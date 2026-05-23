হাম ও উপসর্গে মৃত্যু ৫০০ ছাড়াল, ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৩ শিশুর প্রাণহানি

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। গত ১৫ মার্চ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত হাম এবং হামের বিভিন্ন উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৫১২টি শিশু। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) নতুন করে আরও ১৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শনিবার (২৩ মে) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শেষ ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ১৩ শিশুর মধ্যে একটির শরীরে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হয়েছিল। বাকি ১২ শিশু হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে।
এই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সারা দেশে আরও ১ হাজার ৯৬৭ শিশুর শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে।
বিভাগভিত্তিক মৃত্যুর চিত্র
গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত ১৩ শিশুর ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে:
বরিশাল: হাম শনাক্ত হওয়া ১ শিশু এবং হামের উপসর্গে আরও ১ শিশুসহ মোট ২ জন মারা গেছে।
ঢাকা: হামের উপসর্গে মারা গেছে ৪ শিশু।
সিলেট: হামের উপসর্গে মারা গেছে ৪ শিশু।
চট্টগ্রাম: হামের উপসর্গে মারা গেছে ২ শিশু।
ময়মনসিংহ: হামের উপসর্গে মারা গেছে ১ শিশু।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ৪২৬ শিশু। আর হাম নিশ্চিতভাবে শনাক্ত হওয়ার পর মারা গেছে ৮৬টি শিশু। অর্থাৎ মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫১২ জনে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত দেশজুড়ে ৬২ হাজার ৫০৭ শিশুর শরীরে হামের উপসর্গ দেখা গেছে। আক্রান্তদের মধ্যে তীব্র জটিলতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে ৪৯ হাজার ৩৮৯ শিশু।
তবে স্বস্তির খবর হলো, হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর এ পর্যন্ত ৪৫ হাজার ১১ শিশু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে বাকি শিশুরা চিকিৎসাধীন।
চিকিৎসকেরা শিশুদের সুরক্ষায় দ্রুত হামের টিকা নিশ্চিত করার এবং কোনো লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।
