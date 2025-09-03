যুদ্ধ নাকি শান্তি: কিম–পুতিনকে সঙ্গে নিয়ে তিয়েনানমেনের প্যারেড থেকে কিসের বার্তা দিলেন সি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং বিশ্বকে সতর্ক করে বলেছেন, মানবসভ্যতা এখন শান্তি না যুদ্ধ—এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের তিয়েনানমেন স্কয়ারে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শনকালে এই সতর্কবার্তা দেন তিনি। এ সময় তাঁর দুপাশে ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের ৮০ বছর উপলক্ষে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পশ্চিমা বিশ্বের শীর্ষ নেতারা অনুপস্থিত ছিলেন। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ ও কিমের পারমাণবিক কর্মসূচির কারণে পশ্চিমাদের কাছে ‘অবাঞ্ছিত’ হয়ে ওঠা পুতিন ও কিম ছিলেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি।
পশ্চিমা বিশ্লেষকেরা বলছেন, চীনের সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক প্রভাব প্রদর্শনের লক্ষ্যেই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত বাণিজ্য শুল্ক ও নীতিগত অস্থিরতা চীনের সঙ্গে বিভিন্ন মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সম্পর্ককে টানাপোড়েনে ফেলেছে।
সি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৫০ হাজার দর্শকের উদ্দেশে বলেন, ‘আজ মানবজাতি শান্তি না যুদ্ধ, সংলাপ না মুখোমুখি সংঘাত, দুই পক্ষের জয় না শূন্য যোগফল—এই প্রশ্নের মুখোমুখি।’ তিনি আরও বলেন, ‘চীনা জনগণ ইতিহাসের সঠিক পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।’
প্যারেড শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাম্প ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ পোস্ট দিয়ে চীনকে জাপানের কবল থেকে মুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ব্যঙ্গ করে আরও লেখেন, ‘ভ্লাদিমির পুতিন আর কিম জং উনের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা পৌঁছে দিও, যেহেতু তোমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ।’ তবে সাংবাদিকদের কাছে ট্রাম্প বলেন, তিনি এই প্যারেডকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ মনে করছেন না এবং সি’র সঙ্গে তাঁর ‘খুব ভালো সম্পর্ক’ রয়েছে।
সি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ‘চীনা জাতির মহাজাগরণের’ মোড় ঘোরানো মুহূর্ত হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, জাপানি আগ্রাসনের লাঞ্ছনা কাটিয়ে উঠে চীন এখন এক অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। এর আগে সপ্তাহের শুরুতে এক আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে সি নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করে বলেন, একতাবদ্ধ হয়ে ‘আধিপত্যবাদ ও শক্তি প্রদর্শনের রাজনীতি’র মোকাবিলা করতে হবে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি যুক্তরাষ্ট্র ও ট্রাম্পের শুল্কনীতির বিরুদ্ধেই ইঙ্গিত।
এদিকে, পুতিন এই সুযোগে চীনের সঙ্গে নতুন জ্বালানি চুক্তি পাকাপোক্ত করেছেন। অন্যদিকে কিমের জন্য এটি উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচির প্রতি পরোক্ষ সমর্থন পাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। ৬৬ বছর পর এটাই প্রথমবার কোনো উত্তর কোরীয় নেতা চীনের সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নিলেন। এ অনুষ্ঠানেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করলেন কিমের কন্যা জু আয়ে, যাকে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দারা তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে দেখছেন।
এই জমকালো আয়োজনের আড়ালে পর্যবেক্ষকেরা নজর রাখছেন—রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা জোট আরও দৃঢ় হয় কি না। গত জুনে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে চুক্তি হয়েছে এবং চীন–পিয়ংইয়ংয়ের মধ্যে অনুরূপ জোট গঠনের আলোচনা চলছে। এমন হলে এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্য বদলে যেতে পারে।
এই ঐতিহাসিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে বেইজিংয়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রধান সড়ক ও স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে, টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে গভীর রাত পর্যন্ত মহড়া হয়েছে। দেশজুড়ে স্থানীয় সরকারগুলো হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মোতায়েন করেছে যেকোনো অশান্তি ঠেকাতে।
অ্যাটলান্টিক কাউন্সিলের গ্লোবাল চায়না হাবের ফেলো ওয়েন-টি সুং বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট সি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেখাতে চাইবেন যে সেনাবাহিনী নিঃসন্দেহে তাঁর পাশে রয়েছে।’
চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং বিশ্বকে সতর্ক করে বলেছেন, মানবসভ্যতা এখন শান্তি না যুদ্ধ—এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ের তিয়েনানমেন স্কয়ারে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সামরিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শনকালে এই সতর্কবার্তা দেন তিনি। এ সময় তাঁর দুপাশে ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের ৮০ বছর উপলক্ষে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে পশ্চিমা বিশ্বের শীর্ষ নেতারা অনুপস্থিত ছিলেন। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ ও কিমের পারমাণবিক কর্মসূচির কারণে পশ্চিমাদের কাছে ‘অবাঞ্ছিত’ হয়ে ওঠা পুতিন ও কিম ছিলেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি।
পশ্চিমা বিশ্লেষকেরা বলছেন, চীনের সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক প্রভাব প্রদর্শনের লক্ষ্যেই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত বাণিজ্য শুল্ক ও নীতিগত অস্থিরতা চীনের সঙ্গে বিভিন্ন মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সম্পর্ককে টানাপোড়েনে ফেলেছে।
সি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৫০ হাজার দর্শকের উদ্দেশে বলেন, ‘আজ মানবজাতি শান্তি না যুদ্ধ, সংলাপ না মুখোমুখি সংঘাত, দুই পক্ষের জয় না শূন্য যোগফল—এই প্রশ্নের মুখোমুখি।’ তিনি আরও বলেন, ‘চীনা জনগণ ইতিহাসের সঠিক পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।’
প্যারেড শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাম্প ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ পোস্ট দিয়ে চীনকে জাপানের কবল থেকে মুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ব্যঙ্গ করে আরও লেখেন, ‘ভ্লাদিমির পুতিন আর কিম জং উনের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা পৌঁছে দিও, যেহেতু তোমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ।’ তবে সাংবাদিকদের কাছে ট্রাম্প বলেন, তিনি এই প্যারেডকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য চ্যালেঞ্জ মনে করছেন না এবং সি’র সঙ্গে তাঁর ‘খুব ভালো সম্পর্ক’ রয়েছে।
সি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ‘চীনা জাতির মহাজাগরণের’ মোড় ঘোরানো মুহূর্ত হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, জাপানি আগ্রাসনের লাঞ্ছনা কাটিয়ে উঠে চীন এখন এক অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। এর আগে সপ্তাহের শুরুতে এক আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে সি নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপন করে বলেন, একতাবদ্ধ হয়ে ‘আধিপত্যবাদ ও শক্তি প্রদর্শনের রাজনীতি’র মোকাবিলা করতে হবে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি যুক্তরাষ্ট্র ও ট্রাম্পের শুল্কনীতির বিরুদ্ধেই ইঙ্গিত।
এদিকে, পুতিন এই সুযোগে চীনের সঙ্গে নতুন জ্বালানি চুক্তি পাকাপোক্ত করেছেন। অন্যদিকে কিমের জন্য এটি উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচির প্রতি পরোক্ষ সমর্থন পাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। ৬৬ বছর পর এটাই প্রথমবার কোনো উত্তর কোরীয় নেতা চীনের সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নিলেন। এ অনুষ্ঠানেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করলেন কিমের কন্যা জু আয়ে, যাকে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দারা তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে দেখছেন।
এই জমকালো আয়োজনের আড়ালে পর্যবেক্ষকেরা নজর রাখছেন—রাশিয়া, চীন ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা জোট আরও দৃঢ় হয় কি না। গত জুনে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে চুক্তি হয়েছে এবং চীন–পিয়ংইয়ংয়ের মধ্যে অনুরূপ জোট গঠনের আলোচনা চলছে। এমন হলে এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্য বদলে যেতে পারে।
এই ঐতিহাসিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে বেইজিংয়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রধান সড়ক ও স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে, টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে গভীর রাত পর্যন্ত মহড়া হয়েছে। দেশজুড়ে স্থানীয় সরকারগুলো হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মোতায়েন করেছে যেকোনো অশান্তি ঠেকাতে।
অ্যাটলান্টিক কাউন্সিলের গ্লোবাল চায়না হাবের ফেলো ওয়েন-টি সুং বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট সি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেখাতে চাইবেন যে সেনাবাহিনী নিঃসন্দেহে তাঁর পাশে রয়েছে।’
ইসরায়েলের ড্রোন হামলায় গাজা সিটিতে এক ফিলিস্তিনি ক্যামেরাম্যান নিহত হয়েছেন। রোববারের এ ঘটনায় গাজায় সাংবাদিকদের ওপর নতুন করে হামলার অভিযোগ উঠল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।৪২ মিনিট আগে
ইউরোপের দেশ ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন ৪০ হাজার বাংলাদেশি নাগরিক। দেশটিতে বৈধভাবে বাংলাদেশি শ্রমিক নেওয়ার ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে ইতালির রাষ্ট্রদূত অ্যান্তোনিও অ্যালেসান্দ্রো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠকে এসব তথ্য জানান।৭ ঘণ্টা আগে
প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে লিবিয়ায় হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া শিয়া ধর্মীয় নেতা ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইমাম মুসা আল-সদরের রহস্য আজও অমীমাংসিত। তাঁর গায়েব হওয়ার ঘটনায় লেবাননসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে জন্ম নেয় অসংখ্য জল্পনা-কল্পনা, ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা।৯ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভিসার মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত সময় থাকার বিষয়ে কড়াকড়ি শুরু করেছে যুক্তরাজ্যের সরকার। স্বরাষ্ট্র অফিস জানিয়েছে, ভিসার শর্ত ভঙ্গ করলে শিক্ষার্থীদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারকে সরাসরি টেক্সট১০ ঘণ্টা আগে