কিমের কিশোরী কন্যা এবার ট্যাংক চালাল

কিম জং উনের মেয়ে চালকের স্থান থেকে বাইরে তাকিয়ে ট্যাংক চালাচ্ছেন আর কিম হাস্যোজ্জ্বল মুখে ট্যাংকের ট্যারেটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ছবি: সংগৃহীত

উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের কিশোরী কন্যাকে এবার সামরিক ট্যাংক চালাতে দেখা গেল। আজ শুক্রবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছে, যেখানে কিম জং উন ট্যাংকের ওপর বসে আছেন এবং তাঁর মেয়ে ট্যাংকটি পরিচালনা করছেন। এভাবে একের পর এক সমরাস্ত্রের মহড়ায় কিম–কন্যার অংশগ্রহণ, তাকে উত্তরসূরি হিসেবে প্রস্তুত করার স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রকাশিত ছবিগুলোতে দেখা যায়, কিম জং উনের মেয়ে মনোযোগ দিয়ে চালকের অবস্থান থেকে বাইরে তাকিয়ে ট্যাংকটি চালাচ্ছেন আর বাবা কিম হাস্যোজ্জ্বল মুখে ট্যাংকের ট্যারেটে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ছবিতে তাঁদের সঙ্গে আরও তিনজন পোশাকি সামরিক কর্মকর্তাও ছিলেন।

সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরেই কিম জং উন তার মেয়েকে নিয়ে জনসম্মুখে আসছেন। চলতি মাসের শুরুর দিকে তাঁর মেয়েকে ফায়ারিং রেঞ্জে রাইফেল তাক করা অবস্থায় এবং অন্য একটি অনুষ্ঠানে হ্যান্ডগান দিয়ে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে।

যদিও উত্তর কোরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে কিমের মেয়ের নাম ও বয়স প্রকাশ করেনি। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা তাঁকে ‘জু আয়ে’ নামেই চেনেন।

কেসিএনএর প্রতিবেদন বলা হয়, বৃহস্পতিবার কিম জং উন একটি নতুন ধরনের ট্যাংকের মহড়ার তদারকি করেন। আধুনিক এই ট্যাংকটি ড্রোন এবং ট্যাংক-বিধ্বংসী মিসাইল প্রতিরোধে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ও আক্রমণাত্মক বল দাবি করা হয়।

কিম জং উন গত কয়েক বছর ধরে দেশটির প্রচলিত অস্ত্রের আধুনিকায়নের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। এর মধ্যে দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং পারমাণবিক অস্ত্র, ড্রোন-প্রতিরোধী প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক ট্যাংক ও ট্যাকটিক্যাল মিসাইল তৈরি।

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের লক্ষ্য আলাদা

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

মধ্যপ্রাচ্যে ঈদুল ফিতরে যুদ্ধের ছায়া, খোলা স্থানে ঈদের জামাত নিষিদ্ধ

মধ্যপ্রাচ্যে ঈদুল ফিতরে যুদ্ধের ছায়া, খোলা স্থানে ঈদের জামাত নিষিদ্ধ

পূর্ব চীন সাগরে হাজারো জাহাজের রহস্যময় ‘মহড়া’

পূর্ব চীন সাগরে হাজারো জাহাজের রহস্যময় ‘মহড়া’

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ‘পুরো বিশ্বকে রক্ষা’ করছে: নেতানিয়াহু

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ‘পুরো বিশ্বকে রক্ষা’ করছে: নেতানিয়াহু