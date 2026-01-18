করাচিতে শপিং মলে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পাকিস্তানের করাচি শহরের অন্যতম ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা এম এ জিন্নাহ রোডের গুল প্লাজা শপিং মলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। শনিবার গভীর রাতে শুরু হওয়া এই আগুন আজ রোববার দুপুরে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঘন ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে অধিকাংশ নিহতের ঘটনা ঘটেছে। দগ্ধ অন্তত ২০ জনকে করাচির সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
বার্তা সংস্থা এএফপি স্থানীয় পুলিশ ও উদ্ধারকারীদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শপিং মলের নিচতলার একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তা পুরো কমপ্লেক্সে ছড়িয়ে পড়ে।
শপিং মলটিতে প্রায় ১ হাজার ২০০টি দোকান রয়েছে। নিচতলার প্রায় সব দোকান ও গুদাম ভস্মীভূত হয়েছে। আগুনের তীব্রতায় বহুতল ভবনটির একটি বড় অংশ ধসে পড়েছে। ফলে ভেতরে আরও মানুষ আটকা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
করাচির মেয়র মুর্তজা ওহাব জানান, আগুন নেভাতে গিয়ে ফোরকান নামে একজন উদ্ধারকর্মী নিহত হয়েছেন।
গার্ডেন সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসার মহসিন রাজা জানান, প্রাথমিক তদন্তে শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ভবনের ভেতরে পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন বা অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা না থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটি অনেক পুরোনো হওয়ায় বর্তমানে এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং যেকোনো সময় পুরো কাঠামো ধসে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।
এ মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এবং প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহায়তা এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে সিন্ধু সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। সিন্ধু প্রদেশের গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
দীর্ঘ ২৫ বছরের আলোচনার পর অবশেষে আলোর মুখ দেখল ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্যিক জোট মার্কোসুরের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। গতকাল শনিবার প্যারাগুয়েতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এবং মার্কোসুরভুক্ত দেশগুলোর (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে)১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার এই বাসিন্দা অবাক হয়ে দেখেন, তাঁর বয়সী পুরুষেরা ইন্টারনেটে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছেন। জেন-জি এবং তুলনামূলক তরুণ মিলেনিয়ালদের ফ্যাশন অনুকরণ করার জন্যই তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের সরকারবিরোধী বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে জানিয়েছেন দেশটির এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। আজ রোববার রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ ভয়াবহ পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তবে ওই কর্মকর্তা তাঁর নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইয়োয়েরি মুসেভেনির সমর্থকদের কাছে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে তাঁর বিপুল বিজয় ৪০ বছরের শাসনেরই এক ধরনের স্বীকৃতি। নির্বাচনে তিনি পেয়েছেন ৭২ শতাংশ ভোট। এটি তাঁর সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ভোটের কাছাকাছি। ১৯৯৬ সালে উগান্ডার প্রথম সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি পেয়েছিলেন ৭৪ শতাংশ ভোট।৩ ঘণ্টা আগে