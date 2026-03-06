ইরানের ড্রোন মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দেবে ইউক্রেন: জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের ড্রোন হামলা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দেবে ইউক্রেন। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) তিনি জানান, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ পেলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে নির্দেশ জারি করা হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জেলেনস্কি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানি নকশার ‘শাহেদ’ ড্রোনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের কাছে সুনির্দিষ্ট সহায়তা চেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং ইউক্রেনীয় বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করার পর তেহরান প্রতিবেশী দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যবস্তুতে শত শত ড্রোন নিক্ষেপ করেছে বলে জানা গেছে। এসব হামলায় মূলত ইরানি নকশার শাহেদ কামিকাজে ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে।
ইউক্রেন যুদ্ধের সময় রাশিয়া এই ধরনের ড্রোন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। চার বছর ধরে চলা সেই যুদ্ধে ইউক্রেন শাহেদ ড্রোন ভূপাতিত করার কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করেছে। ফলে ওই অভিজ্ঞতাই এখন মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাজে লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত একটি সূত্র জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে অবস্থানরত মার্কিন ঘাঁটি ও সেনাদের সুরক্ষায় সহায়তা চেয়ে ইউক্রেনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। জেলেনস্কি ইতিমধ্যে তাঁর সামরিক বাহিনীকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সূত্রটির মতে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ইউক্রেনীয় বিশেষজ্ঞরা কাজ শুরু করতে পারেন।
এদিকে এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানি ড্রোন মোকাবিলায় যেকোনো দেশের সহায়তা গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত।
তবে একই সঙ্গে জেলেনস্কি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ দীর্ঘ ও তীব্র হলে পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র সরবরাহ কমে যেতে পারে। বিশেষ করে, আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
গত কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি ‘প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম’-এর ঘাটতির মুখে পড়েছে ইউক্রেন। রাশিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করতে বর্তমানে এই ব্যবস্থাটিই তাদের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরক্ষা।
এর আগে গত মঙ্গলবার জেলেনস্কি বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র দেশগুলোর কাছে থাকা প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্রের বিনিময়ে ইউক্রেন তাদের তৈরি ইন্টারসেপ্টর ড্রোন সরবরাহ করতে প্রস্তুত রয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের পক্ষ থেকে ‘নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ’ ছাড়া এই যুদ্ধ বন্ধ করার আর কোনো বিকল্প পথ নেই। তেহরান যদি এই দাবি মেনে নেয় এবং নতুন নেতৃত্ব নিয়োগ করে, তবে দেশটির অর্থনীতি পুনর্গঠনে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
