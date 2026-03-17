ইতিহাস জমা রাখল নাইজেরিয়া

উত্তর মেরুর কাছাকাছি বরফে ঢাকা দ্বীপপুঞ্জ ভালবার্ড। এই অঞ্চলটিতে সাধারণত বরফ, অন্ধকার আর নীরবতার রাজত্ব। কিন্তু সেখানেই এখন জায়গা করে নিয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার গ্রামীণ মানুষের গল্প, সংস্কৃতি ও ইতিহাস। ‘বিশ্বের স্মৃতি’ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আর্কটিকের গভীরে অবস্থিত ‘আর্কটিক ওয়ার্ল্ড আর্কাইভে’ আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জমা দিয়েছে নাইজেরিয়া।
একটি পরিত্যক্ত কয়লাখনির প্রায় ৩০০ মিটার গভীরে অবস্থিত এই সংরক্ষণাগারটি তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে, যেখানে ঠান্ডা, অন্ধকার ও শুষ্ক পরিবেশ তথ্য সংরক্ষণের জন্য আদর্শ। এখানে সংরক্ষিত হয় বিশেষ ধরনের ডিজিটাল ফিল্ম (Piql), যার স্থায়িত্ব প্রায় দুই হাজার বছর পর্যন্ত। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নাইজেরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দলিল এই ভান্ডারে জমা দেয়।
এই প্রকল্পের অনুপ্রেরণা এসেছে কাছেই অবস্থিত ‘ভালবার্ড গ্লোবাল সিড ভল্ট’ থেকে। ভবিষ্যৎ দুর্যোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসেবে ওই ভল্টে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ১০ লাখের বেশি বীজ সংরক্ষিত রয়েছে। একইভাবে, আর্কটিক ওয়ার্ল্ড আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হচ্ছে মানবজাতির জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার নিদর্শন—যাকে বলা হচ্ছে ‘বিশ্বের স্মৃতি’।
২০১৭ সালে নরওয়ের একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই আর্কাইভ চালু হয়। বর্তমানে ৩৭টি দেশের নানা প্রতিষ্ঠান এখানে তাদের দলিল জমা দিয়েছে। এর মধ্যে ভ্যাটিকান লাইব্রেরি এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাও রয়েছে। সংরক্ষিত উপাদানের মধ্যে যেমন আছে সুরকার ফ্রেডেরিক চোপিনের পাণ্ডুলিপি, তেমনি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের বিলীনপ্রায় দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে কাজ করা আলোকচিত্রী ক্রিশ্চিয়ান ক্লাওয়ার্সের আলোকচিত্র।
নাইজেরিয়ার জমা দেওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, শিল্পকলা এবং বিভিন্ন সৃজনশীল খাতের আর্কাইভ। দেশটির ১২টি প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে অংশ নেয়—যার মধ্যে রয়েছে আর্ট গ্যালারি, জাদুঘর, লাইব্রেরি এবং গবেষণা সংস্থা।
নাইজেরিয়ার উদ্যোগের মূল উদ্যোক্তা ইতিহাসবিদ এমেকা কিজোর। তিনি ২০২২ সালে Piql-এর আফ্রিকা শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে।
তবে এই উদ্যোগের পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা কাজ করছে—আফ্রিকার বহু দেশের মতো নাইজেরিয়াতেও লাইব্রেরি ও আর্কাইভগুলো পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে দুর্বল। ফলে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। গবেষক চিমা কোরিয়েহ জানান, ১৯৬০ সালের পর থেকে অনেক সরকারি নথিই আর সংরক্ষিত নেই।
এদিকে, একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৩ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ইন্টারনেটের ৩৮ শতাংশ ওয়েবপেজ হারিয়ে গেছে। অর্থাৎ ডিজিটাল তথ্যও নিরাপদ নয়। এই প্রেক্ষাপটে দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য আর্কটিক ওয়ার্ল্ড আর্কাইভ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান হিসেবে দেখা দিচ্ছে।
Piql ফিল্মে তথ্য সংরক্ষণ ব্যয়বহুল—প্রতি রিলে প্রায় ৯ হাজার ইউরো। তারপরও ২০২৫ সালে এই আর্কাইভ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়, যাতে আর্থিকভাবে দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলোকেও সহায়তা করা যায়। ইতিমধ্যে ইউনেসকোর সঙ্গে যৌথভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী দলিল সংরক্ষণের কাজও শুরু হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি শুধু তথ্য সংরক্ষণ নয়—বরং একটি জাতির নিজের ইতিহাস ও পরিচয় পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা।
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কাউন্টারটেররিজম সেন্টারের (এনটিসি) প্রধান জো কেন্ট পদত্যাগ করেছেন। ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েলি যুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি এ পদত্যাগ করেন।২ ঘণ্টা আগে
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন—এমন দাবি উঠে এসেছে একটি ফাঁস হওয়া অডিও বার্তায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঠিক আগে তিনি ‘বাগানে কিছু কাজ আছে’ বলে বাইরে বেরিয়ে যান আর সেই সময়ই তাঁর পরিবারের ওপর ভয়াবহ হামলার আঘাতটি আসে।২ ঘণ্টা আগে
ইরানে চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একটি হৃদয়বিদারক ছবি বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছে। ছবিতে দেখা যায়, সারি সারি নতুন খোঁড়া কবর—একটি ছোট শহরের কবরস্থানে শতাধিক স্কুলছাত্রীর দাফনের প্রস্তুতি চলছে। বলা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল হামলায় নিহত এসব কিশোরীর জন্যই খোঁড়া হয়েছে এই কবরগুলো।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। আসনটিতে পেশায় পরিচারিকা এক নারীকে প্রার্থী করেছে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এমনকি সদ্য প্রকাশিত ভোটার তালিকায় ওই নারী এখনো ভোটারই হননি। তালিকায় তাঁর নাম কলিতা মাজির পাশে লেখা...৪ ঘণ্টা আগে