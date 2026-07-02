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পিকআপের ধাক্কায় থাইল্যান্ডে ৮ বৌদ্ধ ভিক্ষু নিহত, চালক ১১ বছরের শিশু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পিকআপের ধাক্কায় থাইল্যান্ডে ৮ বৌদ্ধ ভিক্ষু নিহত, চালক ১১ বছরের শিশু
ছবি: সংগৃহীত

থাইল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তীর্থযাত্রায় বের হওয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি দলের ওপর একটি পিকআপ ভ্যান উঠে গেলে অন্তত ৮ জন ভিক্ষু নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় আরও ১৪ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পিকআপটি চালাচ্ছিল ১১ বছর বয়সী এক শিশু। পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ব্যাংকক থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মুকদাহান প্রদেশের ৩৫ জন ভিক্ষুর একটি দল ধর্মীয় তীর্থযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টার দিকে মুকদাহান-ডন তান সড়কের না সি নুয়ান উপ-জেলার বান না উইয়াং ক্যে এলাকার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মুকদাহান প্রদেশের গভর্নর ওররায়ান বুননারাত জানান, ঘটনাস্থলেই পাঁচ ভিক্ষুর মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজন মারা যান। নিহতদের মরদেহ মুকদাহান হাসপাতালে রাখা হয়েছে এবং তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

দুর্ঘটনায় আহত আরও ১৪ ভিক্ষুকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় ভিক্ষুরা কাছাকাছি একটি স্থানে খাবার খেয়ে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ভিক্ষুরা পুলিশকে জানিয়েছেন, পিকআপটি হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে সড়ক থেকে ছিটকে গিয়ে সরাসরি তাঁদের ওপর উঠে যায়।

মুয়াং মুকদাহান থানার পুলিশ সুপার কর্নেল প্রাইউত রুয়ানথংখাম জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ, উদ্ধারকর্মী, মুকদাহান হাসপাতাল এবং মুকদাহান চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

উদ্ধারকারীরা সড়কের পাশে একাধিক আহত ভিক্ষুকে পড়ে থাকতে দেখেন। কাছেই একটি ব্রোঞ্জ রঙের ইসুজু সিঙ্গেল-ক্যাব পিকআপ ভ্যান পাওয়া যায়, যেটিকে দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ১১ বছর বয়সী ছেলেটি পরিবারের অনুমতি ছাড়াই বাড়ি থেকে পিকআপটি নিয়ে বের হয়েছিল। দুর্ঘটনার পর তাকে মুয়াং জেলা পুলিশ স্টেশনে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটির যান্ত্রিক ত্রুটি, চালকের নিয়ন্ত্রণ হারানো বা অন্য কোনো কারণ ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদুর্ঘটনানিহতহাসপাতালথাইল্যান্ড
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