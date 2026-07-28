জাপানে ভূমিকম্পে শপিং মলের ভেতরে আটকা পড়েছে বহু মানুষ

জাপানের কুমামোতো শহরে মঙ্গলবার ৭ দশমিক ১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর একটি শপিং মলে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ভবনটির একটি অংশ ধসে পড়েছে এবং ভেতরে বহু মানুষ আটকা পড়েছে বলে জানিয়েছে জাপানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে।
এনএইচকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবনটির দ্বিতীয় তলা ধসে পড়ার সময় সেখানে কতজন ছিলেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে তারা জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু মানুষ আটকা পড়েছে। ভূমিকম্পে প্রায় ৫০ জন আহত হয়েছে বলেও জানানো হয়।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বিকেলে দক্ষিণ জাপানের কুমামোতো শহরে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। শহরটি নাগাসাকি থেকে প্রায় ৫৫ মাইল (৯০ কিলোমিটার) পূর্বে অবস্থিত। শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে একটি মহাসড়কের সেতু বেঁকে যায় এবং অন্তত আরও একটি ভবন ধসে পড়ে।
প্রাথমিক হিসাবে স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছিল, ৯ জনের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি সাংবাদিকদের বলেছেন, হতাহতের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতি এখনো স্পষ্ট নয়। পরিস্থিতি মূল্যায়নে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকারী দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় তৎপরতা শুরু করেছে। ধসে পড়া শপিং মলের ভেতরে আটকা পড়া মানুষদের উদ্ধারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
ইরানের ইসফাহান শহরের আলিখানি স্কয়ারে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) ভোরে দুই বিক্ষোভকারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ওই এলাকায় একটি ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাতেই স্থানীয় মানুষ সেখানে জড়ো হন এবং রক্ষীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে।৩৩ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে ধর্ষণের বিচারিক রায় ঘোষণা করা হয়েছে। তবে আইনি নিষেধাজ্ঞার কারণে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। মেলবোর্নের কাউন্টি কোর্টে ১৩ দিনের বিচারকাজ শেষে নয়জন নারী ও তিনজন পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ড তাঁকে দুই দফা ধর্ষণ এবং এক দফা যৌন নিপীড়নে১ ঘণ্টা আগে
বলিউড অভিনেত্রী ও বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রনৌতের বিতর্কিত মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। আন্দোলনরত তরুণ প্রজন্মকে ‘জেনারেশন গাটার’ (আবর্জনার প্রজন্ম) বলে কটাক্ষ করায় সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস কঙ্গনার উদ্দেশে বলেছেন, দেশের জন্য কঙ্গনার চেয়ে জেন-জি (Gen Z) বা নতুন প্রজন্ম অ১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। আজ (মঙ্গলবার) হোয়াইট হাউসে এই দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে