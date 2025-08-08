Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৯০ জন

অনলাইন ডেস্ক
মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে এ সময়ে সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ১৯০ জন রোগী।

আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ অ্যান্ড ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিভাগ অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) নতুন করে আক্রান্তের মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৩ জন। এ ছাড়া ঢাকা বিভাগের অন্যান্য এলাকায় ২৭ জন, বরিশাল বিভাগে ৪০, ময়মনসিংহ বিভাগে তিন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫০, খুলনা বিভাগে সাত ও সিলেট বিভাগে তিনজন ভর্তি হয়।

চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত ৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর মাসভিত্তিক মৃত্যুর তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগস্ট মাসের প্রথম আট দিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। এ ছাড়া জুনে মারা গেছে ১৯ জন, জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিনজন এবং মার্চ মাসে কোনো মৃত্যু হয়নি।

এ ছাড়া চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে মোট ২৩ হাজার ৪১০ জন। এর মধ্যে ৫৮ দশমিক ৭ শতাংশ পুরুষ এবং ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ নারী। আর বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ১ হাজার ৩১৭ জন। তাদের মধ্যে ঢাকায় ৩৮৭ জন চিকিৎসাধীন।

বিষয়:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতালস্বাস্থ্য
