Ajker Patrika
এশিয়া

এশিয়ার শীর্ষ ধনীর তালিকায় আম্বানিকে পেছনে ফেললেন টিকটক বিলিয়নিয়ার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এশিয়ার শীর্ষ ধনীর তালিকায় আম্বানিকে পেছনে ফেললেন টিকটক বিলিয়নিয়ার
টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ঝ্যাং ইমিং। ছবি: ব্লুমবার্গ

টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ঝ্যাং ইমিং এশিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী ব্যক্তির অবস্থান দখল করেছেন। বাইটড্যান্সের বাজারমূল্য বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে কোম্পানির অগ্রগতির ফলে তিনি ভারতের শিল্পপতি মুকেশ আম্বানিকে ছাড়িয়ে গেছেন।

ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স অনুযায়ী—ঝ্যাং ইমিংয়ের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ৯২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। এর মাধ্যমে তিনি চীনের শীর্ষ ধনী ব্যক্তির অবস্থানও আরও দৃঢ় করেছেন।

২০১৯ সালে ব্লুমবার্গ ঝ্যাংয়ের সম্পদ হিসাব শুরু করার সময় তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৩ বিলিয়ন ডলার। এরপর মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তাঁর সম্পদ সাত গুণেরও বেশি বেড়েছে।

অন্যদিকে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির সম্পদের পরিমাণ বর্তমানে ৮৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার, যা তাঁকে এশিয়ার তৃতীয় ধনী ব্যক্তির স্থানে নামিয়ে এনেছে। এশিয়ার শীর্ষ ধনী হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের গৌতম আদানি। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১১৭ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার।

ঝ্যাং ইমিংয়ের সম্পদ বৃদ্ধির পেছনে টিকটকের বৈশ্বিক সাফল্যের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বাইটড্যান্সের এআই চ্যাটবট ‘ডৌবাও’। বর্তমানে চীনে এই প্ল্যাটফর্মের মাসিক ব্যবহারকারী সংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি, যা এটিকে দেশটির সবচেয়ে জনপ্রিয় এআই চ্যাটবটে পরিণত করেছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের কার্যক্রম নিয়ে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে। বাইটড্যান্স তাদের মার্কিন ব্যবসার একটি অংশ মার্কিন বিনিয়োগকারীদের কাছে হস্তান্তর করে। এর ফলে কোম্পানিটির মূল্যায়নে ঝুঁকির হার কমিয়ে আনা হয় এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ে।

ব্ল্যাকরক, ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টস ও টি. রো প্রাইস গ্রুপসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নতুন মূল্যায়নের ভিত্তিতে ঝ্যাং ইমিংয়ের সম্পদ এক ধাক্কায় ২৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বেড়ে গেছে।

বেইজিংভিত্তিক বাইটড্যান্স বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে। চীনের এআই বাজারে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি চলতি বছরে প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের পরিকল্পনা করছে। বিশ্লেষকদের মতে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর হওয়ায় বাইটড্যান্সের প্রকৃত মূল্যায়ন আরও স্পষ্ট হয়েছে এবং কোম্পানিটির ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাও শক্তিশালী রয়েছে।

বিষয়:

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