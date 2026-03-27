কিমকে রাইফেল উপহার দিয়ে লুকাশেঙ্কো বললেন—শত্রু এলে কাজে লাগবে

বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কোর উপহার দেওয়া একটি অ্যাসল্ট রাইফেল লোড করতে দেখা গেছে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনকে। শুক্রবার (২৭ মার্চ) যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, পিয়ংইয়ংয়ে অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ বৈঠকে দুই নেতার চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ওই দৃশ্যটি সামনে এসেছে। এটি রাশিয়া-সমর্থিত দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরও জোরদারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে—বৈঠকে কূটনীতি, কৃষি, শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সফরকালে উপহার বিনিময়ের অংশ হিসেবে কিম জং উন লুকাশেঙ্কোকে একটি তলোয়ার ও তার প্রতিকৃতি খোদাই করা বড় শাঁসের ফুলদানি দেন। অন্যদিকে বেলারুশে তৈরি একটি অ্যাসল্ট রাইফেল কিমকে উপহার দেন লুকাশেঙ্কো।
বেলারুশের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে লুকাশেঙ্কো মজার ছলে বলেন, ‘শত্রু এলে কিমের এই অস্ত্রটির প্রয়োজন হতে পারে।’ বৈঠকের পাশাপাশি কিম জং উন তাঁর অতিথিকে আইস-স্কেটিং প্রদর্শনী ও আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় আমন্ত্রণ জানান এবং সফর শেষে নিজে বিমানবন্দরে গিয়ে বিদায় জানান।
এই সফরটি ছিল উত্তর কোরিয়ায় বেলারুশের কোনো প্রেসিডেন্টের প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর, যা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন কিম। দুই দিনের এই সফরে লুকাশেঙ্কো যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা চাপ মোকাবিলায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়ার মিত্র এই দুই দেশের ঘনিষ্ঠতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন এক সমন্বিত অবস্থান তৈরির ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বেলারুশ রাশিয়াকে সহায়তা করছে এবং উত্তর কোরিয়া অস্ত্র ও সেনা দিয়ে সমর্থন জোগাচ্ছে—যা পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করছে।
পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে থাকা এই দেশগুলো এখন রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়িয়ে একধরনের ‘অ্যান্টি-ওয়েস্ট’ জোট গড়ে তুলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার এক কর্মকর্তা জানান, এই বৈঠক কিমের বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা ও পশ্চিমবিরোধী জোট গঠনের কৌশলের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পশ্চিমবঙ্গে বছরে ৮ লাখ ৩৬ হাজার টন মাছ খাওয়া হয়, যা জাতীয় গড়ের প্রায় দ্বিগুণ। এদের মোট খাদ্য ব্যয়ের ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ জুড়েই রয়েছে মাছ ও মাংস। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সংস্কৃতিতে মাছ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বিয়েতে শুভ লক্ষণ হিসেবে কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতেও মাছ পাঠানো হয়।১৫ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত শুরুর পর ইরানে ব্যাপক হারে বেড়েছে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার। সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের মতে, নিষেধাজ্ঞা এড়ানো ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে বর্তমানে বিকল্প আর্থিক মাধ্যম হিসেবে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।৩৯ মিনিট আগে
‘পেন্টাগন পিৎজা মিটার’ নামে পরিচিত এই অনানুষ্ঠানিক সূচকটি দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় রয়েছে। যেখানে পেন্টাগন বা সিআইএর মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরগুলোতে গভীর রাতে অস্বাভাবিক পিৎজা ডেলিভারি বেড়ে যাওয়াকে বড় ধরনের সামরিক তৎপরতা বা আসন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের ইঙ্গিত হিসেবে ধরা হয়।১ ঘণ্টা আগে
প্রায় চার বছর ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই যুদ্ধের প্রভাবে ব্যাপক অর্থসংকটে পড়েছে মস্কো। সম্প্রতি কমতে থাকা প্রতিরক্ষা বাজেটে অনুদান দিতে দেশটির ধনী ব্যবসায়ী বা অলিগার্কদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।২ ঘণ্টা আগে