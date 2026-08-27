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ছবিতে নেপালের বন্যা-ভূমিধসের ভয়াবহতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবিতে নেপালের বন্যা-ভূমিধসের ভয়াবহতা
নেপাল ও চীনের তিব্বত সীমান্ত অঞ্চলে আকস্মিক পাহাড়ি ঢল ও ভূমিধসের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৩২ জনে পৌঁছেছে। ছবি: এএফপি

নেপাল ও চীনের তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ৩৩২ জন নিহত হয়েছেন। এখনো প্রায় ১ হাজার ৫০০ মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অন্তত ৮০০ জন বিদেশি নাগরিক। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ভারত, নেপাল, চীনসহ বিভিন্ন দেশের পর্যটক ও তীর্থযাত্রী রয়েছেন। বিশেষ করে কাঠমান্ডু-রসুয়া-তিব্বত সীমান্ত হয়ে কৈলাস-মানস সরোবরগামী রুটে থাকা বহু বিদেশি যাত্রীর সঙ্গে এখনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, নিহত ও নিখোঁজের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা কী, ঝুঁকি সত্ত্বেও কেন সেখানে যান তীর্থযাত্রীরাকৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা কী, ঝুঁকি সত্ত্বেও কেন সেখানে যান তীর্থযাত্রীরা

উদ্ধারকাজ অব্যাহত থাকায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দুই দেশের কর্তৃপক্ষ। ছবি: এএফপি
উদ্ধারকাজ অব্যাহত থাকায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দুই দেশের কর্তৃপক্ষ। ছবি: এএফপি

বন্যা ও ধসে এখনো প্রায় ১,৫০০ মানুষ নিখোঁজ রয়েছে, যার মধ্যে অন্তত ৮০০ জন বিদেশি নাগরিক (পর্যটক ও তীর্থযাত্রী)।
বন্যা ও ধসে এখনো প্রায় ১,৫০০ মানুষ নিখোঁজ রয়েছে, যার মধ্যে অন্তত ৮০০ জন বিদেশি নাগরিক (পর্যটক ও তীর্থযাত্রী)।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নেপালি সেনাবাহিনী ও উদ্ধারকারী দল হেলিকপ্টার ব্যবহার করে দুর্গম উপত্যকায় আটকে পড়া মানুষদের কাছে জরুরি খাবার, পানি ও ফার্স্ট এইড কিট পৌঁছে দিচ্ছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নেপালি সেনাবাহিনী ও উদ্ধারকারী দল হেলিকপ্টার ব্যবহার করে দুর্গম উপত্যকায় আটকে পড়া মানুষদের কাছে জরুরি খাবার, পানি ও ফার্স্ট এইড কিট পৌঁছে দিচ্ছে।

এর আগে গত বুধবার হিমালয়ের একটি হিমবাহ ধসে পাথর ও মাটির বিশাল অংশ সরাসরি ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদীতে এসে পড়লে এই ভয়াল বন্যার সৃষ্টি হয়।
এর আগে গত বুধবার হিমালয়ের একটি হিমবাহ ধসে পাথর ও মাটির বিশাল অংশ সরাসরি ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদীতে এসে পড়লে এই ভয়াল বন্যার সৃষ্টি হয়।

এই অঞ্চলটি মূলত তিব্বতের লাসা থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু সংযোগকারী প্রধান মহাসড়ক ও অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন পথ। ফলে বিভিন্ন দেশের পর্যটক এবং তিব্বতের কৈলাস মানস সরোবরগামী শত শত পুণ্যার্থীও এই আকস্মিক বন্যার কবলে পড়েন।
এই অঞ্চলটি মূলত তিব্বতের লাসা থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু সংযোগকারী প্রধান মহাসড়ক ও অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন পথ। ফলে বিভিন্ন দেশের পর্যটক এবং তিব্বতের কৈলাস মানস সরোবরগামী শত শত পুণ্যার্থীও এই আকস্মিক বন্যার কবলে পড়েন।

আকস্মিক এই বন্যায় নদী তীরের অনেক গ্রাম ও অবকাঠামো ভেসে গেছে এবং বহু বহুতল ভবন ও যানবাহন কাদার নিচে চাপা পড়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছেন।
আকস্মিক এই বন্যায় নদী তীরের অনেক গ্রাম ও অবকাঠামো ভেসে গেছে এবং বহু বহুতল ভবন ও যানবাহন কাদার নিচে চাপা পড়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছেন।

বিষয়:

চীনভারতনেপালপর্যটকবন্যাভূমিধস
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