পেট ঠান্ডা রাখতে পারে যে সবজিগুলো

প্রচণ্ড এই গরমে জনজীবন ওষ্ঠাগত। আবার গরমের কারণে অনেকে পেটের সমস্যার সম্মুখীন হয়। গ্রীষ্মের দাবদাহে শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং পরিপাকতন্ত্রের কার্যকারিতা ধীর হয়ে আসে। এর ফলে পেট ভারী লাগা, বদহজম, অ্যাসিডিটি এবং পেট ফাঁপার মতো বিভিন্ন অস্বস্তি দেখা দেয়। এই সময়ে শরীর ভেতর থেকে শীতল ও সতেজ রাখতে এবং হজমপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে কিছু নির্দিষ্ট সবজি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
শসা: এতে ৯৫-৯৬ শতাংশ পানি থাকে। এটি শরীর চমৎকারভাবে হাইড্রেটেড বা জলসিক্ত রাখে। এতে থাকা উচ্চ আঁশ বা ফাইবার ও সিলিকা বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া অ্যাসিডিটি এবং ফোলাভাব কমায়।
লাউ: গ্রীষ্মকালীন সবজি হিসেবে লাউ অন্যতম সেরা। এতে ৯৬ শতাংশ পানি থাকে, যা পেট ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি পাকস্থলীর আস্তরণ শান্ত করে এবং শরীর ডিটক্সিফাই বা দূষণমুক্ত করতে সাহায্য করে। এটি সহজে হজম হয়।
ঝিঙে: পানি ও ভিটামিন এ এবং সি-সমৃদ্ধ এই সবজি অত্যন্ত হালকা। এটি হজমপ্রক্রিয়া সহজ করতে এবং গরমের দিনে পেট স্বস্তিতে রাখতে দারুণ উপকারী।
টমেটো: এতে প্রচুর পানি ও লাইকোপেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এটি গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমেও পাকস্থলী হালকা ও ঠান্ডা রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
সবুজ শাকসবজি: পাতাযুক্ত সবুজ সবজিতে প্রচুর পানি ও আঁশ থাকে। ভারী সবজির তুলনায় এগুলো খুব সহজে হজম হয় এবং গরমে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করে পেট পরিষ্কার রাখে।
গরমের দিনে তৈলাক্ত, মসলাদার কিংবা প্রক্রিয়াজাত খাবার হজম করতে শরীরের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়, যা পেটের অস্বস্তি বাড়িয়ে দেয়। এই হাইড্রেটিং ও আঁশযুক্ত সবজিগুলো পরিপাকতন্ত্র পরিষ্কার ও হালকা রাখে। ফলে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং কোনো ধরনের হজমজনিত সমস্যা ছাড়াই গরমের দিনগুলোতে সুস্থ ও প্রাণবন্ত থাকা সম্ভব হয়।
সূত্র: হেলথ লাইন
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