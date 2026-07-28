Ajker Patrika
En
এশিয়া

জাপানে ভূমিকম্পে শপিং মলের ভেতরে আটকা পড়েছে বহু মানুষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ২১: ৪০
জাপানে ভূমিকম্পে শপিং মলের ভেতরে আটকা পড়েছে বহু মানুষ
ভূমিকম্পে ধসে পড়া শপিংমল। ছবি: বিবিসি

জাপানের কুমামোতো শহরে মঙ্গলবার ৭ দশমিক ১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর একটি শপিং মলে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ভবনটির একটি অংশ ধসে পড়েছে এবং ভেতরে বহু মানুষ আটকা পড়েছে বলে জানিয়েছে জাপানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে।

এনএইচকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবনটির দ্বিতীয় তলা ধসে পড়ার সময় সেখানে কতজন ছিলেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে তারা জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু মানুষ আটকা পড়েছে। ভূমিকম্পে প্রায় ৫০ জন আহত হয়েছে বলেও জানানো হয়।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বিকেলে দক্ষিণ জাপানের কুমামোতো শহরে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। শহরটি নাগাসাকি থেকে প্রায় ৫৫ মাইল (৯০ কিলোমিটার) পূর্বে অবস্থিত। শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে একটি মহাসড়কের সেতু বেঁকে যায় এবং অন্তত আরও একটি ভবন ধসে পড়ে।

প্রাথমিক হিসাবে স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছিল, ৯ জনের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি সাংবাদিকদের বলেছেন, হতাহতের সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতি এখনো স্পষ্ট নয়। পরিস্থিতি মূল্যায়নে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকারী দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় তৎপরতা শুরু করেছে। ধসে পড়া শপিং মলের ভেতরে আটকা পড়া মানুষদের উদ্ধারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বিষয়:

দুর্যোগএশিয়াভূমিকম্পজাপান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত