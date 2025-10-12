Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের বাধা: ‘কারিগরি ত্রুটির’ অজুহাত আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। ছবি: সংগৃহীত
আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। ছবি: সংগৃহীত

দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিক উপস্থিত না থাকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভারতে সফররত আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। তিনি বলেছেন, ‘কারিগরি ত্রুটির’ কারণে এমনটা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের বাদ দেওয়া নিয়ে ভারতজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে আজ রোববার তিনি এ ব্যাখ্যা দেন।

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘সংবাদ সম্মেলনটি হঠাৎ আয়োজন করা হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে কিছু সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটি মূলত কারিগরি ত্রুটি ছিল। অন্য কোনো সমস্যা নয়। আমাদের সহকর্মীরা নির্দিষ্ট কিছু সাংবাদিককে তালিকাভুক্ত করে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন। এর বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।’

এক প্রতিবেদনে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, দিল্লিতে গত শুক্রবার আয়োজিত প্রথম সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের অনুপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার দুদিন পর আজ ভারতে আফগানিস্তান দূতাবাসে দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলন করেন মুত্তাকি।

সেখানে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশে বর্তমানে স্কুল ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ কোটি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে, যার মধ্যে ২৮ লাখের বেশি নারী ও মেয়ে শিক্ষার্থী রয়েছে। মাদ্রাসাগুলোতেও শিক্ষাদান অব্যাহত রয়েছে, স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু আমরা কখনো নারী শিক্ষাকে ধর্মীয়ভাবে “হারাম” ঘোষণা করিনি।’

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে কোনো নারী সাংবাদিক উপস্থিত না থাকার ঘটনাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ ও ‘নারীদের প্রতি অপমান’ হিসেবে অভিহিত করেন ভারতের বিরোধীদলীয় নেতারা।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, নারী সাংবাদিকদের ‘বঞ্চিত’ করার অর্থ, তিনি ভারতের প্রত্যেক নারীকে জানিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের পক্ষে দাঁড়ানোর মতো শক্তি তাঁর নেই।

বিষয়:

ভারতনারীসাংবাদিকপররাষ্ট্রমন্ত্রীআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

ভারতে চাঞ্চল্যকর ব্যবসায়ী হত্যার ঘটনায় হিন্দু মহাসভার নেত্রী গ্রেপ্তার

ভারতে চাঞ্চল্যকর ব্যবসায়ী হত্যার ঘটনায় হিন্দু মহাসভার নেত্রী গ্রেপ্তার

সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের বাধা: ‘কারিগরি ত্রুটির’ অজুহাত আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

সংবাদ সম্মেলনে নারী সাংবাদিকদের বাধা: ‘কারিগরি ত্রুটির’ অজুহাত আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

মাদাগাস্কারে সেনা বিদ্রোহ, প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে’

মাদাগাস্কারে সেনা বিদ্রোহ, প্রেসিডেন্ট বললেন, ‘ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে’

ইরানের ‘আগ্রহে’ সৌদি আরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় হিজবুল্লাহ

ইরানের ‘আগ্রহে’ সৌদি আরবের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায় হিজবুল্লাহ