Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য
> স্বাস্থ্য টিপস

কোন সময় চিয়া সিড খাবেন না

ফিচার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চিয়া সিডের পানি খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। কখন খাবেন, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর। অনেকে ক্ষুধা দমন করার জন্য চিয়া সিডের পানি খান। সন্ধ্যায় পান করলে রাতে ঘুমানোর আগে ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে, যদি অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকেন এবং সত্যিই ক্ষুধার্ত হন, তবে শুধু চিয়া সিডের পানি খাওয়ার চেয়ে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে শরীরকে শক্তি জোগানোই ভালো।

আমরা জানি, চিয়া সিডের পানির অনেক উপকারিতা রয়েছে। তবে এটি খাওয়ার সময় শরীরের প্রতিক্রিয়ার ওপর বড় প্রভাব ফেলে। দিনের একেবারে শেষে; বিশেষ করে ঘুমানোর ঠিক আগে চিয়া সিডের পানি খাওয়া ভালো নয়। কারণ, চিয়া সিডে প্রচুর আঁশ থাকে, যা শোয়ার আগে খেলে ফোলা ভাব, গ্যাস বা হজমের সমস্যা হতে পারে। এ ধরনের হজমপ্রক্রিয়া ঘুমাতে অসুবিধা তৈরি করতে পারে। শরীরকে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করায় দিনের শক্তির ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারে।

এ ছাড়া ভারী খাবারের ঠিক আগে চিয়া সিডের পানি খাওয়াও এড়ানো উচিত। কারণ, এটি পেট ফোলায় এবং ক্ষুধা দমন করে, যা প্রথমে ভালো মনে হলেও সুষম খাবার খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি শোষণে বাধা দিতে পারে।

চিয়া সিডের পানি সকালবেলা বা ব্যায়ামের আগে খাওয়া ভালো। তখন শরীর শক্তি, পানিশূন্যতা রোধ এবং হজমের সুবিধা—সবকিছু ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে। সময়ের দিকে খেয়াল রাখলে সহজে চিয়া সিডের পানির উপকারিতা উপভোগ করতে পারবেন কোনো রকম অস্বস্তি ছাড়াই।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণস্বাস্থ্য টিপসস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুধু ডিজিএফআইয়ের লোগোর সঙ্গে মিল থাকায় শাপলা না দেওয়া বৈষম্যমূলক: এনসিপি

তোফায়েল আহমেদের শারীরিক অবস্থা ‘অপরিবর্তিত’

ন্যাটোকে ভাঙতে ধূসর খেলায় নেমেছেন পুতিন, দরকার তিন ব্যর্থতা

খাদ্যের ধরন পাল্টে বছরে দেড় কোটি মানুষ বাঁচানো সম্ভব: গবেষণা

শিগগির প্রতি আসনে একজন প্রার্থীকে ‘সবুজসংকেত’ দেবে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

কোন সময় চিয়া সিড খাবেন না

কোন সময় চিয়া সিড খাবেন না

বিনা রোগে মৃত্যুর ৫৪ শতাংশই অবহেলিত জনস্বাস্থ্য সমস্যায়

বিনা রোগে মৃত্যুর ৫৪ শতাংশই অবহেলিত জনস্বাস্থ্য সমস্যায়

খাদ্যের ধরন পাল্টে বছরে দেড় কোটি মানুষ বাঁচানো সম্ভব: গবেষণা

খাদ্যের ধরন পাল্টে বছরে দেড় কোটি মানুষ বাঁচানো সম্ভব: গবেষণা

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে মৃত্যু নেই, হাসপাতালে ২৬৩

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে মৃত্যু নেই, হাসপাতালে ২৬৩