেতারা। তাঁদের হাতে ‘চুপি চুপি ভোটের কারচুপি?’ লেখা পোস্টার ছিল এবং তাঁরা ‘ভোট চুরি মানছি না, মানব না’ স্লোগান দিচ্ছিলেন।২ ঘণ্টা আগে
ভিয়েতনামের কৃষক নুয়েন থি হুয়ং। চিন্তায় ঠিকমতো ঘুমোতে পারছেন না। হাতছাড়া হতে যাচ্ছে তাঁর রুজি-রোজগারের একমাত্র উপায়। তাও আবার তাঁর নিজ দেশে ট্রাম্প পরিবারের সমর্থনে নির্মিত হতে যাওয়া একটি গলফ ক্লাবের জন্য। বিনিময়ে মিলবে মাত্র ৩ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার এবং কয়েক মাসের জন্য চাল।৩ ঘণ্টা আগে