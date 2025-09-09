নেপালে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নেপালে গণতান্ত্রিক সংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলা আন্দোলনে যুক্ত বিক্ষোভকারীরা আজ মঙ্গলবার শীতল নিবাসে প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।
তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে পরিচালিত এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে গতকাল সোমবার ১৯ জনের প্রাণহানি হয়। এ ঘটনার পর থেকে বিক্ষোভ আরও তীব্র রূপ নেয় এবং বিক্ষোভকারীরা বারবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বাসভবন লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।
হিমালয়ান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিংহ দরবার, ফেডারেল পার্লামেন্ট, সুপ্রিম কোর্ট, বিশেষ আদালত, জেলা আদালত, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ভূমি রাজস্ব অফিস এবং শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ও কার্যালয়ে আগুন এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।
বিক্ষোভের মুখে কে পি শর্মা অলির পদত্যাগের পর নেপালে নতুন প্রধানমন্ত্রীর খোঁজ চলছে। এর মধ্যে রাজধানী কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন্দ্র শাহকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দিতে দাবি জানাচ্ছে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া জেন-জি।৪৪ মিনিট আগে
নেপালে দ্বিতীয় দিনের মতো চলা সহিংস দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা এবং তাঁর স্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরজু রানা দেউবার ওপর বিক্ষোভকারীরা হামলা চালিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
নেপালে চলমান গণবিক্ষোভের ঘটনায় ভারত পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে পরিচালিত এ দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভে বেশ কয়েকজন হতাহত হওয়ার পর ভারত এ বিবৃতি দিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
মেক্সিকোর মধ্যাঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১০ জন। আহত হয়েছেন অন্তত ৬১ জন। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার একটি মালবাহী ট্রেন সরাসরি ধাক্কা মারে একটি ডাবল ডেকার যাত্রীবাহী বাসে। ট্রেন পরিচালনাকারী সংস্থা জানিয়েছে, বাসটি চলন্ত ট্রেনের সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।৩ ঘণ্টা আগে