চীন

কূটনৈতিক উত্তাপ চরমে: সাংহাইয়ের মঞ্চে গানের মাঝখানে থামিয়ে দেওয়া হলো জাপানি শিল্পীকে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গত শুক্রবার সাংহাইয়ে মাকি ওৎসুকি পারফর্ম করার সময় হঠাৎ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। ছবি: ফেসবুক
গত শুক্রবার সাংহাইয়ে মাকি ওৎসুকি পারফর্ম করার সময় হঠাৎ অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। ছবি: ফেসবুক

জাপান এবং চীনের মধ্যে চলমান কূটনৈতিক বিরোধের আঁচ এসে পড়ল সাংস্কৃতিক মঞ্চেও। এই টানাপোড়েনের সর্বশেষ শিকার হলেন জনপ্রিয় অ্যানিমে ‘ওয়ান পিস’-এর থিম সং-এর জন্য সুপরিচিত জাপানি গায়িকা মাকি ওৎসুকি। সাংহাইয়ের মঞ্চে হঠাৎ করেই তাঁর পারফরম্যান্স বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁর ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

মাকির ম্যানেজমেন্ট গতকাল শনিবার তাঁর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এক পোস্টে জানিয়েছে, গত শুক্রবার সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত বান্দাই নামকো ফেস্টিভ্যাল-২০২৫-এ পারফর্ম করার কথা ছিল মাকির। কিন্তু শুক্রবার পারফরম্যান্সের মাঝপথে তাঁকে ‘অনিবার্য পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে হঠাৎ করে পারফরম্যান্স বন্ধ করতে হয়’।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এশিয়ার সবচেয়ে বড় দুই অর্থনীতির মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিলের ঘটনা এটি সর্বশেষ উদাহরণ। চলতি মাসের শুরুর দিকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচির তাইওয়ানে সামরিক হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত মন্তব্যের পরেই বেইজিং ও টোকিওর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে।

তাইওয়ানকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে চীন। তাকাইচির মন্তব্যে চীন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে টোকিওর রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এবং চীনা নাগরিকদের জাপান ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেয়।

কিয়োদো নিউজের খবর অনুসারে, বান্দাই নামকো ফেস্টিভ্যাল আজ রোববার পর্যন্ত চলার কথা ছিল। আয়োজকেরা চীনা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম উইচ্যাটে ঘোষণা করেছে, বিভিন্ন বিষয় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে পুরো ইভেন্টটি বাতিল করা হয়েছে। একই ইভেন্টে গতকাল শনিবার জনপ্রিয় জাপানি গার্ল ব্যান্ড মোমিরো ক্লোভার জি-এর পারফর্ম করার কথা ছিল। তাদের অনুষ্ঠানও বাতিল হয়ে গেছে।

কিয়োদো আরও জানিয়েছে, পপ গায়িকা আয়ুমি হামাসাকি এবং জ্যাজ পিয়ানোবাদক হিরোমি উয়েহারা-সহ অন্য শিল্পীদের অনুষ্ঠানও চীনে বাতিল করতে বাধ্য করা হয়েছে।

সাংহাই সফর বাতিল হওয়ার একদিন পরে হামাসাকি তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখেন: ‘আমি এখনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিনোদন আমাদের সংযোগ করার জন্য একটি সেতু হওয়া উচিত। আমার সেই সেতুর নির্মাতা হওয়া উচিত।’

বিষয়:

চীনজাপান
মধ্যপ্রাচ্য

গাজার পুলিশ বাহিনী গঠনে হাজারো ফিলিস্তিনিকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মিসর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজার নিরাপত্তায় হাজার হাজার পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ছবি: এএফপি
গাজার নিরাপত্তায় হাজার হাজার পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ছবি: এএফপি

গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে মিসর কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। একজন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত আগস্ট মাসে ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোস্তফার সঙ্গে বৈঠকে মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আবদেলাত্তি এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাজার জন্য মোট ৫ হাজার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা এএফপিকে জানিয়েছেন, প্রথম দফায় ৫০০ জনেরও বেশি সদস্যকে একটি দলকে গত মার্চে কায়রোতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেপ্টেম্বর থেকে দুই মাসের এই প্রশিক্ষণ কোর্স পুনরায় শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে শত শত নতুন সদস্যকে সেখানে যোগ দিয়েছেন।

এই নতুন বাহিনীর সব সদস্যই হবেন গাজা উপত্যকার বাসিন্দা। তাঁদের বেতন দেবে পশ্চিম তীর-ভিত্তিক ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ), যার সদর দপ্তর হবে রামাল্লায়।

প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এমন একজন ২৬ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি পুলিশ কর্মকর্তা এএফপিকে বলেন, ‘আমরা এই প্রশিক্ষণ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা যুদ্ধ ও আগ্রাসনের স্থায়ী অবসান চাই এবং আমাদের দেশ ও নাগরিকদের সেবা করার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই নিরাপত্তা বাহিনী হবে ‘স্বাধীন, কেবল ফিলিস্তিনের প্রতি অনুগত এবং কোনো বাহ্যিক জোট বা উদ্দেশ্যের অধীন নয়’।

আরেকজন লেফটেন্যান্ট, যিনি নিরাপত্তার কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জানান যে প্রশিক্ষণে সীমান্ত নজরদারির জন্য আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে চমৎকার অপারেশনাল প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের ইসরায়েল আক্রমণের পরবর্তী পরিস্থিতি এবং ফিলিস্তিনি লক্ষ্যের ওপর এর প্রভাব নিয়েও আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণে ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-এর ভূমিকা তুলে ধরা হয় এবং একটি সম্পূর্ণ সার্বভৌম ও স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে রক্ষা করার ওপর জোর দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের একজন ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী জিয়াদ হাব আল-রিহকে এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে মিসরের সঙ্গে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গত বছরের শেষের দিকে মিসরের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত আলোচনায়, হামাস এবং আব্বাসের ফাতাহ সহ প্রধান ফিলিস্তিনি গ্রুপগুলো প্রায় ১০ হাজার পুলিশ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠনে সম্মত হয়েছিল। এই চুক্তির অধীনে, মিসর অর্ধেক অর্থাৎ ৫ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেবে এবং বাকি ৫ হাজার জন আসবে গাজার বিদ্যমান পুলিশ বাহিনী থেকে। গাজা ২০০৭ সাল থেকে হামাসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই নিরাপত্তা বাহিনী ফিলিস্তিনি দলগুলোর অনুমোদিত টেকনোক্র্যাটদের একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকবে। হামাসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এএফপিকে নিশ্চিত করেছেন, তাঁরা আলোচনায় সম্মত হওয়া ‘গাজা উপত্যকার নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিষয়গুলোকে’ সমর্থন করে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নও পশ্চিম তীরে বর্তমানে চালু একটি প্রকল্পের অনুরূপ একটি পরিকল্পনার অধীনে গাজা উপত্যকায় ৩ হাজার পর্যন্ত ফিলিস্তিনি পুলিশ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহী।

যদিও এই পরিকল্পনাগুলো তৈরি হচ্ছে, তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এখনো অনেক বাধা রয়েছে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গাজায় হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কোনো ভূমিকাকেই সমর্থন করছে না।

অন্যদিকে, হামাসের একজন কর্মকর্তা গাজায় পুলিশ বাহিনী গঠনের বিষয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও হামাস জানিয়েছে, তারা আর গাজা শাসন করতে চায় না, তবে তারা ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে একটি কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। নিরস্ত্রীকরণের জটিলতা বিষয়ে, হামাস জানিয়েছে, তারা তাদের অস্ত্রের অংশবিশেষ সমর্পণ করতে প্রস্তুত, তবে তা কেবল একটি ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই তারা করতে রাজি আছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাইউরোপীয় ইউনিয়নমধ্যপ্রাচ্যফিলিস্তিন
ভারত

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫৩
রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর নামে নতুন করে মামলা দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। ছবি: এএফপি
রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর নামে নতুন করে মামলা দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। ছবি: এএফপি

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে নতুন করে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশর ইকোনমিক অফেন্সেস উইং কংগ্রেসের মুখপাত্র ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় কংগ্রেসের এই শীর্ষস্থানীয় দুই নেতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। মোট ছয়জন ব্যক্তি এবং তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, মামলার অভিযোগপত্রে রাহুল ও সোনিয়া ছাড়াও নাম রয়েছে স্যাম প্রিতোদা, সুমন দুবে, সুনীল ভান্ডারি এবং এক অজ্ঞাত ব্যক্তির। একই সঙ্গে বিবাদী করা হয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড, ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং ডোটেক্স মার্চেন্ডাইজার প্রাইভেট লিমিটেডকে। অভিযোগে বলা হয়েছে, কৌশলে প্রতারণার মাধ্যমে এখন বন্ধ হয়ে যাওয়া ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার মূল প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড দখলের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

ডোটেক্স মার্চেন্ডাইজার নামে কথিত কলকাতাভিত্তিক একটি শেল কোম্পানি ইয়ং ইন্ডিয়ানকে ১ কোটি টাকা দেয়। এই ইয়ং ইন্ডিয়ানের ৭৬ শতাংশ শেয়ার ছিল রাহুল ও সোনিয়ার হাতে। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই অর্থের মাধ্যমে ইয়ং ইন্ডিয়ান কংগ্রেসকে ৫০ লাখ টাকা দেয় এবং বিনিময়ে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড—এর নিয়ন্ত্রণ নেয়। আর সেই অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড-এর সম্পদের মূল্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা।

এই এফআইআরটি দায়ের করা হয়েছে গত ৩ অক্টোবর। এর ভিত্তি, ভারতের অর্থনৈতিক দুর্নীতি তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট বা ইডির করা অভিযোগপত্র। ইডি তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দিল্লি পুলিশের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ৬৬ (২) ধারার অধীনে ইডি যেকোনো সংস্থাকে নির্দিষ্ট অপরাধে মামলা নিতে ও তদন্তে নামতে অনুরোধ করতে পারে।

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দিল্লির একটি আদালত রায় ঘোষণার তারিখ পিছিয়ে দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ঠিক করার পরদিনই এফআইআরটি সামনে এল।

বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, কংগ্রেস মানেই ‘আমরা দুর্নীতি চাই’ এবং ‘আমরা চুরি করতে চাই।’ গান্ধী পরিবারকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘কংগ্রেসের এই পরিবার হচ্ছে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবার। তারা দুর্নীতিকে নিজের অধিকার মনে করে। আর যেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভিকটিম কার্ড খেলতে শুরু করে।’

এর আগে, ২০১২ সালে বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী স্থানীয় আদালতে অভিযোগ করেন—রাহুল ও সোনিয়াসহ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড অধিগ্রহণ করেছেন। অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড ছিল ১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার প্রকাশক।

২০০৮ সালে আর্থিক সংকটের কারণে ন্যাশনাল হেরাল্ড প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তখন অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের ঋণ ছিল ৯০ কোটি টাকা। এই ঋণের বোঝা কাটাতে কংগ্রেস টানা ১০ বছরে প্রায় ১০০ কিস্তিতে ৯০ কোটি টাকা ঋণ দেয়। কংগ্রেসের দাবি, অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড ঋণ শোধ করতে পারেনি, তাই ঋণকে ইকুইটি শেয়ারে রূপান্তর করা হয়। যেহেতু রাজনৈতিক দল সরাসরি শেয়ার রাখতে পারে না, তাই শেয়ার বরাদ্দ করা হয় ইয়ং ইন্ডিয়ানকে, যা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে।

ইয়ং ইন্ডিয়ানে রাহুল ও সোনিয়া ৩৮ শতাংশ করে শেয়ার রাখেন। বাকি শেয়ার ছিল মতিলাল ভোরা, অস্কার ফার্নান্দেজ, স্যাম প্রিতোদা ও সুমন দুবের হাতে। এভাবেই ইয়ং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার হয়ে ওঠে এবং দুই গান্ধী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন।

ইডি দাবি করছে, এই মামলায় মোট সন্দেহজনক অর্থপ্রবাহ ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের সম্পদের মূল্য ২ হাজার কোটি টাকার মতো। ইতিমধ্যে সংস্থাটি ৬৬১ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি এবং ৯০ দশমিক ২ কোটি টাকার অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের শেয়ার সংযুক্ত করেছে। ২০১৭ সালে আয়কর দপ্তরের এক আদেশে ইয়ং ইন্ডিয়ানে অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেডের সম্পদ স্থানান্তরের ঘটনায় ৪১৪ কোটি টাকার কর ফাঁকির অভিযোগ উঠে। ইডি তার ওপর ভিত্তি করেই তদন্ত এগিয়ে নিচ্ছে।

ইডির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে—

  • ১৮.১২ কোটি টাকার জাল অনুদান, যা দিয়ে ইয়ং ইন্ডিয়ানের ট্যাক্স দায় শোধ করা হয়
  • ৩৮ কোটি টাকার ভুয়া ‘অগ্রিম ভাড়া’
  • ২৯ কোটি টাকার ভুয়া বিজ্ঞাপন

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, কর্ণাটকের নেতা ডিকে শিবকুমার এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ইয়ং ইন্ডিয়ানে অনুদান সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছিলেন। শিবকুমারের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ২৫ লাখ ও একটি ট্রাস্টের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা এসেছে বলে অভিযোগ। রেড্ডি নাকি কয়েকজনকে প্রায় ৮০ লাখ টাকা দান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কেউ কেউ ইডিকে জানিয়েছেন, ব্যবসায়িক কারণে নয়, কংগ্রেস নেতাদের অনুরোধে তাঁরা অধিকাংশ সময়েই শুভেচ্ছাবার্তা-ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

বিষয়:

দিল্লিমামলাভারতসোনিয়া গান্ধীপাঠকের আগ্রহরাহুল গান্ধী
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ খণ্ডনে ওয়েবসাইট চালু করল হোয়াইট হাউস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ১৯
হোয়াইট হাউস মিডিয়া সংস্থা এবং সাংবাদিকদের সমালোচনা ও তালিকা প্রকাশ করেছে। ছবি: হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইট
হোয়াইট হাউস মিডিয়া সংস্থা এবং সাংবাদিকদের সমালোচনা ও তালিকা প্রকাশ করেছে। ছবি: হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইট

সংবাদমাধ্যমগুলোর সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যেন আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। একের পর এক বিতর্ক ও জরিমানা লেগেই আছে। এরই মধ্যে হোয়াইট হাউস সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ ব্যক্তিত্বদের নিয়ে ওয়েবসাইটে একটি নতুন বিভাগ চালু করেছে, যাতে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ সংবাদ ও সংবাদকর্মীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। হোয়াইট হাউসের দাবি, এই সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকেরা সংবাদ উপস্থাপনায় বিকৃতি ও পক্ষপাতদুষ্টতা দেখিয়েছে।

এই পাতার শীর্ষে লেখা রয়েছে: ‘মিসলিডিং। বায়াসড। এক্সপোজড।’ এর নিচে বোস্টন গ্লোব, সিবিএস নিউজ এবং দ্য ইনডিপেন্ডেন্টকে ‘এক্সপোজড’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘সাপ্তাহিক মিডিয়া অপরাধী’ হিসেবে তাদের নাম তুলে ধরা হয়েছে। এই তিন সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ট্রাম্পের ছয়জন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতার বক্তব্যের ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে, যাঁরা সামরিক সদস্যদের অবৈধ নির্দেশ অনুসরণ না করার জন্য ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন।

ট্রাম্পের সামাজিক মাধ্যমে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ‘বিদ্রোহমূলক আচরণ, যা মৃত্যুদণ্ড যোগ্য’ অভিযোগ করার পর বিতর্ক শুরু হয়েছিল। তিনি পুনরায় এক পোস্টে লেখেন, ‘হ্যাং দেম।’

ওয়েবসাইটটি বলেছে, ‘ডেমোক্র্যাটরা এবং ফেক নিউজ মিডিয়া নেপথ্যভাবে বোঝাতে চেয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সামরিক সদস্যদের ওপর অবৈধ নির্দেশ জারি করেছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে কোনো নির্দেশ জারি করেছেন তা আইনসঙ্গত। মার্কিন সেনাবাহিনীতে অসহযোগিতা উসকে দেওয়া অবস্থানরত কংগ্রেস সদস্যদের জন্য বিপজ্জনক। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁদের দায়বদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।’

ওই পাতায় ‘অফেন্ডার, হল অব শেম’ নামের একটি বিভাগও রয়েছে, যেখানে ওয়াশিংটন পোস্ট, সিবিএস নিউজ, সিএনএন ও এমএসএনবিসি (এখন এমএস নাউ নামে পরিচিত) -এর নাম রয়েছে। এখানে লেখাগুলো ও লেখকদের নাম রয়েছে। প্রতিটি লেখাকে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’, ‘অপব্যবহার’ বা ‘বামপন্থী উন্মাদনা’ এর মতো লেবেলে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ওয়েবসাইটের ওই পাতায় একটি লিডারবোর্ডে ওয়াশিংটন পোস্টকে শীর্ষ অপরাধী হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে এমএসএনবিসি এবং সিবিএস নিউজ।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে স্বস্তিকা ও ফাঁসের দড়ি নিয়ে কোস্ট গার্ডের একটি বিতর্কিত নীতি প্রকাশ করা হয়, যার ফলে জনরোষ তৈরি হয়। কোস্ট গার্ড সেই নীতি কার্যকর হওয়ার আগেই তা প্রত্যাহার করে নেয় এবং ঘৃণার প্রতীকগুলোর বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে।

কোস্ট গার্ডের ভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট অ্যাডমিরাল কেভিন লানডে এক বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেন, এই প্রতীকগুলো আগে থেকেই এবং এখনো নিষিদ্ধ এবং এদের প্রদর্শন কঠোরভাবে তদন্ত করা হবে।

ওয়াশিংটন পোস্ট এই দ্রুত প্রত্যাহারের কথা পরবর্তী একটি নিবন্ধে স্বীকার করেছে।

এছাড়াও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, পলিটিকো এবং অ্যাকসিওসকেও দীর্ঘ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে হোয়াইট হাউস। তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট বা মিথ্যাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ট্রাম্পের মিডিয়ার ওপর দীর্ঘকালীন আক্রমণের সর্বশেষ ধাপ ওয়েব পেইজের এই সূচনা। এর আগে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিরুদ্ধে মামলা, এবিসি ও সিবিএসের সঙ্গে আইনি সমঝোতা এবং বড় সংবাদমাধ্যমগুলোকে ‘জনগণের শত্রু’ হিসেবে অভিহিত করেন ট্রাম্প।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে, ট্রাম্প নারী সাংবাদিকদের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণও তীব্র করেছেন। এ মাসের শুরুতে তিনি ব্লুমবার্গ নিউজের এক সাংবাদিককে ‘পিগি’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

কয়েকদিন পরে এবিসি নিউজের এক সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যা এবং এপস্টেইন কেলেঙ্কারির বিষয়ে প্রশ্ন করার পর, ট্রাম্প ওই সাংবাদিককে ‘ভয়ানক মানুষ’ বলে অভিহিত করেন।

গত সপ্তাহে, ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিককে ‘থার্ড ক্লাস সাংবাদিক, ভেতর ও বাইরে উভয়ই কুৎসিত’ বলে মন্তব্য করেন। ওই নিবন্ধে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, ৮০ বছর বয়সী প্রেসিডেন্টের শক্তি কমে যাচ্ছে।

বিষয়:

হোয়াইট হাউসগণমাধ্যমওয়েবসাইটডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্র
পাকিস্তান

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫২
পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণে শরণার্থী বের হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ছবি: এএফপি
পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণে শরণার্থী বের হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ছবি: এএফপি

পাকিস্তান–আফগানিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বাড়ছে। দুই দেশই সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছে। এই সংকটের মধ্যেই পাকিস্তান দেশটিতে থাকা দশকের পর দশক ধরে থাকা আফগান শরণার্থীদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা আর এই বিশাল শরণার্থী সম্প্রদায়কে বহন করতে পারছে না।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকা ৩০ লাখ আফগানের মধ্যে প্রায় ১০ লাখকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়েছে বা ফেরত পাঠানো হয়েছে। অনেকের জন্মই আবার পাকিস্তানে। তাদের কেউ কেউ কখনও আফগানিস্তান দেখেনি। অথচ ফিরতে হচ্ছে এমন এক দেশে, যেখানে চাকরি কম, বাসাভাড়া নাগালের বাইরে এবং মানবিক সংকট বাড়ছে।

করাচির উপকণ্ঠে এক সন্ধ্যায় চারটি আফগান পরিবার তাদের সারাজীবনের জমানো জিনিসপত্র তুলে দিচ্ছিল ট্রাকে। বিছানা, মুরগি, পানির জেরিক্যান, আর কিছু পোশাক। পরিবারের এক নবজাতকের বয়স মাত্র সাত দিন। সেখানে থাকা সাইফুদ্দিন নামে একজন বললেন, সরকার আরও কড়াকড়ি শুরু করার আগেই তারা দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মসজিদের বক্তৃতায় ও পুলিশের গাড়ির লাউডস্পিকারে বারবার শুনেছেন, আফগানদের ফিরে যেতে হবে। সাইফুদ্দিনের ভাষায়, ‘এখানে ৪৫ বছর আছি। তবু এটা আমাদের দেশ না। আর আফগানিস্তানে তো আমাদের একটাও ঘর নেই।’

দুই দেশের সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলে সীমান্ত পেরিয়ে উভয়পক্ষের লোকজনেরই বহু বছর ধরেই যাতায়াত চলছিল। সংস্কৃতি ও ভাষাগত টানাপোড়েনও আছে। তবে এবার যেভাবে নির্বিচারে অভিযান চলছে, তা নতুন। পাকিস্তান ঘোষণা দিয়েছে, বৈধ কাগজ হোক বা না-ই হোক, সব আফগানকে দেশ ছাড়তে হবে। ফেরার পর ঝুঁকিতে পড়বে কি না, সেটিও বিবেচনা করা হবে না।

এই অবস্থার সঙ্গে পশ্চিমা দেশগুলোর নতুন বিধিনিষেধও মিলে গেছে। ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, আফগানদের ইমিগ্রেশন আবেদন প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে থাকা আফগান আশ্রয়প্রার্থীদের স্ট্যাটাসও পুনর্বিবেচনা করা হবে। ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে হত্যার ঘটনায় একজন আফগান সন্দেহভাজন হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্য প্রতিবেশী ইরানও চলতি বছর ১৫ লাখের বেশি আফগানকে বের করে দিয়েছে। বিদেশে থাকা এসব আফগান শরণার্থী আফগানিস্তানে অর্থ পাঠিয়ে দেশটির টলায়মান অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছিল। সীমান্ত বাণিজ্যও ধরে রেখেছিল। কিন্তু পাকিস্তান ও ইরানের নিজস্ব অর্থনৈতিক সংকট বাড়তে থাকায় দুই দেশই গত বছর থেকে আফগানবিরোধী বক্তব্য জোরদার করেছে। ত্বরান্বিত করেছে গণ–নির্বাসন। ২০২৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দুই দেশ মিলিয়ে ৪৫ লাখের বেশি আফগানকে তাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ লাখই এ বছর।

পাকিস্তান এখন বাড়ির মালিকদের নির্দেশ দিচ্ছে, তারা যেন আফগান পরিবারগুলোকে বের করে দেয়। একটি প্রদেশে জনগণের কাছ থেকে ‘সংবাদদাতা’ পদ্ধতিতে আফগানদের ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার তথ্য বলছে, গত বছরের তুলনায় এবার ১২ গুণ বেশি আফগানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লন্ডনভিত্তিক আগা খান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সানা আলিমিয়া বলেন, ‘এই গণ–নির্বাসনের মাত্রা ভয়াবহ।’ দেশ ছাড়ার ভয়ে যারা আগেভাগেই চলে যাচ্ছে, তাদের প্রায়ই দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। রঙিন পাকিস্তানি ট্রাকের ওপর পুরো পরিবার, গৃহস্থালি সব জিনিস তুলে সীমান্তের পথে রওনা দিচ্ছে।

করাচির বস্তিতে যারা স্ক্র্যাপ বা আবর্জনা কুড়িয়ে জীবিকা চালাত, তাদেরও বের করে দেওয়া হচ্ছে। লাহোরে যারা দিনমজুর বা মেকানিক হিসেবে কাজ করত, তাদেরও। বেলুচিস্তানের পেঁয়াজক্ষেত আর কয়লা খনির হাজারো শ্রমিকও দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

ইসলামাবাদের এক পার্কে মাসের পর মাস তাঁবুতে থাকা আফগান পরিবারগুলোর মধ্যে থাকা একজন মেহরাফজোন জলিলি। বয়স ২৪। তিনি আগে দন্তচিকিৎসা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। বললেন, ‘আমরা পুরোপুরি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের দয়ার ওপর নির্ভরশীল।’ মঙ্গলবার ভোরে পাকিস্তানি পুলিশ সেই পার্কে অভিযান চালায়। সেখানে থাকা আফগানদের ধরে নিয়ে যায় ডিপোর্টেশন সেন্টারে।

আফগানদের পাকিস্তানে আশ্রয় দেওয়ার ইতিহাস সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় থেকে। তখন ইসলামাবাদ তাদের ‘পবিত্র যোদ্ধা’ ও ‘ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলমান’ বলে ডাকত। ধীরে ধীরে সেই বয়ান বদলে গেছে। এখন তাদের ‘অপরাধী’, ‘মাদকব্যবসায়ী’ ও সাম্প্রতিক সময়ে ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী বলেন, ‘দশকের পর দশক আমরা তাদের খোলা মনে জায়গা দিয়েছি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক আফগান এখন অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে।’ সরকার বলছে, পাকিস্তানে থাকা সব আফগানই জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। ইসলামাবাদের আদালত চত্বরে সাম্প্রতিক বোমা হামলায় ১২ জন নিহত হয়েছে। হামলাকারী ছিলেন আফগান। পাকিস্তানি তালেবানের এক শাখা ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে। গোষ্ঠীটি আফগান তালেবান সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে, যদিও সাংগঠনিকভাবে আলাদা।

পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগান সরকার তালেবান ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে, অর্থ দিচ্ছে। এসব জঙ্গিই পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। সীমান্তে উত্তেজনা আরও বাড়ল গত সপ্তাহে। পেশোয়ারে আধাসামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে আত্মঘাতী হামলায় তিন কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ১১ জন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এ হামলার জন্য পাকিস্তানি তালেবানকে দায়ী করেছেন।

প্রতিশোধ হিসেবে পাকিস্তান সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আফগানিস্তানের দুই বৃহত্তম শহর ও সীমান্ত এলাকায় বিমান হামলা চালিয়েছে। আফগান তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ অভিযোগ করেন, পাকিস্তানের ওই হামলায় ১০ জন নিহত হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

শরৎজুড়ে দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলায় বহু প্রাণহানি হয়েছে। কাতার, তুরস্ক, ইরান ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো মধ্যস্থতা করতে ব্যস্ত থাকলেও তেমন অগ্রগতি নেই। এই রাজনৈতিক সংঘাতের মাঝে পড়ে গেছে পাকিস্তানে থাকা সাধারণ আফগান নাগরিকরা। আজীবন পাকিস্তানে থাকা শত শত আফগানের ভিসা নবায়ন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ৬ লাখ ২০ হাজার আফগানের বয়স ১৫ বছরের নিচে। পাকিস্তানি গবেষক সাবা গুল খটক বলছেন, ‘এই নির্বাসনের স্মৃতি তারা প্রজন্ম ধরে বয়ে বেড়াবে।’

যাদের টাকা আছে তারা ঘুষ বা যোগাযোগের মাধ্যমে কিছুটা সময় কিনে নিতে পারছে। কিন্তু দরিদ্রদের ওপরই মূল আঘাত নেমে এসেছে। জলিলি জানান, তিনি কয়েক বছর হাসপাতালের রিসেপশনে কাজ করেছেন। তাঁর আয়ে পরিবার চলত। কিন্তু বাড়ির মালিক তাদের বের করে দেয়। তার বাবা ছিলেন আফগান সেনাবাহিনীর কর্নেল। কাবুলে তালেবান তাঁকে ধরে হত্যা করে।

রাতের ঠান্ডায় পার্কে আফগান কিশোর–যুবকেরা নিরাপত্তার জন্য পালা করে পাহারা দিত। কিন্তু পুলিশের অভিযান ঠেকাতে পারেনি কেউ। সব পরিবারকে জোর করে বাসে তুলে নেওয়া হয়। জলিলির ভিসা বৈধ। ডিপোর্টেশন সেন্টার থেকে তিনি বার্তা পাঠালেন, তিনি আশা করছেন পরিবারসহ তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। তিনি বলেন, ‘কিন্তু বাকিদের কী হবে? তাদের তো তাড়িয়ে দেবে। কে তাদের নিয়ে কথা বলবে?’

বিষয়:

পাকিস্তানশরণার্থীপাঠকের আগ্রহতালেবানইরানআফগানিস্তান
