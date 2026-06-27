Ajker Patrika
এশিয়া

আফগানিস্তানে ৬ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপল পাকিস্তান-ভারতও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আফগানিস্তানে ৬ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপল পাকিস্তান-ভারতও
ফাইল ছবি

আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পার্বত্য অঞ্চলে আজ শনিবার সন্ধ্যায় একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ২। এই শক্তিশালী ভূকম্পনের তীব্র ঝাঁকুনি প্রতিবেশী পাকিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও অনুভূত হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এই দুর্যোগে কোনো হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও ভূমিকম্প গবেষণা সংস্থাগুলোর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় সময় আজ শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ৪ মিনিটে এই ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূগর্ভের প্রায় ২১৫ কিলোমিটার গভীরে উৎপন্ন হওয়ার কারণে এই কম্পনটি বিশাল ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে অনুভূত হয়। সাধারণত গভীর উৎপত্তিস্থল বা ডিপ-ফোকাস ভূমিকম্পগুলোর তীব্রতা ভূপৃষ্ঠে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ালেও, এর প্রভাবে ওপরে বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কা কম থাকে।

ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের কালাফগান শহর থেকে প্রায় ৮১ কিলোমিটার দূরে। আফগানিস্তান ছাড়াও পাকিস্তান, ভারত, চীন, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান এবং তুর্কমিনিস্তানের একাংশ এই শক্তিশালী কম্পনে কেঁপে ওঠে।

ভূমিকম্পের সময় পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় সোয়াত জেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সোয়াত জেলার বাসিন্দা দানিয়াল আহমদ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, সেখানে ঝাঁকুনিটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এটি বেশ কিছু সময় ধরে স্থায়ী হয়েছিল। আফটারশক বা পরবর্তী কম্পনের আশঙ্কায় মানুষজন ঘরবাড়ি ছেড়ে খোলা জায়গায় ছুটে আসেন। এ সময় নারী ও শিশুদের কান্নাকাটি করতেও দেখা যায়।

ভূতাত্ত্বিক পরিমাপ অনুযায়ী ৬ দশমিক ২ মাত্রার একটি ভূমিকম্পকে ‘শক্তিশালী’ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা ভূপৃষ্ঠের দুর্বল অবকাঠামোর ওপর মারাত্মক ক্ষতি করতে সক্ষম। তবে এই ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি।

এদিকে আফগানিস্তানের এই ভূমিকম্পের আগে বিগত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানে আরও বেশ কয়েকটি ছোট-বড় ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়েছে। আজ শনিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৩৮ মিনিটে ভারতের হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় ৩ দশমিক ২ মাত্রার একটি মৃদু ও অগভীর ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্প: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯২০, বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন উদ্ধারকর্মীরাভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্প: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৯২০, বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন উদ্ধারকর্মীরা

অন্যদিকে, ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের (ইএমএসসি) তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় পাকিস্তানে পরপর চারটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পনটি আঘাত হানে আজ শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩৬ মিনিটে, যার মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫। পাকিস্তানের বেলুচিস্তান অঞ্চলের এই ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল ৪০ কিলোমিটার।

উল্লেখ্য, গত বুধবার কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ভেনেজুয়েলা। এর মধ্যে দ্বিতীয় কম্পনটির মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৫, যা দেশটির গত এক শতাব্দীতে আঘাত হানা অন্যতম শক্তিশালী ভূমিকম্প। এখন পর্যন্ত ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে ১ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিখোঁজ আছেন প্রায় ৫০ হাজার।

বিষয়:

পাকিস্তানভেনেজুয়েলাভারতভূমিকম্পআফগানিস্তান
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