Ajker Patrika
En
স্বাস্থ্য টিপস

ব্যায়ামের আগে কী খাবেন, কখন খাবেন

ফিচার ডেস্ক
ব্যায়ামের আগে কী খাবেন, কখন খাবেন
ছবি: সংগৃহীত

শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম বা ওয়ার্কআউট করার বিকল্প নেই। তবে একটি কার্যকর ও সফল ওয়ার্কআউটের পেছনে জ্বালানি হিসেবে কাজ করে সঠিক সময়ে সঠিক পুষ্টি গ্রহণ বা প্রি-ওয়ার্কআউট নিউট্রিশন। ব্যায়াম করার সময় শরীরের শক্তি ধরে রাখা, পেশির ক্লান্তি কমানো এবং আঘাতের ঝুঁকি এড়িয়ে দ্রুত রিকভারি নিশ্চিত করার জন্য ওয়ার্কআউটের আগে খাওয়া খাবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক খাবার না খেয়ে ব্যায়াম করলে যেমন কাঙ্ক্ষিত ফল মেলে না, তেমনই দ্রুত ক্লান্তি এবং শারীরিক অস্বস্তি তৈরি হতে পারে।

যা করতে পারেন

ব্যায়ামের আগে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার খেলে পেশির গঠন ও শক্তি বাড়ে এবং দ্রুত পেশি গঠনে সাহায্য করে।

কার্বস হলো শক্তির প্রধান উৎস, যা গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে। ৬০ মিনিটের বেশি সময় করা উচ্চমাত্রার অ্যারোবিকস বা রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে আগে থেকে কার্বস গ্রহণ বেশি কার্যকর।

উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার দীর্ঘমেয়াদি এনডিউরেন্স ওয়ার্কআউটের জন্য শক্তি জোগালেও ধীর গতির পরিপাকের কারণে এটি ব্যায়ামের ঠিক আগে বেশি খেলে অস্বস্তি হতে পারে।

খাবারের সময়

  • ২-৩ ঘণ্টা আগে: প্রোটিন, শর্করা ও চর্বির পূর্ণাঙ্গ মিল। যেমন হোল গ্রেইন রুটি, মুরগির মাংস, মিষ্টিআলু বা ব্রাউন রাইস।
  • ১-২ ঘণ্টা আগে: সহজে হজমযোগ্য প্রোটিন ও কার্বস। যেমন ওটমিল, প্রোটিন শেক, ডিম বা গ্রিক ইয়োগার্ট।
  • ৪৫-৬০ মিনিট আগে: হালকা ফল। যেমন কলা বা আপেল বা স্ন্যাকস।

সূত্র: হেলথ লাইন

বিষয়:

ছাপা সংস্করণস্বাস্থ্যফিচারপুষ্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত