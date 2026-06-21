Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

হামের উপসর্গে আরও ৩ জনের মৃত্যু, মোট প্রাণহানি ৬৮০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হামের উপসর্গে আরও ৩ জনের মৃত্যু, মোট প্রাণহানি ৬৮০
ফাইল ছবি

হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এ পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গে দেশজুড়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৮০ জনে।

আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৬৩ জন। নতুন আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৬২ জনের শরীরে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হয়েছে। বাকি ১ হাজার ১ জনের শরীরে হামের উপসর্গ দেখা গেছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে মৃত্যুর ৩টিই ঢাকায়।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে দেশে ৫৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হওয়ার পর মারা গেছে আরও ৯৩ জন।

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চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত দেশজুড়ে ৯২ হাজার ৭৯০ জনের মধ্যে হামের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১১ হাজার ১১ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭৬ হাজার ৮৫৯ জন। অন্যদিকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে ৭২ হাজার ৮৪৯ জন।

বিষয়:

মৃত্যুস্বাস্থ্য অধিদপ্তরস্বাস্থ্যশিশুহাম
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