Ajker Patrika
> বিশ্ব
> ইউরোপ

পোল্যান্ডের আকাশসীমায় রুশ ড্রোন, বেশ কয়েকটি ভূপাতিতের দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পোল্যান্ডের আকাশসীমায় রুশ ড্রোন, বেশ কয়েকটি ভূপাতিতের দাবি

আকাশসীমা লঙ্ঘন করায় রাশিয়ার কয়েকটি ড্রোন ভূপাতিত করেছে পোল্যান্ড। আজ বুধবার, এক বিবৃতিতে এমনটাই দাবি করেছে অপারেশনাল কমান্ড অব দ্য পোলিশ আর্মড ফোর্সেস। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার তথ্যমতে, একাধিকবার পোলিশ আকাশ সীমায় প্রবেশ করছিল রাশিয়ার ড্রোন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘মঙ্গলবার রাতে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলার চালানোর সময় তাদের ড্রোন বারবার আমাদের আকাশসীমায় ঢুকে পড়ছিল। পরে, অপারেশনাল কমান্ডারের নির্দেশে অস্ত্র ব্যবহার করে ভূপাতিত করা হয়েছে ড্রোনগুলোকে। ভূপাতিত ড্রোনগুলোর অবস্থান শনাক্তে অভিযান চলছে।’

পোলিশ সেনাবাহিনী আরও জানায়, আকাশসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পোল্যান্ড ও ন্যাটোর যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্থলভিত্তিক বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রাডার নজরদারি সর্বোচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কও নিশ্চিত করেছেন যে, একাধিকবার আকাশসীমা লঙ্ঘনের কারণে বর্তমানে সামরিক অভিযান চলছে।

এদিকে সামরিক কার্যক্রমের কারণে বুধবার ভোর থেকে পোল্যান্ডের চারটি বিমানবন্দর অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজধানী ওয়ারশর প্রধান শোপেন বিমানবন্দর, রেজজোভ-জাসিওঙ্কা, ওয়ারশ মডলিন ও লুবলিন বিমানবন্দর। যদিও পোলিশ সেনারা এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

অন্যদিকে, রাশিয়া ও বেলারুশের যৌথ সামরিক মহড়া ‘জাপাদ-২০২৫’ (পশ্চিম-২০২৫)-কে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা উদ্বেগে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (স্থানীয় সময় বুধবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে) বেলারুশের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে পোল্যান্ড। আগামী শুক্রবার মহড়াটি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

পোল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মারসিন কিয়েরভিনস্কি বলেন, সীমান্ত তখনই খোলা হবে যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, পোলিশ নাগরিকদের জন্য আর কোনো হুমকি নেই।

এ সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বেলারুশ। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, সীমান্ত বন্ধ রাখার কারণে ‘গুরুতর অসুবিধা’ তৈরি হয়েছে। বেলারুশ ও রাশিয়ার মহড়ার কারণে সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে লিথুনিয়াও।

বিষয়:

ড্রোনরাশিয়াপোল্যান্ডরাশিয়া ইউক্রেন সংকট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

সম্পর্কিত

নেপালজুড়ে মবের আতঙ্ক, কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি সেনাবাহিনীর

নেপালজুড়ে মবের আতঙ্ক, কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি সেনাবাহিনীর

পোল্যান্ডের আকাশসীমায় রুশ ড্রোন, বেশ কয়েকটি ভূপাতিতের দাবি

পোল্যান্ডের আকাশসীমায় রুশ ড্রোন, বেশ কয়েকটি ভূপাতিতের দাবি

কাতারে ইসরায়েলি হামলা নিয়ে স্ববিরোধী বক্তব্য ট্রাম্পের

কাতারে ইসরায়েলি হামলা নিয়ে স্ববিরোধী বক্তব্য ট্রাম্পের

ইউক্রেনে রুশ হামলায় নিহত আরও ২৪

ইউক্রেনে রুশ হামলায় নিহত আরও ২৪