নেপালে জেন-জি বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মঙ্গলবার বিক্ষোভকারীরা রাজধানী কাঠমান্ডুর ফেডারেল পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করে। এ সময় তাঁরা ভবনটিতে অগ্নিসংযোগ করেন। ছবি: সংগৃহীত
মঙ্গলবার বিক্ষোভকারীরা রাজধানী কাঠমান্ডুর ফেডারেল পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করে। এ সময় তাঁরা ভবনটিতে অগ্নিসংযোগ করেন। ছবি: সংগৃহীত

নেপালে চলমান বিক্ষোভে আরও একজন নিহত হয়েছেন। এতে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২২-এ। এর মধ্যে গতকাল সোমবারের বিক্ষোভেই প্রাণ হারায় অন্তত ১৯ জন।

দেশটির সিভিল সার্ভিস হাসপাতালের পরিচালক বিবিসিকে জানান, মঙ্গলবারের বিক্ষোভে আহত হয়ে ২০৯ জনকে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ১৮৬ জনকে চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল ট্রমা সেন্টারের প্রধান ডা. বাদ্রি রিজাল জানিয়েছেন, শুধু তাদের হাসপাতালে মঙ্গলবার অন্তত ৪০ জন আহতকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

দেশজুড়ে জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভে হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, যা নেপালের রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও অস্থিরতা তৈরি করছে।

নিহতবিক্ষোভনেপাল
