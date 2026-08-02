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ইউরোপ

মস্কোয় রেস্তোরাঁয় বোমা বিস্ফোরণে নিহত ৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ০৯
মস্কোয় রেস্তোরাঁয় বোমা বিস্ফোরণে নিহত ৩
বিস্ফোরণের পরদিন ঘটনাস্থলে বেড়ার বাইরে লোকজনের আনাগোনা। ছবি: এএফপি

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর এক ইতালিয়ান রেস্তোরাঁয় একটি হাতে তৈরি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত তিনজন নিহত এবং ২১ জন আহত হয়েছেন। রুশ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে। খবর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির।

স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে শহরের কেন্দ্রের কাছাকাছি কুদ্রিনস্কায়া স্কয়ার এলাকায় অবস্থিত বালজি রসি রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণটি ঘটে। ওই সময় রেস্তোরাঁটিতে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান চলছিল।

রাশিয়ার ন্যাশনাল অ্যান্টি-টেররিজম কমিটি জানিয়েছে, এক নারী বিস্ফোরক নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিরাপত্তাকর্মী তাঁকে বাধা দেন। এ সময় বিস্ফোরক ডিভাইসটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ওই নারী, নিরাপত্তাকর্মী এবং রেস্তোরাঁর এক অতিথি নিহত হন। কর্তৃপক্ষ এখনো জানায়নি যে, হামলার মূল লক্ষ্য কে বা কারা ছিল। তবে অনেক মস্কোভাষী এই ঘটনার সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মস্কো শহর ও এর আশপাশে রাশিয়ার কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এসব হামলার জন্য রাশিয়া ইউক্রেনকে দায়ী করে আসছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে বিস্ফোরণটি ঘটেছে। তবে পরে রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানায়, ‘বাইরের দিকে একটি সমস্যা হয়েছিল।’

রেস্তোরাঁটি মস্কোর বিখ্যাত স্তালিন আমলের একটি উঁচু ভবনে অবস্থিত। বিস্ফোরণের পর কুদ্রিনস্কায়া স্কয়ারের আশপাশের কয়েকটি সড়ক সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে, ওই এলাকার কাছেই সন্ধ্যার সাইকেল রাইডে অংশ নিতে কয়েক ডজন সাইক্লিস্ট জড়ো হয়েছিলেন। বিস্ফোরণের ঘটনার পর তাদের সেই আয়োজন বাতিল করা হয়।

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আরআইএ প্রকাশিত ভিডিওতে ঘটনাস্থলে ভারী অস্ত্রধারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দেখা গেছে। বিস্ফোরণের পর পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং সাধারণ মানুষের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিষয়:

হোটেল–রেস্তোরাঁনিহতমস্কোরাশিয়াহামলাবিস্ফোরণ
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