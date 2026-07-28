একই দিনে ট্রাম্পের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে বসবেন জেলেনস্কি ও নেতানিয়াহু

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। আজ (মঙ্গলবার) হোয়াইট হাউসে এই দুটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
বিবিসি জানিয়েছে, রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের শেষকৃত্যে অংশ নিতে বর্তমানে ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন জেলেনস্কি ও নেতানিয়াহু। চলতি মাসের শুরুতে মারা যাওয়া গ্রাহাম ইউক্রেন ও ইসরায়েলের জোরালো সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
জানা গেছে, মূল শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আগে জেলেনস্কি ও নেতানিয়াহু দুজনই হোয়াইট হাউসে গিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। নিজ নিজ দেশে চলমান যুদ্ধে জড়িয়ে থাকা দুই নেতার সঙ্গেই ট্রাম্পের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে উত্তেজনা ও মতপার্থক্য দেখা গেছে।
সূচি অনুযায়ী, স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টায় (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টা) প্রথমে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন জেলেনস্কি। এরপর সকাল ১১টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টা) ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন নেতানিয়াহু।
এদিকে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি বিল নিয়ে ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন সিনেট। এই প্রেক্ষাপটে জেলেনস্কির সঙ্গে সিনেটরদেরও বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
ট্রাম্পের সঙ্গে দুই নেতার পৃথক বৈঠকে ইউক্রেন ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নতুন নিষেধাজ্ঞা এবং মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
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