হৃদ্রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ঢাকাসহ আশপাশের জেলাগুলো নিয়ে কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিশ্ব হার্ট দিবস ২০২৬ ও পপুলার ক্যাথ ল্যাবের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ প্রস্তাব দেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, হৃদ্রোগের চিকিৎসায় ‘গোল্ডেন আওয়ার’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে এনে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে পারলে অনেক জীবন রক্ষা করা সম্ভব। এ জন্য ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী পাঁচ জেলাকে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে একটি কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যেতে পারে।
মুহিত বলেন, পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এই উদ্যোগ শুরু করা হলে এক বছর এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। উদ্যোগটি সফল হলে সরকারের মাধ্যমে সারা দেশে জাতীয় পর্যায়ে কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্স নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।
হৃদ্রোগের চিকিৎসা সারা দেশে দ্রুত পৌঁছে দিতে সরকার ‘ন্যাশনাল অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম (ACS) নেটওয়ার্ক’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী। এ নেটওয়ার্কের আওতায় বিদ্যমান হৃদ্রোগ চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোকে যুক্ত করে রোগীদের নিজ জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।
ডা. এম এ মুহিত বলেন, হৃদ্রোগের চিকিৎসায় শুধু অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি বাড়ালেই হবে না, দক্ষ জনবলও তৈরি করতে হবে। চিকিৎসকের পাশাপাশি প্রশিক্ষিত নার্স, টেকনিশিয়ান ও টেকনোলজিস্ট প্রয়োজন। সরকার চিকিৎসকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।
হৃদ্রোগ প্রতিরোধে জীবনযাপনে পরিবর্তনের ওপরও গুরুত্ব দেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি প্রতিদিন ১০ হাজার পদক্ষেপ হাঁটা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক কর্মকাণ্ড বাড়ানোর পরামর্শ দেন।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পপুলার ক্যাথ ল্যাব চালুর পর এক বছরে ৩২০টি সফল প্রাইমারি পারকিউটেনিয়াস করোনারি ইন্টারভেনশন (PCI) করা হয়েছে।
হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান ও চিফ কনসালট্যান্ট অধ্যাপক ডা. এ কে এম মহিউদ্দিন ভূঁইয়া (মাসুম) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পপুলার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. মোস্তাফিজুর রহমান এবং হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. ইফতেখার ইবনে মান্নান।
দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৪ জনে। একই সময়ে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ৯৩৫ জন।১ ঘণ্টা আগে
হামের উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা বিভাগে। এ বিভাগে এখন পর্যন্ত ৪৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরপর সিলেট বিভাগে ১৮২ জন, রাজশাহীতে ৯৩, চট্টগ্রামে ৯১, ময়মনসিংহে ৮০, বরিশালে ৬১, খুলনায় ৪৬ ও রংপুরে ১৬ জন মারা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ধূমপান অসুস্থতা ও অকালমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। তবুও দেখা যায়, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক কম। কিছু গবেষণায় এমনই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাটি করেছেন যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা। বিশ্লেষণধর্মী সংবাদের প্ল্যাটফর্ম দ্য কনভারসেশন...৯ ঘণ্টা আগে
দেশে গত একদিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৮৬০ জন। আজ বুধবার ডেঙ্গু বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।১ দিন আগে