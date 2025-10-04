Ajker Patrika
> বিশ্ব
> এশিয়া

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ৩৩
সিঙ্গাপুরে সহজেই মিলবে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ। ছবি: সংগৃহীত
সিঙ্গাপুরে সহজেই মিলবে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ। ছবি: সংগৃহীত

সিঙ্গাপুরে অবকাশ যাপনের সময় দুই যৌনকর্মীর মালপত্র ছিনিয়ে নেওয়া ও হামলার অভিযোগে দুই ভারতীয় যুবক কঠোর সাজার মুখে পড়েছেন। গতকাল শুক্রবার দেশটির আদালত তাঁদের প্রত্যেককে পাঁচ বছর এক মাসের কারাদণ্ড এবং ১২টি বেত্রাঘাতের সাজা দিয়েছেন।

দ্য স্ট্রেটস টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে, অভিযুক্ত অ্যারোক্কিয়াসামি ডাইসন (২৩) এবং রাজেন্দ্রন মাইলারাসন (২৭) ভুক্তভোগীদের ওপর হামলা করে মালপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ স্বীকার করেছেন।

আদালতের নথি থেকে জানা যায়, অ্যারোক্কিয়াসামি এবং রাজেন্দ্রন গত ২৪ এপ্রিল অবকাশ যাপনের জন্য ভারত থেকে সিঙ্গাপুরে যান। দুই দিন পর লিটল ইন্ডিয়া এলাকায় হাঁটার সময় এক ব্যক্তি তাঁদের যৌনকর্মী ভাড়া করতে আগ্রহী কি না জিজ্ঞেস করে। দুই নারীর সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য দেয় ওই ব্যক্তি।

এরপরই অ্যারোক্কিয়াসামি ও রাজেন্দ্রন ওই দুই নারীকে হোটেলে ডেকে নিয়ে মালপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা আঁটেন। ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাঁরা প্রথম নারীর সঙ্গে একটি হোটেল কক্ষে দেখা করার ব্যবস্থা করেন। কক্ষে প্রবেশের পর তাঁরা ভুক্তভোগীর হাত-পা কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলেন, তাঁকে চড়থাপ্পড় মারেন। এরপর তাঁর কাছ থেকে নগদ ২ হাজার সিঙ্গাপুরি ডলার, গয়না, পাসপোর্ট এবং ব্যাংক কার্ড ছিনিয়ে নেন।

এরপর রাত প্রায় ১১টার দিকে তাঁরা অন্য একটি হোটেলে দ্বিতীয় নারীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করেন। তিনি পৌঁছালে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর কাছ থেকে মালপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। রাজেন্দ্রন চিৎকার থামাতে ওই নারীর মুখ চেপে ধরেন। তাঁরা নগদ ৮০০ সিঙ্গাপুরি ডলার, দুটি মোবাইল ফোন এবং পাসপোর্ট ছিনিয়ে নেন। ফিরে না আসা পর্যন্ত নারীকে বাইরে যেতে নিষেধ করে হুমকিও দেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

পরের দিন দ্বিতীয় ভুক্তভোগী আরেক ব্যক্তিকে বিষয়টি জানালে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ অ্যারোক্কিয়াসামি ও রাজেন্দ্রনকে গ্রেপ্তার করে।

শাস্তি কমানোর আবেদনে অভিযুক্ত দুজনই বিচারকের কাছে লঘু শাস্তির জন্য অনুরোধ জানান। তাঁদের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। দোভাষীর মাধ্যমে অ্যারোক্কিয়াসামি বলেন, ‘গত বছর আমার বাবা মারা গেছেন। আমার তিন বোন, যার মধ্যে একজনের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আমাদের কোনো টাকা নেই। এ কারণেই আমরা এই কাজ করেছি।’ রাজেন্দ্রন বলেন, ‘আমার স্ত্রী ও সন্তান ভারতে একা থাকে, তারা আর্থিকভাবে খুব কষ্টে রয়েছে।’

সিঙ্গাপুরের দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডাকাতির সময় আঘাত করার অপরাধে ৫ থেকে ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম ১২টি বেত্রাঘাতের বিধান রয়েছে।

আরও খবর পড়ুন:

বিষয়:

ভারতীয়সিঙ্গাপুরএশিয়াযৌনকর্মী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

কাশির সিরাপে ভারতের দুই রাজ্যে ১১ শিশুর মৃত্যু, বিক্রি নিষিদ্ধ করল তামিলনাড়ু

কাশির সিরাপে ভারতের দুই রাজ্যে ১১ শিশুর মৃত্যু, বিক্রি নিষিদ্ধ করল তামিলনাড়ু

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

ট্রাম্প প্রস্তাবিত গাজা প্রশাসনে থাকবে কট্টর জায়নবাদী ও বিলিয়নিয়ার, নথি ফাঁস

ট্রাম্প প্রস্তাবিত গাজা প্রশাসনে থাকবে কট্টর জায়নবাদী ও বিলিয়নিয়ার, নথি ফাঁস

জেন-জি আন্দোলনে ২২ প্রাণহানি, পদত্যাগ করবেন না মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

জেন-জি আন্দোলনে ২২ প্রাণহানি, পদত্যাগ করবেন না মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট