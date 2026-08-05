গাঁজা চাষ ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের বৈধতা দিল নেপালের গণ্ডকী প্রদেশ

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চিকিৎসার উদ্দেশে (ওষুধ হিসেবে) গাঁজা চাষ ও ব্যবহারের বৈধতা দিয়েছে নেপালের গণ্ডকী প্রদেশ সরকার। গত সোমবার (৩ জুলাই) প্রদেশটির প্রধান (গভর্নর) বিতর্কিত আইনটি অনুমোদন দেওয়ার পর এটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়।
কাঠমান্ডু পোস্টের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, গণ্ডকী প্রদেশের আইনসভার ক্ষমতাসীন জোট ও বিরোধী দলের সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে আইনটি পাস করেন।
নেপালের মোট সাতটি প্রদেশের মধ্যে গণ্ডকী অন্যতম। পর্যটননগরী পোখরা এবং বিখ্যাত সব পর্বত ও হাইকিং ট্রেইলের জন্য পরিচিত এই অঞ্চলে প্রাদেশিক আইন পাস হওয়ায় পুরো দেশে এক নতুন নজির তৈরি হলো। কারণ, নেপালের কেন্দ্রীয় আইনে সারা দেশে গাঁজা চাষ, বহনে ও ব্যবহারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
নেপালের বিদ্যমান জাতীয় আইন অনুযায়ী, ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশে কারও কাছে গাঁজা পাওয়া গেলে এক মাসের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। আর এটি বিক্রি বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান চালু রয়েছে।
গাঁজা মূলত নেপালের একটি স্থানীয় ও প্রাকৃতিক উদ্ভিদ। সেখানে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে দীর্ঘদিন ধরে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দেশটির অধিকারকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে গাঁজা চাষ ও ব্যবহারের ওপর আরোপিত আইনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আন্দোলন করে আসছিলেন।
একসময় নেপালের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল গাঁজা। তবে ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে অন্যান্য দেশের নীতি অনুসরণ করে নেপাল সরকার গাঁজা অবৈধ ঘোষণা করে।
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