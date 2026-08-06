Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

হামের উপসর্গে মৃত্যু আরও ৬, মোট ৮৬০

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৪১
হামের উপসর্গে মৃত্যু আরও ৬, মোট ৮৬০
ফাইল ছবি

দেশে গত এক দিনে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজন ঢাকা বিভাগে এবং দুজন সিলেট বিভাগে মারা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশে হামে আক্রান্ত হয়ে ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরও ৭৬৪ জন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬০ জনে।

হামের উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এরপর রয়েছে সিলেট বিভাগ, যেখানে মারা গেছে ১১৭ জন। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগে ৯১, ময়মনসিংহে ৭১, চট্টগ্রামে ৬১, বরিশালে ৪৫, খুলনায় ৩২ এবং রংপুর বিভাগে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত) দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ৭৩৩ জন চিকিৎসা নিতে যায়। তাদের মধ্যে ৬৪৫ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিভাগভিত্তিক ভর্তি রোগীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২২৭ জন, চট্টগ্রামে ২১১ জন, সিলেটে ৭৪ জন, বরিশালে ৫৬ জন, ময়মনসিংহে ৩৩ জন, খুলনায় ১৮ জন, রাজশাহীতে ১৬ জন এবং রংপুর বিভাগে ১০ জন রয়েছে।

গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৬৩৮ জন হাসপাতালে গেছে। তাদের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৮৭৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৫৮৭ জন।

এদিকে গত এক দিনে আরও ৮৫ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ৭৪০ জনের নমুনা পরীক্ষায় হামের সংক্রমণ নিশ্চিত হয়েছে।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরউপসর্গহাম
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