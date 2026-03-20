কিমের কিশোরী কন্যা এবার ট্যাংক চালাল

উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের কিশোরী কন্যাকে এবার সামরিক ট্যাংক চালাতে দেখা গেল। আজ শুক্রবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছে, যেখানে কিম জং উন ট্যাংকের ওপর বসে আছেন এবং তাঁর মেয়ে ট্যাংকটি পরিচালনা করছেন। এভাবে একের পর এক সমরাস্ত্রের মহড়ায় কিম–কন্যার অংশগ্রহণ, তাকে উত্তরসূরি হিসেবে প্রস্তুত করার স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে।
প্রকাশিত ছবিগুলোতে দেখা যায়, কিম জং উনের মেয়ে মনোযোগ দিয়ে চালকের অবস্থান থেকে বাইরে তাকিয়ে ট্যাংকটি চালাচ্ছেন আর বাবা কিম হাস্যোজ্জ্বল মুখে ট্যাংকের ট্যারেটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ছবিতে তাঁদের সঙ্গে আরও তিনজন পোশাকি সামরিক কর্মকর্তাও ছিলেন।
সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরেই কিম জং উন তার মেয়েকে নিয়ে জনসম্মুখে আসছেন। চলতি মাসের শুরুর দিকে তাঁর মেয়েকে ফায়ারিং রেঞ্জে রাইফেল তাক করা অবস্থায় এবং অন্য একটি অনুষ্ঠানে হ্যান্ডগান দিয়ে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে।
যদিও উত্তর কোরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে কিমের মেয়ের নাম ও বয়স প্রকাশ করেনি। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা তাঁকে ‘জু আয়ে’ নামেই চেনেন।
কেসিএনএর প্রতিবেদন বলা হয়, বৃহস্পতিবার কিম জং উন একটি নতুন ধরনের ট্যাংকের মহড়ার তদারকি করেন। আধুনিক এই ট্যাংকটি ড্রোন এবং ট্যাংক-বিধ্বংসী মিসাইল প্রতিরোধে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও আক্রমণাত্মক বল দাবি করা হয়।
কিম জং উন গত কয়েক বছর ধরে দেশটির প্রচলিত অস্ত্রের আধুনিকায়নের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। এর মধ্যে দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং পারমাণবিক অস্ত্র, ড্রোন-প্রতিরোধী প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক ট্যাংক ও ট্যাকটিক্যাল মিসাইল তৈরি।
