ছবিতে নেপালের বন্যা-ভূমিধসের ভয়াবহতা

নেপাল ও চীনের তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৩৩২ জন নিহত হয়েছেন। এখনো প্রায় ১ হাজার ৫০০ মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অন্তত ৮০০ জন বিদেশি নাগরিক। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ভারত, নেপাল, চীনসহ বিভিন্ন দেশের পর্যটক ও তীর্থযাত্রী রয়েছেন। বিশেষ করে কাঠমান্ডু-রসুয়া-তিব্বত সীমান্ত হয়ে কৈলাস-মানস সরোবরগামী রুটে থাকা বহু বিদেশি যাত্রীর সঙ্গে এখনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।
স্থানীয় কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, নিহত ও নিখোঁজের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
চীনের তিব্বত অঞ্চলের গ্যিরং সীমান্ত দিয়ে নেপালে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল একদল পর্যটক। তবে শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ভয়াবহ বন্যা ও কাদাধসের কবল থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন। দলের চীনা ট্যুর গাইড মু ঘটনাটিকে...১ মিনিট আগে
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