প্রচণ্ড গরমে ডায়েটে বদল আনবেন যেসব কারণে

অতিরিক্ত এই গরমে অনবরত ঘামের মাধ্যমে আমাদের শরীর থেকে শুধু পানির সঙ্গে সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের মতো জরুরি লবণ ও খনিজ হারিয়ে যায়। এর ঘাটতি পূরণ করা না হলে শরীর দ্রুত ডিহাইড্রেটেড বা পানিশূন্য হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের এই প্রচণ্ড গরমে প্রতি বেলা কী খাবার খাচ্ছেন, সেটাই নির্ধারণ করে দেবে আপনি সারা দিন কতটা সতেজ আর সুস্থতা বোধ করবেন।
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