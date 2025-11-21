প্রাণ কাড়লেও আগ্রাসী বিজ্ঞাপনের কমতি নেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বজুড়ে জনসাধারণের খাদ্যতালিকায় যুক্ত হচ্ছে অতি প্রক্রিয়াজাত খাবার (আলট্রা প্রসেসড ফুড)। আর এতে বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি। ঝুঁকি বাড়ছে দীর্ঘমেয়াদি রোগ, স্থূলতা এবং অকাল মৃত্যুর। এ নিয়ে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ৪৩ পুষ্টিবিদ নতুন একটি গবেষণা প্রকাশ করেছেন। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এ ধরনের খাদ্য ব্যবসায়ীরা ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছেন এবং বিপুল মুনাফা করছেন। আর এতে বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি।
মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, পুষ্টিবিদদের এই গবেষণায় সাহায্য করেছে জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গবেষণাটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যবিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত হয়েছে গত মঙ্গলবার। এই গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, ১৯৬২ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত খাদ্যশিল্প থেকে মুনাফা এসেছে ২ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর অর্ধেক এসেছে অতি প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে। শুধু তালিকাভুক্ত নামী প্রতিষ্ঠান থেকে এই মুনাফা এসেছে।
বিবিসির খবরে প্রকৃতি থেকে পাওয়া, প্রক্রিয়াজাত এবং অতি প্রক্রিয়াজাত খাবারের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হয়েছে। মূলত অতি প্রক্রিয়াজাত খাবার কীভাবে তৈরি হচ্ছে, সেটা বোঝাতেই এই তালিকা দিয়েছে তারা। এতে বলা হচ্ছে, প্রকৃতি থেকে সবজি কিংবা মাছ-মাংস পাওয়া যাচ্ছে। এর সঙ্গে তেল, মসলা যুক্ত করে রান্না করা হচ্ছে একধরনের খাবার। আবার এমন খাবারকে প্রসেস করে যে ‘রেডি মিল’ তৈরি করা হচ্ছে, রেস্তোরাঁয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে অতি প্রক্রিয়াজাত খাবার। বিবিসি বলছে, এই তালিকায় রয়েছে দোকানে পাওয়া পাউরুটি, চিপস, কেক, বিস্কুট, বিভিন্ন ধরনের কোল্ড ড্রিংকস, সসেজ, ইনস্ট্যান্ট স্যুপ, আইসক্রিম।
এ প্রসঙ্গে ব্রাজিলের সাও পাওলো ইউনিভার্সিটির স্কুল অব পাবলিক হেলথের অধ্যাপক কার্লোস অগাস্টো মন্টেইরো বলেন, আমরা গবেষণায় এটা পেয়েছি, অতি প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার প্রবণতা বিশ্বজুড়ে বাড়ছে। আর বিশ্বের প্রভাবশালী এবং বড় খাবারের প্রতিষ্ঠানগুলো এমন খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। তাঁর মতে, অতীতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলক কম প্রক্রিয়াজাত খাবার বিক্রি করত। তবে সেই অবস্থা থেকে প্রতিষ্ঠানগুলো বেরিয়ে এসেছে উচ্চ মুনাফার জন্য। এখন তারা এই মুনাফার ধারা টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন দেশ দেনদরবার করছে, যাতে কোনো দেশের সরকার এমন কোনো স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ না করে, যাতে তাদের ব্যবসা মার খায়। অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর খাবার নিশ্চিত করার জন্য সরকার যাতে কোনো নীতি গ্রহণ না করে, সে জন্য দেনদরবার করে প্রতিষ্ঠানগুলো।
অতি প্রক্রিয়াজাত খাবার বা আলট্রা প্রসেসড ফুডের ধারণা দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞ মন্টেইরো। ২০০৯ সালে এই শব্দের প্রচলন করেন তিনি। এই অতি প্রক্রিয়াজাত খাবার প্রসঙ্গে আরেক বিশেষজ্ঞ ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনার অধ্যাপক ব্যারি পপকিন বলেন, যেসব প্রতিষ্ঠান খাবার প্রক্রিয়াজাত করছে তারা এই ভুট্টা, গম, মটরশুঁটিসহ নানা উপাদানকে বর্ণহীন এবং স্বাদহীন করে ফেলছে। এরপর সেগুলোর সঙ্গে কৃত্রিম স্বাদ এবং আসক্তি সৃষ্টিকারী বিভিন্ন উপাদান যুক্ত করছে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মুনাফা দ্বিগুণ বা তিনগুণ পর্যন্ত করে ফেলছে। তিনি আরও বলেন, খাবার তৈরিকারক এসব প্রতিষ্ঠান এখন আর তাদের মুনাফা কমাতে চায় না। তাই তারা অতি প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর যাতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা না আসে, সে জন্য লাখ লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। সেই সঙ্গে পুষ্টিবিদদের অর্থায়ন করছে তারা। যাতে এই পুষ্টিবিদেরা বলেন, এসব অতি প্রক্রিয়াজাত খাবারে কোনো ক্ষতিকর উপাদান নেই।
গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৩৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৩২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ছয়টি শহরে।
ছয় শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২২৫ জন মারা গেছে ঢাকা মহানগরে (ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৬১ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৬৪ জন)। এরপর বরিশালে ২৬ জন, চট্টগ্রামে ২৩, রাজশাহীতে ১৮, ময়মনসিংহে ১৬ ও বরগুনায় ১৫ জন।
আর চলতি বছর জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯, সেপ্টেম্বরে ৭৬, অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ৮০ জনের মৃত্যু হয়। মার্চ মাসে কারও মৃত্যু হয়নি। আর নভেম্বরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি, অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তির তথ্য বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানানো হয়েছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭৪৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৮ হাজার ৪৫৭।
চলতি বছরে ঢাকা মহানগরের হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে। আজ পর্যন্ত আক্রান্ত রোগী ২৬ হাজার ৪৭৩ জন। শীর্ষে থাকা অন্য চার জেলা শহরের মধ্যে বরগুনায় ৯ হাজার ১৭২ জন, চট্টগ্রামে ৪ হাজার ২৩, বরিশালে ৩ হাজার ৭৩০, গাজীপুরে ৩ হাজার ৩০০ জন।
গত এক দিনে হাসপাতালে ভর্তি নতুন রোগীদের মধ্যে ঢাকা মহানগরে ২৪৩ জন, এরপর ঢাকা বিভাগে (মহানগরের বাইরে) ১৫৪, বরিশাল বিভাগে ১২৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৯, ময়মনসিংহ বিভাগে ৫৩, রাজশাহী বিভাগে ৪৮, খুলনা বিভাগে ৩২ ও সিলেট বিভাগে একজন রোগীর তথ্য পাওয়া গেছে।
বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছে ২ হাজার ৮৩৮ জন ডেঙ্গু রোগী। এর মধ্যে ঢাকার বাইরে ১ হাজার ৮৫৩ জন এবং ঢাকা মহানগরে ভর্তি রোগী ৯৮৫ জন।
স্বাস্থ্য বুলেটিনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১৮ হাজার ৫৯৫ জন। আর মারা গেছে ৭৫ জন। এখন পর্যন্ত অক্টোবরে হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২২ হাজার ৫২০ জন ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৮০ জনের মৃত্যু হয়।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর তথ্য রাখে ২০০০ সাল থেকে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে এ রোগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যুও হয় ওই বছর। সর্বশেষ ২০২৪ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ লাখ ১ হাজার ২১৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। মৃত্যু হয় ৫৭৫ জনের।
মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে সরকার। গতকাল বুধবার এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়।
অধ্যাদেশে বলা হয়, মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের জন্য আগের আইনের বিধান অপ্রতুল। মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন ও প্রতিস্থাপন সহজীকরণ, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার রোধ ও অবৈধ পাচার রোধ করতে আগের আইন রহিত করে একটি যুগোপযোগী অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা সমীচীন। সে জন্য সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করলেন।
নতুন এই অধ্যাদেশের ফলে অঙ্গ প্রতিস্থাপন খুব সহজ হবে। আগে যেমন ছিল, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য নিকটাত্মীয়, যেমন—ভাইবোন, বাবা-মা থেকে (১৪ জন) নিতে পারতেন। এখন এটাকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অঙ্গদানের ক্ষেত্রে বাড়ানো হয়েছে পরিধি। নতুন করে মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাইবোন, ভাতিজা, ভাগনে, সৎভাই ও বোন যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিকটাত্মীয়ের পরিধি ৩০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে।
একই সঙ্গে নিঃস্বার্থবাদী দাতা যুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নিঃস্বার্থ দাতা সেই ব্যক্তি, যিনি গ্রহীতার সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্কিত হোক বা না হোক, দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কারণে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাঁর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রহীতাকে দান করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তবে তাঁর বয়স হতে হবে ১৮ বছর। একইভাবে, মানসিকভাবে অসুস্থ বা অসম্মতিতে অঙ্গ নেওয়া যাবে না। কোনো আর্থিক লেনদেন থাকতে পারবে না। এই নিঃস্বার্থদাতা নির্ধারণ ও অনুমতি প্রদানের জন্য কমিটির সুপারিশ প্রাপ্ত হতে হবে।
এ ছাড়া এই অধ্যাদেশে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ নেওয়ার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে। বয়সসহ কিছু শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশের অনেককেই এখন কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য আর বিদেশে যাওয়া লাগবে না। দেশের হাসপাতালগুলোও এই সেবা দিতে সক্ষম হবে।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়) অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান আজ সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এই আইনে মূলত নিকটাত্মীয়দের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। নতুন কিছু বিষয়ও যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের বড় ঝুঁকি হলো অর্থের বিনিময়ে কিডনি বা অন্য কোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপন। এ জন্য আমাদের সতর্ক হতে হয়েছে। এগুলো থামানোর জন্য শক্তিশালী কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন দুটি বিষয় যুক্ত হয়েছে। প্রথমটি হলো “অসামঞ্জস্য জোড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনিময় বা প্রতিস্থাপন (সোয়াপ ট্রান্সপ্লান্টেশন)”, যেখানে নিকটাত্মীয় যে কিডনি বা অঙ্গ দিতে চেয়েছেন, কিন্তু গ্রহীতার সঙ্গে টিস্যু মিলছে না, তিনি অন্য দাতা-গ্রহীতার জুটির সঙ্গে বিনিময় করতে পারবেন। দ্বিতীয়টি হলো নিঃস্বার্থদাতার বিষয়। এখানে কেউ যদি কাউকে নিঃস্বার্থে কিডনি বা অঙ্গ দিতে চায়, তিনি তা দিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে কোনো অর্থের বিনিময় হয়নি তা প্রমাণ করতে হবে। এই বিষয়ে একটি উচ্চ কমিটির কথা আইনে বলা হয়েছে। ওই কমিটির সবার কাছে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না, ফলে সহজেই ধরা পড়বে। এ ছাড়া মৃত ব্যক্তির অঙ্গ নেওয়ার ক্ষেত্রেও আরও কিছু সহজতর বিধি যুক্ত করা হয়েছে। এই আইন একটি যুগান্তকারী আইন।’
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭৪৫ জন।
আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত এক দিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ৭৪৫ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১২৫, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৯, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৫৪, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১১৬, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১২৭, খুলনা বিভাগে ৩২ (সিটি করপোরেশনের বাইরে), ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫৩, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৮ এবং সিলেট বিভাগে একজন (সিটি করপোরেশনের বাইরে) নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।
এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৬৯৭ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৮৫ হাজার ২৬৭ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন পুরুষ (৫৫), (৭১) ও একজন নারী (৪৯) এবং একজন ৯০ বছরের বৃদ্ধা রয়েছেন।
এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৮৮ হাজার ৪৫৭ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৩৫৩ জনের।
বিশ্ব শিশু দিবস
অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
‘শিশুর কথা শুনব আজ, শিশুর জন্য করব কাজ’—এ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস।
জাতিসংঘ প্রতিবছর ২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে থাকে। এদিনটি ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকারের ঘোষণাপত্র এবং ১৯৮৯ সালে কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড বা সিআরসি গৃহীত হওয়ার তারিখ হিসেবে চিহ্নিত। শিশু অধিকার সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং শিশুদের কল্যাণে কার্যকর পদক্ষেপের ডাক দেওয়াই এ দিবসের মূল লক্ষ্য।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার (এ বছর ৬ অক্টোবর) বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। একই সঙ্গে, শিশুর অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আরও বেশি করে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ২ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত হচ্ছে শিশু অধিকার সপ্তাহ।
শিশু অধিকার: চ্যালেঞ্জ ও অঙ্গীকার
বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, দেশে বর্তমানে ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭ জন শিশুশ্রমিক রয়েছে, যাদের মধ্যে ১০ লাখেরও বেশি শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত।
বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর জোর দিয়েছেন শিশু অধিকার কর্মীরা। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সব স্তরে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই কেবল শিশুদের অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।
এত গেল সুস্থ শিশুদের কথা। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের ভবিষ্যতের কথা কি আমরা ভাবছি? নিরাময় অযোগ্য জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের কথা কি আমরা ভাবছি? প্যালিয়েটিভ কেয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশ পরিচালিত, ‘মমতাময় কড়াইল’ প্রকল্পের অধীনে এ ধরনের কিছু নিরাময় অযোগ্য, জীবন সীমিত রোগে আক্রান্ত শিশু রোগী নিবন্ধিত আছে। এ প্রকল্পেই ‘আনন্দ’ নামে একটি প্রোগ্রাম চলে। এই আনন্দ প্রোগ্রাম হলো, এ ধরনের সুবিধা বঞ্চিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ডে কেয়ার, প্রকৃত অর্থে রেস্পাইট কেয়ার। পার্থক্য কেবল একটাই, এ শিশুগুলো প্রান্তিক, জীবনের শেষ মুহূর্তের দিন গুনছে। সুস্থ শিশুদের ভিড়ে তাদের ভুলে যাওয়া আমাদের অন্যায় হবে।
মোটা দাগে বলতে গেলে, বর্তমানে দেশে ৪০ হাজারের বেশি শিশুর প্যালিয়েটিভ কেয়ার প্রয়োজন। কিন্তু এ বিশেষায়িত সেবা শুধু ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কে জানে ভবিষ্যতে আমাদের কারও পরিবারে এ ধরনের একটি শিশু আসবে কি না?
আজকের শিশুই আগামী দিনের ভিত্তি। শিশুর কথা শোনা এবং তাদের জন্য কাজ করা কোনো নির্দিষ্ট দিনের কর্মসূচি নয়; বরং এটি হওয়া উচিত আমাদের নিত্যদিনের অঙ্গীকার। বিশ্ব শিশু দিবস সেই অঙ্গীকার পুনরুজ্জীবিত করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে।
লেখক: চিকিৎসক, কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার, ফিনিকস ওয়েলনেস সেন্টার বিডি।
