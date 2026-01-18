Ajker Patrika
ইউরোপ

দীর্ঘ ২৫ বছর আলোচনার পর ইইউ-মার্কোসুর ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শনিবার প্যারাগুয়েতে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এবং মার্কোসুরভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে
শনিবার প্যারাগুয়েতে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এবং মার্কোসুরভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিরা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

দীর্ঘ ২৫ বছরের আলোচনার পর অবশেষে আলোর মুখ দেখল ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্যিক জোট মার্কোসুরের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। গতকাল শনিবার প্যারাগুয়েতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এবং মার্কোসুরভুক্ত দেশগুলোর (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে) প্রতিনিধিরা এতে স্বাক্ষর করেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তিটি ৭০০ মিলিয়ন মানুষের একটি বিশাল বাজারকে একত্রিত করবে এবং দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করবে। এই চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্টানে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন বলেন, ‘এই চুক্তি বিশ্বে একটি শক্তিশালী বার্তা দিচ্ছে। আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদের বদলে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব এবং শুল্কের বদলে স্বচ্ছ বাণিজ্যকে বেছে নিয়েছি।’

২০২৪ সালে এই দুই ব্লকের মধ্যকার বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১১১ বিলিয়ন ইউরো। নতুন চুক্তির ফলে এই পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা বলেন, ‘বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে, তখন এই চুক্তি আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং নিজেদের মূল্যবোধ রক্ষা করতে সাহায্য করবে।’

তবে চুক্তিটি সই হলেও ইউরোপের ভেতরে বিশেষ করে ফ্রান্সের কৃষকেরা এর তীব্র বিরোধিতা করছেন। তাঁদের ভয়, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সস্তায় মাংস ও কৃষি পণ্য ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করলে স্থানীয় কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

এছাড়া আমাজন বন উজাড় করে উৎপাদিত পণ্য ইউরোপে আসার সম্ভাবনা নিয়ে পরিবেশবাদীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে ভন ডার লিয়েন আশ্বস্ত করেছেন, চুক্তিতে পরিবেশ রক্ষা ও ন্যায্য বাণিজ্যের কঠোর শর্তাবলী রয়েছে।

গ্রিনল্যান্ড না দেওয়ায় ইউরোপের ৮ দেশের ওপর শুল্ক বসালেন ট্রাম্পগ্রিনল্যান্ড না দেওয়ায় ইউরোপের ৮ দেশের ওপর শুল্ক বসালেন ট্রাম্প

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুই ইনাসিও লুলা দা সিলভা নিজে প্যারাগুয়েতে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। তিনি এই চুক্তিকে ব্রাজিলের বাজার বৈচিত্র্যকরণের একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন। উল্লেখ্য, ব্রাজিল বর্তমানে ভারত, কানাডা ও ভিয়েতনামের সঙ্গেও বাণিজ্য বাড়ানোর আলোচনা চালাচ্ছে।

এদিকে যেদিন এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো, সেদিন সকালেই (স্থানীয় সময়) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে ইউরোপের ৮টি দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সালে গঠিত এই ব্লকটি আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং উরুগুয়েকে নিয়ে গঠিত। বলিভিয়া এর পূর্ণ সদস্য হলেও বর্তমানে ভেনেজুয়েলার সদস্যপদ স্থগিত অবস্থায় রয়েছে। এটি মূলত দক্ষিণ আমেরিকার একটি কাস্টমস ইউনিয়ন।

বিষয়:

ব্রাজিলআর্জেন্টিনাইউরোপীয় ইউনিয়নআমেরিকাশুল্কভেনেজুয়েলাপ্যারাগুয়েচুক্তিউরুগুয়েডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রদক্ষিণ আফ্রিকাইউরোপবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ পরিবর্তনে রাজি ‘না’ আয়ারল্যান্ড

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

১০০ কোটি ডলার দিলেই কেবল মিলবে ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের সদস্যপদ

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

সম্পর্কিত

দীর্ঘ ২৫ বছর আলোচনার পর ইইউ-মার্কোসুর ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি

দীর্ঘ ২৫ বছর আলোচনার পর ইইউ-মার্কোসুর ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি

করাচিতে শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু

করাচিতে শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু

ইয়ং ফর্টিজ: মিলেনিয়ালদের বিদ্রূপ করতে জেন-জির নতুন ভাষা

ইয়ং ফর্টিজ: মিলেনিয়ালদের বিদ্রূপ করতে জেন-জির নতুন ভাষা

ইরানে বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫০০০, স্বীকার করল কর্তৃপক্ষ

ইরানে বিক্ষোভে নিহত অন্তত ৫০০০, স্বীকার করল কর্তৃপক্ষ