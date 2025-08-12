যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে লবিস্ট নিয়োগ মিয়ানমার জান্তার, ফি ৩৬৫ কোটি টাকা

অনলাইন ডেস্ক
মিয়ানমারের সামরিক জান্তা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে এক প্রভাবশালী মার্কিন লবিং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ফি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৩৬৫ কোটি টাকা। মিয়ানমারে আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের আগপর্যন্ত চলবে এই চুক্তি। থাইল্যান্ড থেকে প্রকাশিত মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতীর প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট’ অনুযায়ী জমা দেওয়া নথিতে দেখা গেছে, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ও ওয়াশিংটনভিত্তিক ডিসিআই গ্রুপের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি জান্তার জন্য ওয়াশিংটনে ‘জনসংযোগ কার্যক্রম’ পরিচালনা করবে এবং বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করবে।
চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন ডিসিআই গ্রুপের ম্যানেজিং পার্টনার জাস্টিন পিটারসন ও মিয়ানমারের স্থায়ী সচিব উইন কিয়াও অং। গত ৩১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া চুক্তির মেয়াদ এক বছর। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, মোট অর্থ দুই কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে—চুক্তি কার্যকর হওয়ার সময় ১৫ লাখ ডলার এবং ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি ১৫ লাখ ডলার।
নথিতে বলা হয়েছে, এমওআইয়ের স্থায়ী উপসচিব মিয়েন্ত কিয়াও হচ্ছেন ডিসিআই গ্রুপের মূল যোগাযোগকারী ব্যক্তি বা লিয়াজোঁ। তিনি জান্তার পাঁচ সদস্যের দলের একজন।
এর আগে ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো জান্তাকে বর্জন করেছে। নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত ও গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের রক্তাক্ত দমন-পীড়নের কারণে যুক্তরাষ্ট্র জান্তার শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর ধারাবাহিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র জান্তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই ব্যাংকগুলো বিদেশি উৎস, বিশেষত রাশিয়া থেকে অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার কাজে ব্যবহৃত হয়। এসব অস্ত্র দিয়ে সারা দেশে চলমান সশস্ত্র প্রতিরোধ দমন করা হচ্ছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যমতে, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভ্যুত্থানের পর থেকে জান্তা ৭ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।
মানবাধিকারভিত্তিক অ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ জাস্টিস ফর মিয়ানমার জান্তার এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা বলেছে, যত প্রচারই চালানো হোক না কেন, মার্কিন লবিস্টরা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হাতে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে ফেলতে পারবে না। জান্তা সম্পূর্ণ দায়মুক্তি নিয়ে নৃশংসতা চালাচ্ছে—তাদের সহযোগিতা করা অপরাধ।
ডিসিআই গ্রুপকে ভাড়া করার উদ্যোগ আসে গত মাসে। সেই মাসেই জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি লিখে মিয়ানমারের ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল বা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি শুল্কহার ১০–২০ শতাংশে নামিয়ে আনার অনুরোধ করেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল, ১ আগস্ট থেকে মিয়ানমারের সব পণ্যের ওপর ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। ট্রাম্প প্রশাসন ৩১ জুলাই তা এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করলেও গত বৃহস্পতিবার থেকে শুল্ক কার্যকর হয়।
ডিসিআই গ্রুপের সঙ্গে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির সম্পর্ক গভীর। ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্ট মেয়াদকালে তিনি পিটারসনকে পুয়ের্তো রিকোর ফিন্যান্সিয়াল ওভারসাইট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রতিষ্ঠানটির মিয়ানমারের সঙ্গেও পুরোনো যোগসূত্র রয়েছে।
২০০২ সালে মিয়ানমারের তৎকালীন সামরিক সরকার ডিসিআই গ্রুপকে ৩ লাখ ৪৮ হাজার ডলার দেয়, যাতে তারা ওয়াশিংটনকে জান্তার সঙ্গে ‘রাজনৈতিক পুনর্মিলনের সংলাপ’ শুরু করতে রাজি করায়। সেই সময় প্রতিষ্ঠানটি মাদকবিরোধী অভিযানে মিয়ানমারের ভূমিকার প্রশংসা এবং ধর্ষণ ও অন্যান্য নির্যাতনের অভিযোগকে অস্বীকার করে প্রচার চালায়। ২০০৮ সালে এই কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে এলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার ডগ গুডইয়ার রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনের সমন্বয়কারীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
বর্তমান জান্তারও বিদেশি লবিস্ট ভাড়া করার ইতিহাস রয়েছে। ২০২১ সালের মার্চে, অভ্যুত্থানের এক মাস পর তারা সাবেক ইসরায়েলি গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও ‘ডিকেন্স অ্যান্ড ম্যাডসন’ লবিং প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আরি বেন মেনাশেকে ভাড়া করে। ২০ লাখ ডলারের এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল, ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে অভ্যুত্থান নয় বলে প্রচার করা।
বেন মেনাশে সিএনএন ও ‘সাউথইস্ট এশিয়া গ্লোব’-এর সাংবাদিকদের মিয়ানমার সফরের ব্যবস্থা করলেও তাঁদের প্রতিবেদন মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা তুলে ধরে। ফলে পুরো প্রচারণা ব্যর্থ হয়।
মিয়ানমারের সামরিক জান্তা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে এক প্রভাবশালী মার্কিন লবিং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ফি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৩৬৫ কোটি টাকা। মিয়ানমারে আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের আগপর্যন্ত চলবে এই চুক্তি। থাইল্যান্ড থেকে প্রকাশিত মিয়ানমারের সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতীর প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট’ অনুযায়ী জমা দেওয়া নথিতে দেখা গেছে, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ও ওয়াশিংটনভিত্তিক ডিসিআই গ্রুপের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি জান্তার জন্য ওয়াশিংটনে ‘জনসংযোগ কার্যক্রম’ পরিচালনা করবে এবং বাণিজ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করবে।
চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন ডিসিআই গ্রুপের ম্যানেজিং পার্টনার জাস্টিন পিটারসন ও মিয়ানমারের স্থায়ী সচিব উইন কিয়াও অং। গত ৩১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া চুক্তির মেয়াদ এক বছর। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, মোট অর্থ দুই কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে—চুক্তি কার্যকর হওয়ার সময় ১৫ লাখ ডলার এবং ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি ১৫ লাখ ডলার।
নথিতে বলা হয়েছে, এমওআইয়ের স্থায়ী উপসচিব মিয়েন্ত কিয়াও হচ্ছেন ডিসিআই গ্রুপের মূল যোগাযোগকারী ব্যক্তি বা লিয়াজোঁ। তিনি জান্তার পাঁচ সদস্যের দলের একজন।
এর আগে ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো জান্তাকে বর্জন করেছে। নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত ও গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের রক্তাক্ত দমন-পীড়নের কারণে যুক্তরাষ্ট্র জান্তার শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর ধারাবাহিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র জান্তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই ব্যাংকগুলো বিদেশি উৎস, বিশেষত রাশিয়া থেকে অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার কাজে ব্যবহৃত হয়। এসব অস্ত্র দিয়ে সারা দেশে চলমান সশস্ত্র প্রতিরোধ দমন করা হচ্ছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্যমতে, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভ্যুত্থানের পর থেকে জান্তা ৭ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।
মানবাধিকারভিত্তিক অ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ জাস্টিস ফর মিয়ানমার জান্তার এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা বলেছে, যত প্রচারই চালানো হোক না কেন, মার্কিন লবিস্টরা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হাতে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে ফেলতে পারবে না। জান্তা সম্পূর্ণ দায়মুক্তি নিয়ে নৃশংসতা চালাচ্ছে—তাদের সহযোগিতা করা অপরাধ।
ডিসিআই গ্রুপকে ভাড়া করার উদ্যোগ আসে গত মাসে। সেই মাসেই জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি লিখে মিয়ানমারের ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল বা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি শুল্কহার ১০–২০ শতাংশে নামিয়ে আনার অনুরোধ করেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল, ১ আগস্ট থেকে মিয়ানমারের সব পণ্যের ওপর ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। ট্রাম্প প্রশাসন ৩১ জুলাই তা এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করলেও গত বৃহস্পতিবার থেকে শুল্ক কার্যকর হয়।
ডিসিআই গ্রুপের সঙ্গে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির সম্পর্ক গভীর। ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্ট মেয়াদকালে তিনি পিটারসনকে পুয়ের্তো রিকোর ফিন্যান্সিয়াল ওভারসাইট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেন। প্রতিষ্ঠানটির মিয়ানমারের সঙ্গেও পুরোনো যোগসূত্র রয়েছে।
২০০২ সালে মিয়ানমারের তৎকালীন সামরিক সরকার ডিসিআই গ্রুপকে ৩ লাখ ৪৮ হাজার ডলার দেয়, যাতে তারা ওয়াশিংটনকে জান্তার সঙ্গে ‘রাজনৈতিক পুনর্মিলনের সংলাপ’ শুরু করতে রাজি করায়। সেই সময় প্রতিষ্ঠানটি মাদকবিরোধী অভিযানে মিয়ানমারের ভূমিকার প্রশংসা এবং ধর্ষণ ও অন্যান্য নির্যাতনের অভিযোগকে অস্বীকার করে প্রচার চালায়। ২০০৮ সালে এই কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে এলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অংশীদার ডগ গুডইয়ার রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনের সমন্বয়কারীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।
বর্তমান জান্তারও বিদেশি লবিস্ট ভাড়া করার ইতিহাস রয়েছে। ২০২১ সালের মার্চে, অভ্যুত্থানের এক মাস পর তারা সাবেক ইসরায়েলি গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও ‘ডিকেন্স অ্যান্ড ম্যাডসন’ লবিং প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আরি বেন মেনাশেকে ভাড়া করে। ২০ লাখ ডলারের এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল, ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে অভ্যুত্থান নয় বলে প্রচার করা।
বেন মেনাশে সিএনএন ও ‘সাউথইস্ট এশিয়া গ্লোব’-এর সাংবাদিকদের মিয়ানমার সফরের ব্যবস্থা করলেও তাঁদের প্রতিবেদন মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা তুলে ধরে। ফলে পুরো প্রচারণা ব্যর্থ হয়।
২০০০ সালের ১০ আগস্ট। আর্কটিক সার্কেলের ওপরে ব্যারেন্টস সাগরে সামরিক কৌশল অনুশীলনে অংশ নিতে বন্দর ছেড়ে যায় রাশিয়ার পারমাণবিক সাবমেরিন ‘কুরস্ক’। দুই দিন পর অর্থাৎ ১২ আগস্ট সেটির একটি অনুশীলন টর্পেডো ছোড়ার কথা ছিল। কিন্তু টর্পেডোটি ছোড়ার আগেই সাগরের তলদেশে হারিয়ে যায় সাবমেরিনটি। পরে এর ১১৮ জন ক্রুকেই৩ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি শ্রমিকদের শূন্যস্থান পূরণে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ২০ হাজারের বেশি ভারতীয় শ্রমিক দেশটিতে গেছে। এমনটাই জানিয়েছে ভারত সরকার জানিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলের চলমান অভিযানের মধ্যেই এ খবর প্রকাশ্যে এল। এটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসরায়েলের প্রতি চাপ বাড়ার সময় ভারতের গুরুত্বপ৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় একটি ইস্পাত কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থাই সংকটাপন্ন। গতকাল সোমবার স্থানীয় সময় সকালে পিটসবার্গের কাছে ইউএস স্টিলের ক্লেয়ারটন কারখানায় এ বিস্ফোরণ হয়েছে। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গেছে।৪ ঘণ্টা আগে
মিয়ানমারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য শান্তি স্থাপন ও মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক কয়েকটি দেশ যৌথভাবে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে যাচ্ছে। আজ মঙ্গলবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এ ঘোষণা দেন। খবর সিঙ্গাপুরভিত্তিক৪ ঘণ্টা আগে