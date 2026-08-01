ব্যায়ামের আগে কী খাবেন, কখন খাবেন

শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম বা ওয়ার্কআউট করার বিকল্প নেই। তবে একটি কার্যকর ও সফল ওয়ার্কআউটের পেছনে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে সঠিক সময়ে সঠিক পুষ্টি গ্রহণ বা প্রি-ওয়ার্কআউট নিউট্রিশন। ব্যায়াম করার সময় শরীরের শক্তি ধরে রাখা, পেশির ক্লান্তি কমানো এবং আঘাতের ঝুঁকি এড়িয়ে দ্রুত রিকভারি নিশ্চিত করার জন্য ওয়ার্কআউটের আগে খাওয়া খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক খাবার না খেয়ে ব্যায়াম করলে যেমন কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে না, তেমনই দ্রুত ক্লান্তি এবং শারীরিক অস্বস্তি তৈরি হতে পারে।
ব্যায়ামের আগে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার খেলে পেশির গঠন ও শক্তি বাড়ে এবং দ্রুত পেশি গঠনে সাহায্য করে।
কার্বস হলো শক্তির প্রধান উৎস, যা গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে। ৬০ মিনিটের বেশি সময় করা উচ্চমাত্রার অ্যারোবিকস বা রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে আগে থেকে কার্বস গ্রহণ বেশি কার্যকর।
উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার দীর্ঘমেয়াদি এনডিউরেন্স ওয়ার্কআউটের জন্য শক্তি জোগালেও ধীর গতির পরিপাকের কারণে এটি ব্যায়ামের ঠিক আগে বেশি খেলে অস্বস্তি হতে পারে।
সূত্র: হেলথ লাইন
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