বংশগত চোখের রোগ রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা

রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা বা আরপি হলো চোখের বংশগত ও ধীরে ধীরে অগ্রসরমাণ একটি রোগ। এতে চোখের পেছনে থাকা আলোক সংবেদনশীল পর্দা বা রেটিনা ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেটিনা আলো গ্রহণ করে এবং তা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায়। এর ফলে আমরা দেখতে পাই। এই রোগে রেটিনার আলো গ্রহণকারী বিশেষ কোষ—রড কোষ ও কোন কোষ ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।
রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসার প্রধান কারণ হলো জিনগত ত্রুটি। বাবা-মায়ের কাছ থেকে ত্রুটিপূর্ণ জিন সন্তানের মধ্যে এলে এই রোগ হতে পারে। এটি বিভিন্নভাবে বংশগত হতে পারে—
এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে এই রোগ অন্যান্য বংশগত সমস্যার সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারে।
রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসার লক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা যায়।
চক্ষুবিশেষজ্ঞ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ শনাক্ত করেন।
বর্তমানে রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসার সম্পূর্ণ নিরাময়ের নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায়। এ ক্ষেত্রে যা করতে হবে—
রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসার রোগীদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যা হয়—
যেহেতু এটি বংশগত রোগ, তাই পরিবারে কারও এই রোগ থাকলে অন্য সদস্যদেরও চোখের পরীক্ষা করানো উচিত। রোগ দ্রুত শনাক্ত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হয়।
ডা. মো. আরমান হোসেন রনি, কনসালট্যান্ট (চক্ষু), দীন মোহাম্মদ আই হসপিটাল, সোবহানবাগ, ঢাকা
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