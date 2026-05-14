চীন

২০০টি বোয়িং বিমান অর্ডার করেছেন সি চিনপিং—ট্রাম্পের দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চীন সফরে সি চিনপিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: বিবিসি

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাতা কোম্পানি বোয়িং থেকে ২০০টি বিমান কেনার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বর্তমানে তিনি চীন সফরে রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৪ মে) চীন থেকেই ফক্স নিউজকে একটি সাক্ষাৎকার দেন ট্রাম্প। সঞ্চালক শন হ্যানিটির সঙ্গে ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আজ তিনি (সি চিনপিং) যেটিতে রাজি হয়েছেন, তা হলো ২০০টি বিমান অর্ডার করা।’

তিনি আরও বলেন, ‘বোয়িং—২০০টি বড় আকারের বিমান। এটা অনেক বড় সংখ্যক অর্ডার, যার মানে অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হবে।’

ট্রাম্প জানান, বোয়িং শুরুতে তুলনামূলকভাবে ছোট একটি অর্ডারের আশা করেছিল। তিনি বলেন, ‘বোয়িং ১৫০টি দিতে চেয়েছিল, তিনি (সি) ২০০টি পাচ্ছেন।’

ট্রাম্পের মতে, সি চিনপিংয়ের এই বক্তব্যকে তিনি একটি বাস্তব ক্রয়-প্রতিশ্রুতি হিসেবেই দেখছেন।

এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক এবং বিমান শিল্পে সম্ভাব্য বড় ধরনের অর্ডার নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন ট্রাম্প। পরে তিনি চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

এই সফরে ট্রাম্পের সঙ্গে চীনে গেছেন কয়েকজন শীর্ষ মার্কিন করপোরেট নির্বাহী। চীনের সঙ্গে বিভিন্ন অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যেই তাঁদের অংশগ্রহণ। সফরসঙ্গীদের মধ্যে রয়েছেন ইলন মাস্ক ও এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং।

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

