অবশেষে রোনালদো-জর্জিনার বাগদান, অবিশ্বাস্য দামের আংটি উপহার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তাঁর দীর্ঘদিনের বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে বাগদান সেরেছেন। সম্প্রতি জর্জিনা তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে বাগদানের খবর নিশ্চিত করেছেন। ছবিতে রোনালদোর দেওয়া বিশাল আকারের হিরার আংটি দেখিয়েছেন তিনি। ছবিতে দেখা যায়, রোনালদোও তাঁর পাশে রয়েছেন।
সামাজিক মাধ্যমে আংটির ছবিটি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই এর দাম নিয়ে শুরু হয় জল্পনা। বিভিন্ন গয়না বিশেষজ্ঞ এর দাম অনুমান করতে শুরু করেন। আংটিটি দেখতে প্রায় ৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং এর কেন্দ্রে একটি ডিম্বাকৃতির বিশাল হিরা রয়েছে। দুপাশে আরও দুটি ছোট হিরা বসানো।
গয়না বিশেষজ্ঞ ব্রায়নি রেমন্ডের মতে, মূল ডিম্বাকৃতির হিরাটির ওজন ২৫ থেকে ৩০ ক্যারেটের মধ্যে হতে পারে। অন্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি অন্তত ১৫ ক্যারেটের। গয়নার প্রতিষ্ঠান ফ্রাঙ্ক ডার্লিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা কেগান ফিশার জানিয়েছেন, আংটির পাশের দুটি হিরা সম্ভবত ১ ক্যারেট করে।
হিরার আকার ও মান বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা আংটির দাম ২ থেকে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১৬.৮ কোটি থেকে ৪২ কোটি টাকা) পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। লরেল ডায়মন্ডসের লরা টেইলর বলেছেন, আংটিটির সর্বনিম্ন দাম ২ মিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, রেয়ার ক্যারেটের সিইও অজয় আনন্দ এর দাম ৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন।
জর্জিনা তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে রোনালদোর ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘হ্যাঁ, আমি রাজি। এই জীবনে এবং আমার সব জীবনে।’
রোনালদো ও জর্জিনা ২০১৬ সাল থেকে ডেট করছেন। মাদ্রিদে গুচির একটি শোরুমে কাজ করার সময় তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়। ২০১৭ সালে জুরিখে ‘বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস’-এ একসঙ্গে উপস্থিত হয়ে তাঁরা সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন।
এই জুটির তিনটি সন্তান রয়েছে—আলানা মার্টিনা, বেলা এসমেরালদা এবং অ্যাঞ্জেল। অ্যাঞ্জেল জন্মের পরেই মারা যায়। এ ছাড়া, রোনালদোর আগের সম্পর্ক ও সারোগেসির মাধ্যমে আরও তিনটি সন্তান রয়েছে।
