Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিয়ে ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের বিবৃতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ৪৩
গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে ইয়াল জামির। ছবি: সংগৃহীত
গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে ইয়াল জামির। ছবি: সংগৃহীত

দুই বছর ধরে চলা গাজা যুদ্ধের অবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার মূল কিছু শর্ত মেনে নিতে রাজি হয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। হামাসের এই আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার পরপরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইসরায়েলকে অবিলম্বে গাজায় বোমাবর্ষণ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশের পরপরই ইসরায়েলি সেনাপ্রধান ইয়াল জামির, দেশটির সশস্ত্র বাহিনীকে অভিযান বন্ধ ও জিম্মি মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধ শেষ করে বন্দীদের মুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব নিয়ে হামাস ও ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর নতুন পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। তারা জানিয়েছে, সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াল জামির শীর্ষ জেনারেলদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এতে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ মূল্যায়ন করা হয়।

সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশে সেনাপ্রধান ইসরায়েলি বাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ অনুযায়ী বন্দীদের মুক্ত করার কাজ বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিতেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

২০ দফায় শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি দিল হামাস, ইসরায়েলকে বোমা হামলা বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের২০ দফায় শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি দিল হামাস, ইসরায়েলকে বোমা হামলা বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব গাজা নগরীর দখল নেওয়ার অভিযান আপাতত বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। এর পরিবর্তে প্রতিরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে। এতে জোর দিয়ে বলা হয়, সেনাদের নিরাপত্তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডে সেনাদের সুরক্ষায় সেনাবাহিনীর সব সক্ষমতা কাজে লাগানো হবে।

সেনাপ্রধান আরও উল্লেখ করেন, চলমান পরিস্থিতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই সব বাহিনীকে সতর্কতা ও প্রস্তুতি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি যে কোনো হুমকি দ্রুত মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তার কথাও স্পষ্ট করে দেন তিনি।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাযুদ্ধডোনাল্ড ট্রাম্পফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুধু ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি

তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা ‘অপরিবর্তিত’

ন্যাটোকে ভাঙতে ধূসর খেলায় নেমেছেন পুতিন, দরকার তিন ব্যর্থতা

খাদ্যের ধরন পাল্টে বছরে দেড় কোটি মানুষ বাঁচানো সম্ভব: গবেষণা

মুরগি খুঁজতে গিয়ে কলহ, প্রতিবেশী যুবকের বঁটির কোপে নারী নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

জেন–জি আন্দোলনে ২২ প্রাণহানি, পদত্যাগ করবেন না মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

জেন–জি আন্দোলনে ২২ প্রাণহানি, পদত্যাগ করবেন না মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

গাজায় অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিয়ে ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের বিবৃতি

গাজায় অভিযান বন্ধের নির্দেশ দিয়ে ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের বিবৃতি

২০ দফায় শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি দিল হামাস, ইসরায়েলকে বোমা হামলা বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের

২০ দফায় শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি দিল হামাস, ইসরায়েলকে বোমা হামলা বন্ধের নির্দেশ ট্রাম্পের

রাজা হলে বদলে দেব রাজতন্ত্র

রাজা হলে বদলে দেব রাজতন্ত্র