সকালের খাবার যেভাবে পুষ্টিকর ও দীর্ঘস্থায়ী করবেন

সকালে স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়েছেন, অথচ বেলা ১১টা পর্যন্ত পেট ভরা না-ও থাকতে পারে। এর মূল কারণ, খাবারের ধরন নয়; সঠিক পুষ্টি উপাদানের অভাব। যখন সকালের খাবারে শোধিত কার্বোহাইড্রেট ও চিনি বেশি থাকে এবং প্রোটিন, ফাইবার ও উপকারী চর্বি কম থাকে, তখন খাবার দ্রুত হজম হয়ে যায় এবং খিদে পায়। মনে রাখবেন, ক্ষুধা লাগার পেছনে ঘুম, কায়িক শ্রম বা মেটাবলিজমও ভূমিকা রাখে। তাই সকালের খাবারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেওয়া এবং পরবর্তী খাবার পর্যন্ত সুন্দরভাবে শক্তি জোগানো।
সকালের নাশতায় মূলত তিনটি উপাদান নিশ্চিত করুন—
সূত্র: হেলথ লাইন
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