চুরি করা ইউক্রেনের শস্য ইসরায়েলের কেনা অবৈধ: জেলেনস্কি

রুশ-নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনীয় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত শস্য কেনাকে ইসরায়েলের ‘বৈধ ব্যবসা’ হিসেবে মানা যায় না—এমন মন্তব্য করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জেলেনস্কি বলেন—এই ধরনের শস্য আমদানি আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার পরিপন্থী এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কিয়েভ নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
জেলেনস্কি জানান, সম্প্রতি এমন একটি জাহাজ ইসরায়েলের একটি বন্দরে পৌঁছেছে, যা রুশ অধিকৃত ইউক্রেনীয় অঞ্চল থেকে সংগৃহীত শস্য বহন করছে এবং সেটি খালাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এটি কোনোভাবেই বৈধ ব্যবসা নয় এবং হতে পারে না। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ কোন জাহাজ তাদের বন্দরে আসছে এবং কী পণ্য বহন করছে—তা না জানার কোনো কারণ নেই।’
এদিকে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা অভিযোগ করেছেন, ইসরায়েল এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়নি। তিনি জানান, এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও বিষয়টি নজরে নিয়েছে। সংস্থাটির মুখপাত্র আনাওয়ার এল আনওনি বলেছেন, রাশিয়ার গুপ্ত জাহাজ বহরের একটি জাহাজ হাইফা বন্দরে এই শস্য খালাস করেছে বলে যে প্রতিবেদন এসেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি আরও বলেন, রাশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে এমন যে কোনো কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানায় ইইউ এবং প্রয়োজনে তৃতীয় দেশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে।
তবে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডেন সার পাল্টা দাবি করে বলেছেন—এই শস্য যে চুরি করা হয়েছে—ইউক্রেন এখনো পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।
এই বিরোধ এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইসরায়েল ও ইউক্রেনের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা চলছিল। চলতি মাসের শুরুতে জেলেনস্কি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে প্রযুক্তি ও ড্রোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিনিময় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকে দখলকৃত চারটি অঞ্চল এবং ২০১৪ সালে সংযুক্ত ক্রিমিয়া থেকে উৎপাদিত সব শস্যকেই ইউক্রেন ‘চুরি করা শস্য’ হিসেবে বিবেচনা করে। বর্তমানে রাশিয়া এসব অঞ্চলকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করলেও আন্তর্জাতিকভাবে সেগুলো এখনো ইউক্রেনের ভূখণ্ড হিসেবেই স্বীকৃত। জেলেনস্কি বলেন, রাশিয়া পরিকল্পিতভাবে দখলকৃত অঞ্চল থেকে শস্য নিয়ে তা রপ্তানি করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এবং ইসরায়েলের নিজস্ব আইনকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান তাঁকে জানিয়েছে যে তারা এখন ‘ধ্বংসের অবস্থায়’ রয়েছে এবং নেতৃত্বের সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এই মন্তব্য করেন ট্রাম্প। তবে ইরান ঠিক কীভাবে এই বার্তা দিয়েছে, সে বিষয়ে...২ ঘণ্টা আগে
দুবাইয়ে রক্ষণাবেক্ষণ শেষে প্রায় ৫০ কোটি ডলারের বেশি মূল্যের বহুতল ওই প্রমোদতরি গত শনিবার হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। ফেব্রুয়ারির পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনার কারণে কৌশলগত এই নৌপথে চলাচল কঠোরভাবে সীমিত। এই অবস্থায় রুশ প্রমোদতরিটি কীভাবে হরমুজ পাড়ি দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
প্রায় ছয় দশকের সদস্যপদ শেষে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেক (OPEC) ও ওপেক+ (OPEC+) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির সরকার জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত তাদের ‘দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবর্তিত জ্বালানি কাঠামো’র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।৫ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ ফুটবলে জাপান শুধু মাঠের খেলাতেই নয়, দর্শক হিসেবেও এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে যেখানে অধিকাংশ দেশের সমর্থকদের রেখে যাওয়া খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিক বোতল আর ময়লার স্তূপ দেখা যায়, সেখানে জাপানি সমর্থকেরা উল্টো দৃশ্য উপহার দেন।৫ ঘণ্টা আগে