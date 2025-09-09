নেপালে জেন-জি বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নেপালে চলমান বিক্ষোভে আরও একজন নিহত হয়েছেন। এতে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২২-এ। এর মধ্যে গতকাল সোমবারের বিক্ষোভেই প্রাণ হারায় অন্তত ১৯ জন।
দেশটির সিভিল সার্ভিস হাসপাতালের পরিচালক বিবিসিকে জানান, মঙ্গলবারের বিক্ষোভে আহত হয়ে ২০৯ জনকে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ১৮৬ জনকে চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
ন্যাশনাল ট্রমা সেন্টারের প্রধান ডা. বাদ্রি রিজাল জানিয়েছেন, শুধু তাদের হাসপাতালে মঙ্গলবার অন্তত ৪০ জন আহতকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
দেশজুড়ে জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভে হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, যা নেপালের রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও অস্থিরতা তৈরি করছে।
নেপালে চলমান বিক্ষোভে আরও একজন নিহত হয়েছেন। এতে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২২-এ। এর মধ্যে গতকাল সোমবারের বিক্ষোভেই প্রাণ হারায় অন্তত ১৯ জন।
দেশটির সিভিল সার্ভিস হাসপাতালের পরিচালক বিবিসিকে জানান, মঙ্গলবারের বিক্ষোভে আহত হয়ে ২০৯ জনকে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ১৮৬ জনকে চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
ন্যাশনাল ট্রমা সেন্টারের প্রধান ডা. বাদ্রি রিজাল জানিয়েছেন, শুধু তাদের হাসপাতালে মঙ্গলবার অন্তত ৪০ জন আহতকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
দেশজুড়ে জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভে হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, যা নেপালের রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও অস্থিরতা তৈরি করছে।
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর কোটেশ্বরে ভয়াবহ সহিংসতায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, আত্মসমর্পণের পরও আন্দোলনকারীরা তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন।৩৭ মিনিট আগে
দোহায় ইসরায়েলি হামলায় কোনো ক্ষতি হয়নি হামাস নেতাদের। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য সুহাইল আল-হিন্দি আল জাজিরাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
নেপালে চলমান বিক্ষোভ ও সহিংস পরিস্থিতির মধ্যে সেনাবাহিনী কঠোর অবস্থান নিয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়—যদি সহিংস কর্মকাণ্ড, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকে, তবে রাত ১০টা (স্থানীয় সময়) থেকে সেনাসহ সব নিরাপত্তা সংস্থা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে বাধ্য হবে।১ ঘণ্টা আগে
জেনারেশন জেড নেতৃত্বাধীন সহিংস বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নেপালের দুটি জেলায় বড় ধরনের কারাগার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শত শত বন্দী পালিয়ে গেছে বলে সরকারি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।১ ঘণ্টা আগে