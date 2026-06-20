Ajker Patrika
স্বাস্থ্য টিপস

প্রিয় দলকে সমর্থন মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে

ফিচার ডেস্ক
প্রিয় দলকে সমর্থন মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে

খেলাধুলা বা বিনোদনের কোনো বিশেষ মাধ্যমের ভক্ত হওয়া শুধু সময় কাটানোর উপায় নয়, এটি আমাদের জীবনের একটা বড় অংশজুড়ে থাকে। আর তাই এই বিষয়গুলো মানুষের মানসিক সুস্থতা বাড়াতে এবং একাকিত্ব দূর করতে দারুণ ভূমিকা রাখে। ‘ফ্যানস হ্যাভ মোর ফ্রেন্ডস’ বইয়ের তথ্য অনুযায়ী, যারা কোনো দলের বা বিষয়ের অন্ধ ভক্ত, তারা সাধারণ মানুষের তুলনায় কম একাকিত্ব ও বিষণ্নতায় ভোগেন। ফ্যান হওয়া মানে নিজের চেয়ে বড় কোনো কিছুর অংশ হওয়া, যা মানুষকে নিজের অস্তিত্বের গুরুত্ব বোঝাতে সাহায্য করে। সুস্থ ও ইতিবাচক কোনো কমিউনিটির সঙ্গে এই যুক্ততা মানুষের একাকিত্ব দূর করে মন সতেজ রাখে।

এর পেছনের মূল কারণ ও প্রভাব

সামাজিক সংযোগ ও একাকিত্ব দূরীকরণ: যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৬১ শতাংশ মানুষ একাকিত্বে ভুগলেও গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো ফ্যান কমিউনিটি বা ভক্ত দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা অন্যদের চেয়ে কম একাকী। খেলাধুলা বা কোনো বিনোদনমাধ্যম মানুষকে আড্ডা দেওয়ার, বার্তা পাঠানোর বা খোঁজ নেওয়ার একটি সহজ উসিলা তৈরি করে দেয়। এটি একটি ইতিবাচক চক্রের মতো কাজ করে। বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশ নিলে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে, যা আবার নতুন করে ভক্তিমূলক কাজে অংশ নিতে উৎসাহিত করে।

মানসিক ও সামাজিক অন্যান্য সুফল: সক্রিয় ক্রীড়াভক্তদের পারিবারিক বন্ধন বেশ দৃঢ় হয়। তাঁরা তাঁদের ক্যারিয়ার ও সম্পর্ক নিয়ে বেশি সন্তুষ্ট থাকেন। এ ছাড়া তাঁদের মধ্যে সুখ, কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা বেশি দেখা যায়।

খেলাধুলা বনাম অন্যান্য মাধ্যমের ভক্ত: ফুটবল বিশ্বকাপ, সুপার বোল কিংবা ক্রিকেটের মতো খেলাধুলার পাশাপাশি কমিকস, ভিডিও গেমস বা কসপ্লের ভক্তদের মধ্যেও এই একাত্মতাবোধ কাজ করে। তবে মিডিয়া বা সিনেমা জগতের চেয়ে ক্রীড়াঙ্গনের ভক্তদের সমাজ খুব সহজে গ্রহণ করে। রাস্তায় প্রিয় দলের জার্সি পরে ঘুরে বেড়ানো কিংবা খেলার জন্য সামাজিক অনুষ্ঠান বর্জন করাকে সমাজ স্বাভাবিকভাবে নিলেও সায়েন্সফিকশন কিংবা অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে তা অনেক সময় অন্য চোখে দেখা হয়।

সূত্র: হেলথ লাইন

বিষয়:

ছাপা সংস্করণমানসিক সমস্যাস্বাস্থ্যমানসিক স্বাস্থ্য
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