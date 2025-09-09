Ajker Patrika
নেপালে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৬
নেপালের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় শীতল নিবাস। ছবি: সংগৃহীত
নেপালে গণতান্ত্রিক সংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলা আন্দোলনে যুক্ত বিক্ষোভকারীরা আজ মঙ্গলবার শীতল নিবাসে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে গতকাল সোমবার ১৯ জনের প্রাণহানি হয়। এ ঘটনার পর থেকে বিক্ষোভ আরও তীব্র রূপ নেয় এবং বিক্ষোভকারীরা বারবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বাসভবন লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।

হিমালয়ান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিংহ দরবার, ফেডারেল পার্লামেন্ট, সুপ্রিম কোর্ট, বিশেষ আদালত, জেলা আদালত, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ভূমি রাজস্ব অফিস এবং শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ও কার্যালয়ে আগুন এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

