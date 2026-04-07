হামে ও উপসর্গ নিয়ে আরও ১১ শিশুর মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ০২
খুলনার হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগী। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশে হামে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময় উপসর্গ নিয়ে ১০ শিশু মারা গেছে।

আজ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত এক শিশুর মৃত্যু হলেও হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ শিশুর। এছাড়া নতুন করে হাম শনাক্ত হয়েছে ২২৪ শিশুর। এছাড়া উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে ১২৩৬ শিশুর।

এ নিয়ে দেশে ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাম আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২১ শিশুর। আর একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে ১২৮ শিশুর মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

এছাড়া হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি ২৫৬ শিশু ভর্তি হয়েছে ঢাকার হাসপাতালগুলোতে। সবচেয়ে কম ১৫ শিশু ভর্তি হয়েছে ময়মনসিংহে।

