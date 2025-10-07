Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭১৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আরও ৭১৫ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর মশাবাহিত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ হাজার ৪০৪ জনে।

আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় যে দুজন মারা গেছেন তাঁদের একজন ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালে, একজন মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁরা দুজনই নারী; বয়স যথাক্রমে ৬০ ও ২৭ বছর।

গত এক দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭১৫ জন ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৩১, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭০, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪২, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৪১, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১১৪, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪১, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩৪, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩২ ও রংপুর বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০ জন ভর্তি হয়েছে।

এদিকে গত এক দিনে সারা দেশে ৬৬৬ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছে ৪৮ হাজার ৬৬৭ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ডেঙ্গুতে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭, মে মাসে ৩, জুনে ১৯, জুলাইয়ে ৪১, আগস্টে ৩৯ জন এবং সেপ্টেম্বরে ৭৬ জন মারা গেছে। মার্চে কারও মৃত্যু হয়নি। এ বছর ৭ অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ২১৭ জনের।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন ৮৫৯ জন। এ ছাড়া এ বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫১ হাজার ৪০৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ জন এবং সেপ্টেম্বরে ১৫ হাজার ৮৬৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছে।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতি রাতে সাপ হয়ে দংশন করেন স্ত্রী, প্রশাসনে অভিযোগ স্বামীর

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

বিসিবির পরিচালক হলেন রুবাবা দৌলা

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

স্বৈরাচারকে আশ্রয় দিয়ে ভারত বাংলাদেশের মানুষের বিরাগভাজন হলে ‘আমাদের কিছু করার নেই’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

সম্পর্কিত

ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭১৫

ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭১৫

‘ওজেম্পিক ফেস’ কী—কসমেটিক সার্জারিতে কেন এটি জোয়ার এনেছে

‘ওজেম্পিক ফেস’ কী—কসমেটিক সার্জারিতে কেন এটি জোয়ার এনেছে

জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু ১২ অক্টোবর

জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু ১২ অক্টোবর

মস্তিষ্ক, অস্থিমজ্জায়ও মাইক্রোপ্লাস্টিক, ঘোরতর বিপদের সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের

মস্তিষ্ক, অস্থিমজ্জায়ও মাইক্রোপ্লাস্টিক, ঘোরতর বিপদের সতর্কবার্তা বিজ্ঞানীদের