নভেম্বরের ২২ দিনে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ১০০ ছুঁই ছুঁই
নভেম্বরের প্রথম ২২ দিনেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে আরও দুজন। একই সময়ে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ হাজার ৫১৯ জন। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১৮-তে।
আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ডেঙ্গুতে চট্টগ্রাম বিভাগে একজন ও রংপুর বিভাগে চিকিৎসাধীন একজন মারা গেছে।
নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭৫৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ বিভাগে চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ২৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম বিভাগে ১৫০ জন, বরিশালে ১৬৭, খুলনায় ১৭৪, রংপুরে ৬৪ ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৭৬ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, ডেঙ্গুতে নভেম্বরের প্রথম ২২ দিনে ডেঙ্গুতে ৯৯ জনের মৃত্যু হলো। এর আগে, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে দুজন করে মারা যায়। মার্চ ও এপ্রিলে কোনো মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়নি। মে মাসে একজন, জুনে ১৩, জুলাইয়ে ৩৬, আগস্টে ৪৩, সেপ্টেম্বরে ১৪৮ ও অক্টোবর মাসে ১৭৪ জন মারা যায়।
চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার ৪৭৩ জন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৫ হাজার ৭০ জন।