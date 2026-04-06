২৪ ঘণ্টায় হাম ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) অতিসংক্রামক রোগ হামে আক্রান্ত হয়ে আরও দুই শিশু মারা গেছে। একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় হামের হালনাগাদ করা এ তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত সারা দেশে ১১৮টি শিশু হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে। একই সময়ে হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ২০টি শিশু।
গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ২৮২টি শিশুর। একই সময়ে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ১৮০ জনের।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া শিশুরা সবাই ঢাকার। এই সময়ে ‘সন্দেহজনক হাম’ নিয়ে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে ঢাকা বিভাগে। বিভাগটিতে ২৩৮টি শিশু সন্দেহজনক হাম নিয়ে ভর্তি হয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে রাজশাহী ৯১, চট্টগ্রাম ৮৭, খুলনা ৬৩, সিলেট ৩৭, রংপুর ৩০, ময়মনসিংহ ২২ ও বরিশাল ২৯ জন।
সন্দেহজনক হাম নিয়ে ভর্তি রোগীদের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতাল থেকে ৬১৪টি শিশু ছুটি পেয়েছে। যার মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২৮৫ ও চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি।
হামের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় দেশের ৩০টি উপজেলায় হটস্পট নির্ধারণ করে গতকাল রোববার থেকে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়।
