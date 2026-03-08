Ajker Patrika
ইউরোপ

নরওয়েতে মার্কিন দূতাবাসে বিস্ফোরণ, সন্ত্রাসী হামলা সন্দেহ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ মার্চ ২০২৬, ২১: ৪২
নরওয়েতে মার্কিন দূতাবাসে বিস্ফোরণ, সন্ত্রাসী হামলা সন্দেহ
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে, দূতাবাসের প্রবেশপথে কাচের টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে মার্কিন দূতাবাসে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে এই ঘটনাকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলে ধারণা করছে দেশটির পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে (স্থানীয় সময়ে) ঘটা এই বিস্ফোরণে দূতাবাসের ভবনের সামান্য ক্ষতি হয়, তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

নরওয়ের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনআরকেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুলিশের যৌথ তদন্ত ও গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধান ফ্রোড লারসেন বলেন, ‘আমাদের ধারণা, এটি সন্ত্রাসী হামলা। তবে আমরা এখন শুধু এই এক তত্ত্বে আটকে নেই। ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে কি না, সে বিষয়েও পুলিশ সজাগ রয়েছে।’

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি স্থানীয় পুলিশের বরাতে জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল দিবাগত রাত ১টার দিকে দূতাবাসসংলগ্ন এলাকায় পুলিশ পাঠানো হয়। উদ্ধার অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া মাইকেল ডেলিমির জানান, বিস্ফোরণটি দূতাবাসের পাবলিক এন্ট্রান্স বা জনসাধারণের প্রবেশের গেটে ঘটেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে, দূতাবাসের প্রবেশপথে কাচের টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এ ছাড়া একটি কাচের দরজায় ফাটল এবং মেঝেতে কালো দাগ লক্ষ করা গেছে।

অসলোর মূল শহর থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে মর্গেডালসভেগেন জেলায় অবস্থিত এই দূতাবাস এলাকায় বর্তমানে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

নরওয়েজীয় কর্তৃপক্ষ এ ঘটনাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে বর্ণনা করেছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসপেন বার্থ এইড বলেন, ‘কূটনৈতিক মিশনগুলোর নিরাপত্তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি এ বিষয়ে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স এরিক মেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।

তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত মার্কিন কূটনীতিকদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। পুলিশ সাধারণ মানুষের কাছে এ ঘটনাসংক্রান্ত কোনো তথ্য বা ভিডিও থাকলে তা দিয়ে সহায়তা করার আবেদন জানিয়েছে। গত কয়েক দিনে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা এবং বিভিন্ন দেশে মার্কিন স্থাপনায় হামলার হুমকির প্রেক্ষাপটে এই বিস্ফোরণকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে নরওয়ে সরকার।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যসন্ত্রাসীনরওয়েদূতাবাসযুক্তরাষ্ট্রহামলাবিস্ফোরণইউরোপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

খামেনির হত্যাকাণ্ডে কেন ভারতে শোক আর বিক্ষোভ

খামেনির হত্যাকাণ্ডে কেন ভারতে শোক আর বিক্ষোভ

কাশতে কাশতে নাজেহাল পুতিন—ভিডিও সরিয়ে নিল ক্রেমলিন

কাশতে কাশতে নাজেহাল পুতিন—ভিডিও সরিয়ে নিল ক্রেমলিন

২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের ৪টি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দাবি ইরানের

২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের ৪টি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দাবি ইরানের

ইরানে হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলল সুইজারল্যান্ড

ইরানে হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলল সুইজারল্যান্ড